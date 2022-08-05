Фальшиві самогубства Г. Кірпи та Ю. Кравченка

Що поєднує фальшиві самогубства Георгія Кірпи (1946/27. 12. 2004) та Юрія Кравченка (1951/04. 03. 2005)?

Обоє були достатньо багатими людьми з можливістю придбати безліч паспортів на будь-яке імя, громадянина країни, з якою Україна не має угоди по взаємну правову допомогу. Обидва знали, що у випадку їхнього самогубства будь-які кримінальні справи проти них закриваються, а майном та коштами зможуть безперешкодно користуватись спадкоємці, надалі «чесні» мільйонери. Син Г. Кірпи - Віталій став відомим бізнесменом, що працює в сфері залізничних перевезень, казково багатий. Не бідує і єдина донька Ю. Кравченка. Обоє були достатньо вольовим персонами, котрі уміли домовлятись, і могли просто купити власну безпеку у представників нової «помаранчевої» влади. Меморандуми порозуміння імені Віктора Ющенка, замість порушених кримінальних справ, не дадуть збрехати. І Георгій, і Юрій ніколи не планували власних самогубств, не обговорювали ні з ким трагічних мрій добровільно закінчити життя. Обидва мали в 2004 році конфлікти з полковниками ФСБ РФ, за сумісництвом народними депутатами України Андрієм Деркачем, Володимиром Сівковичем. Іноді вони підкилимно ворогували з В. Януковичем та його донбосяцькою мішпахою кримінальних уркаганів. Обоє володіли компроматом на найближче оточення Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича. В тілах обох було знайдено по дві кулі. Тобто, за першим пострілом слідував контрольний, як наказали замовники. Обоє «самогубців» були поспіхом кремовані. Під величними надмогильним пам’ятниками на Байковому цвинтарі в землі лежать не кістяки, а маленькі урни з попелом.

Поговоримо про деталі. Відразу після повторного голосування, коли стало відомо ім’я чергового президента України – Віктора Ющенка, наступного дня 27. 12. 2004 Георгій Кірпа провів з дачі дружину. Бо до нього, самотнього, завітав якийсь високопосадовець, що перед цим телефоном протягом години домовлявся про зустріч без свідків. Прокуратура все знала. Тому порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства, згодом закриту. Після вбивства Кірпи місце його загибелі відвідав священник. Хоча самогубців церква не відспівує.

В день власної смерті Герой України (від 2002 року) Георгій Кірпа відмовився від послуг охорони, щоб на відеокамерах не було зображень його гостей. Жодних підстав вважати смерть Г. Кірпи самогубством у слідства не було. Але надійшла команда найвищого керівництва держави вважати дивну загибель міністра банальним самогубством.

Георгій Кірпа був реальним свідком злочинів, що відбувались до та під час голосувань. Так само як і Юрій Лях (1965/03. 12. 2004), через банк якого проходили кошти виборчої кампанії Віктора Януковича. Ю. Ляха вбили у власному офісі, у вихідний день, вранці, о 6-00, коли там нікого не було. В шії жертви було виявлено сліди від десятка ударів тупим канцелярським ножем. Відеоспостереження того дня не працювало. Слідство назвало цю невдалу вправу самурая самогубством. Банкір сидів у кріслі і пів години бив себе ножем в шию, поки не втратив свідомість та не помер. Українські слідчі та прокурори можуть перемогти в будь-якому міжнародному конкурсі письменників – фантастів.

Коли весь світ почав сміятись з кваліфікацією зухвалого вбивства Ю. Ляха в якості самогубства, «українські самогубці» почали вбивати себе двома пострілами в голову (обов’язково – з контрольним пострілом). Кілерів примусили відвідувати безкоштовні відомчі тири МВС та СБУ, щоб змінити обставини ефтаназії абсолютно здорових українських можновладців. Аби усім було не смішно, а сумно та страшно.

Глава комітету ВР України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Володимир Стретович (автор був його позаштатним помічником в ті часи) заявив, що на Георгія Кірпу чинився тиск з боку Віктора Януковича. Чи кожен тиск в ці правовій державі закінчується самогубством?

Є й інша голлівудська версія, що враховує залізну волю, любов до життя та вічний авантюризм міністра. Якщо десь в Гондурасі ви зустрінете засмаглого пенсіонера - багатія Хорхе Кірпаса, який погано говорить іспанською, не дивуйтесь. Це місцевий будівельник, залізничник. І домашню текілу він жене міцну.

Ось іншого Георгія (Юрія), того, що Кравченко, там не зустрінеш. Його реально вбили вранці 04. 03. 2005 двома пострілами в голову, назвавши цю страту самогубством. Того дня екс-міністр повинен був з'явитися в ГПУ, на допит у «справі Ґонґадзе». Його дружина повідомила, що о 7-00 Юрій пішов до гаражу. Через декілька хвилин вона почула два постріли поспіль. Перший постріл був в підборіддя. Другий постріл був у праву скроню. Подібні обставини, наявність контрольного пострілу, присутні і в загибелі Георгія Кірпи. Поєднує ці справи «почерк» кілера. Це український феномен в світовій криміналістиці й судочинстві. Трупи Ю. Кравченка, як і Г. Кірпи негайно спалили в Київському крематорії. Родичі не заперечували, хоча такий спосіб знищення тіл не був передбачений відповідними заповітами.

Юрій Кравченко був чи не єдиним, хто мав змогу свідчити проти Леоніда Кучми. Після його смерті Кучма став практично недосяжним для правосуддя.

Смерть Кравченка викликає багато питань, головне з них: чому СБУ не змогла та не захотіла захистити головного свідка? Адже ще з 13. 12. 2004 ця антиукраїнська служба вела законне стеження за Ю. Кравченком! Нагадайте собі, хто в той час очолював СБУ та МВС.

Навіщо генеральний прокурор України Святослав Піскун за кілька днів до планованого допиту Юрія Кравченка привселюдно, через ЗМІ повідомив про це, назвавши навіть дату і годину допиту, щоб і замовник вбивства, і виконавці встигли підготуватись?