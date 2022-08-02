В тилу, як і на фронті нам конче необхідна синергія!

прочтения: 174
06.08.2022 17:56

Мене часто запитують, чому наш Волонтерський Центр “БЕРЕЗАНЬ” не збирає кошти на фронт? Цікаве і правильне питання. З рештою, волонтери якраз і забезпечують в тому числі зв’язок між тилом і фронтом.

Втім, я вважаю, що за роки волонтерської місії в Україні і за місяці мого волонтерства та діяльності нашого центру, склалися певні зв’язки і закони.

Ми нині займаємося тими, кому найважче в ці часи. Разом з тим, з нашою допомогою ви вже не раз збирали “передачі” на фронт і ця практика продовжиться й далі.

Я не хочу просити у вас гроші. Нам, на функціонування Волонтерського Центру "БЕРЕЗАНЬ" треба не так багато: паливо на безкінечні поїздки до Миколаєва і Одеси. Завдяки добрим людям, нашим партнерам ми їх маємо.

Я дуже прошу не давати нікому гроші для себе, бо ніколи нікого на це не уповноважував. І, якщо кошти нам на діяльність будуть справді конче необхідні - я напишу про це на наших каналах і сторінках в соцмережах. Якщо нам вдається щось завезти чи організувати в Березанці, то це на за наш кошт. Це за ініціативою організаторів чи фондових організацій. Тому прошу не писати про “віддайте на фронт”, бо все, що ми можемо віддати туди - ми віддаємо.

Закликаю вас всіх менше шукати “зраду”, а більше допомагати напряму. Вважаю, що легше всього мати справу (перераховувати гроші) на фонд Сергія Притули. Хлопці з цієї структури вже зібрали кошти не на один Байрактар, не на одну ескадрилью вітчизняних БПЛА і не на один десяток автомобілів. Нехай цим займаються професіонали!

А на фронт ми зберемо те, що реально можемо. За кілька тижнів, ближче до Дня Незалежності, від нашої Березанщини передамо туди продуктів!

Разом до Перемоги!

Свій до свого по своє!

Блоги
Алексей Сидорчук

Председатель правления общественной организации "ЭКО Березань", координатор Волонтерского Центра "БЕРЕЗАНЬ"

В тилу, як і на фронті нам конче необхідна синергія!
Ми - волонтери!
ВПО на Миколаївщині. Майже три тисячі людей переїхали на територію Березанської, Коблівської та Нечаянської громад
Краш-тест для котиків
Свій до свого по своє: принцип роботи Волонтерського Центру «БЕРЕЗАНЬ»
Кров, праця, сльози і піт України Гідності
Христос воскрес! Смертю смерть подолав…
Децентралізація на Березанщині: перемога халяви над логікою
Коблівська сільська рада втручається у роботу місцевої виборчої комісії
Заступник голови Березанської РДА «віджимає» кабінети у БТШ
Масовий падіж бджіл на Березанщині
Курорт «Коблеве», 19 квітня, центральна частина молдавського пляжу
Децентралізація на Березанщині: згаяний час і байдужість обраних
Не добровільність об’єднання на Миколаївщині
Агрохолдинг Бахматюка травить ядохіміктами мешканців невеличкого села на Березанщині