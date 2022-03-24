Не переборщить бы с пиаром да ретивыми служаками…

Николаев, как и вся страна, переживает тяжелейшие испытания. Сегодня трудно всем. И сама жизнь заставляет нас сплотиться ради преодоления этих трудностей.

В городе остались женщины с детьми, инвалиды, старики. Им, как никогда, нужна помощь. С первых дней войны я, потомственный николаевец, а также предприятия, учредителем которых я в свое время выступил, активно занялись организацией предоставления гуманитарной помощи наиболее нуждающимся горожанам. Этим благородным делом занялись и другие представителям малого и среднего бизнеса, работники предприятий разных форм собственности, чиновники, волонтеры, да и просто самые обычные люди.

Сегодня я вижу, как в средствах массовой информации, в социальных сетях постоянно мелькают лица: один, другой, третий, пятый, десятый. И каждый рассказывает, как много он сделал для армии и тыла, для Николаева и его обитателей.

Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но, как по мне, сейчас не стоит выпячиваться, не стоит меряться заслугами: кто, как и сколько помог, кто что сделал. Давайте все разборы полетов отложим до окончания войны, до нашей Победы. Поверьте, награды наверняка найдут своих героев. Да и наказания, кстати, тоже найдут «героев». По крайней мере, очень хочется верить в то, что за совершенные проступки и преступления все виновные рано или поздно будут призваны к ответу.

Но это завтра. А сегодня у нас одна большая общая задача: приблизить конец войны, помочь нашим воинам и всем нашим гражданам, оказавшимся в критической ситуации: за линией фронта, в зоне боевых действий, в эвакуации.

Есть примеры, когда люди действительно делают большое и благородное дело, и при этом без особого пиара. Они просто информируют о своей деятельности, о том, где и как нуждающиеся могут получить помощь. Ну и плюс публичные отчеты перед донорами – благотворителями, меценатами. Тут, безусловно, в качестве примера можно привести председателя Николаевского областного совета Анну Замазееву и её благотворительный фонд «Світлі справи». С их стороны идет колоссальная поддержка нуждающимся николаевцам. Есть и другие яркие примеры, вызывающие чувство искренней благодарности.

Здесь существует очень тонкая грань, которую не следует пересекать. Нудно помнить, что мы не формируем собственный позитивный имидж, не зарабатываем себе политические баллы, не готовимся к предстоящим выборам. Мы просто помогаем людям.

Это нельзя забывать ни на секунду!

Как и другие, я бы тоже мог рассказать, как мы адресно помогли людям, в каких объемах оказали помощь больным и малоимущим, лечебным учреждениям, коллективам медработников. Но давайте оставим всё это до лучших времен, когда в Николаеве наступит мирная жизнь. А сегодня каждый просто должен делать своё дело.

А ещё у меня большая просьба к руководству города и к представителям бизнеса: помогайте нуждающимся адресно. Это наиболее продуктивно, максимально эффективно расходуются аккумулированные ресурсы, которых на всех катастрофически не хватает.

Сегодня в большинстве своем в городе остались пенсионеры. Мало того, что они постоянно ходят за питьевой водой, они еще и за гуманитаркой вынуждены отстаивать очереди. Между тем далеко не каждый из стариков и тяжелобольных имеет возможность пойти в магазин, в аптеку, получить гуманитарную помощь. У многих просто нет такой физической возможности. Им не всегда могут помочь родственники и соседи. Возникает социальная несправедливость: один получает помощь три раза, а другой – кому тяжело выйти из дома – не может получить помощь и один-единственный раз.

Тем же, кто из последних сил даже не выходит, а буквально выползает на улицу, приходится часами стоять в очередях на жаре под сорок градусов.

Но ведь есть же социальные работники и волонтеры! Почему бы им не делать так, как это делаем мы: загрузили гуманитарку в микроавтобус, привезли по конкретному адресу и раздали конкретным нуждающимся людям. Куда лучше и удобнее развозить им необходимое по домам, тем более что у нас для этого есть условия: транспорт, социальные службы, благотворительные фонды, базы данных с адресами многодетных, тяжелобольных, стариков и малообеспеченных.

Поэтому, если помогать – то только адресно.

И напоследок об одном возмутительном факте, очевидцем которого я стал на прошлой неделе.

В условиях войны, потери работы, инфляции, обесценивания сбережений и социальных выплат, людям приходится выживать в буквальном смысле слова. Чтобы заработать хоть что-то, старики выходят на улицу продать ведро абрикос из своего сада, огурчики с дачи или просто старые вещи, без которых они смогут обойтись.

И тут вдруг появляются бравые сотрудники полиции, начинают их разгонять, разбрасывают нехитрый копеечный товар, позволяющий несчастным хоть как-то свести концы с концами. Такую неприглядную картину я лично видел возле супермаркета «Велмарт» по соседству с междугородным автовокзалом, а также возле магазина «АТБ» в Варваровке.

Как же так?! Ведь в условиях военного положения мы должны сохранять в прифронтовом городе спокойствие, должны поддерживать малоимущих горожан, которые не живут – выживают! А вместо этого наша доблестная полиция считает своим долгом еще больше усложнить им жизнь. Как по мне, это какое-то извращенное восприятие своих должностных обязанностей в условиях военного времени.

Так быть не должно! Людям и без того тяжело. Так помогайте им, а не создавайте проблемы и дополнительные трудности на ровном месте.