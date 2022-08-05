Фальшиві самогубства Г. Кірпи та Ю. Кравченка

Що поєднує фальшиві самогубства Георгія Кірпи (1946/27. 12. 2004) та Юрія Кравченка (1951/04. 03. 2005)?
Поговоримо про деталі. Відразу після повторного голосування, коли стало відомо ім’я чергового президента України – Віктора Ющенка, наступного дня 27. 12. 2004 Георгій Кірпа провів з дачі дружину. Бо до нього, самотнього, завітав якийсь високопосадовець, що перед цим телефоном протягом години домовлявся про зустріч без свідків. Прокуратура все знала. Тому порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства, згодом закриту. Після вбивства Кірпи місце його загибелі відвідав священник. Хоча самогубців церква не відспівує.
В день власної смерті Герой України (від 2002 року) Георгій Кірпа відмовився від послуг охорони, щоб на відеокамерах не було зображень його гостей. Жодних підстав вважати смерть Г. Кірпи самогубством у слідства не було. Але надійшла команда найвищого керівництва держави вважати дивну загибель міністра банальним самогубством.
Георгій Кірпа був реальним свідком злочинів, що відбувались до та під час голосувань. Так само як і Юрій Лях (1965/03. 12. 2004), через банк якого проходили кошти виборчої кампанії Віктора Януковича. Ю. Ляха вбили у власному офісі, у вихідний день, вранці, о 6-00, коли там нікого не було. В шії жертви було виявлено сліди від десятка ударів тупим канцелярським ножем. Відеоспостереження того дня не працювало. Слідство назвало цю невдалу вправу самурая самогубством. Банкір сидів у кріслі і пів години бив себе ножем в шию, поки не втратив свідомість та не помер. Українські слідчі та прокурори можуть перемогти в будь-якому міжнародному конкурсі письменників – фантастів.
Коли весь світ почав сміятись з кваліфікацією зухвалого вбивства Ю. Ляха в якості самогубства, «українські самогубці» почали вбивати себе двома пострілами в голову (обов’язково – з контрольним пострілом). Кілерів примусили відвідувати безкоштовні відомчі тири МВС та СБУ, щоб змінити обставини ефтаназії абсолютно здорових українських можновладців. Аби усім було не смішно, а сумно та страшно.
Глава комітету ВР України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Володимир Стретович (автор був його позаштатним помічником в ті часи) заявив, що на Георгія Кірпу чинився тиск з боку Віктора Януковича. Чи кожен тиск в ці правовій державі закінчується самогубством?
Є й інша голлівудська версія, що враховує залізну волю, любов до життя та вічний авантюризм міністра. Якщо десь в Гондурасі ви зустрінете засмаглого пенсіонера - багатія Хорхе Кірпаса, який погано говорить іспанською, не дивуйтесь. Це місцевий будівельник, залізничник. І домашню текілу він жене міцну.
Ось іншого Георгія (Юрія), того, що Кравченко, там не зустрінеш. Його реально вбили вранці 04. 03. 2005 двома пострілами в голову, назвавши цю страту самогубством. Того дня екс-міністр повинен був з'явитися в ГПУ, на допит у «справі Ґонґадзе». Його дружина повідомила, що о 7-00 Юрій пішов до гаражу. Через декілька хвилин вона почула два постріли поспіль. Перший постріл був в підборіддя. Другий постріл був у праву скроню. Подібні обставини, наявність контрольного пострілу, присутні і в загибелі Георгія Кірпи. Поєднує ці справи «почерк» кілера. Це український феномен в світовій криміналістиці й судочинстві. Трупи Ю. Кравченка, як і Г. Кірпи негайно спалили в Київському крематорії. Родичі не заперечували, хоча такий спосіб знищення тіл не був передбачений відповідними заповітами.
Юрій Кравченко був чи не єдиним, хто мав змогу свідчити проти Леоніда Кучми. Після його смерті Кучма став практично недосяжним для правосуддя.
Смерть Кравченка викликає багато питань, головне з них: чому СБУ не змогла та не захотіла захистити головного свідка? Адже ще з 13. 12. 2004 ця антиукраїнська служба вела законне стеження за Ю. Кравченком! Нагадайте собі, хто в той час очолював СБУ та МВС.
Навіщо генеральний прокурор України Святослав Піскун за кілька днів до планованого допиту Юрія Кравченка привселюдно, через ЗМІ повідомив про це, назвавши навіть дату і годину допиту, щоб і замовник вбивства, і виконавці встигли підготуватись?