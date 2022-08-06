Непокаране вчасно зло завжди повертається

Юрій Арбатський Мій товариш, заслужений журналіст України Вахтанг Кіпіані, котрого я приймав до лав УГС в березні 1990 року, слушно нагадав історію миколаївської родини українофобів Арбатських. Після того, як місцеві офіцери СБУ затримали юриста Юрія Арбатського, навідника та корегувальника російської артилерії.

Існують світові закони, ніким не скасовані. Приміром, закон збереження - ніщо нікуди не зникає й нізвідкіля не береться. В українській модифікації він переконує: які зернята посієш, такий врожай і отримаєш. А непокаране зло завжди повертається на місце злочину.

Від 24. 02. 2022 СБУ затримало в м. Миколаєві 5-ть навідників, що корегували вогонь російської артилерії з боку окупованого Херсону. З цієї п’ятірки зрадників, українських громадян один – Геннадій Герман виявився прокурором Миколаєва. Інші є «колишніми» активістами Миколаївського «Антимайдану», розігнаного 07. 04. 2014.

Місцеві ЗМІ повідомили про затримання чергового зрадника, що примусив згадати місцевий «Антимайдан», якиц проіснував два місяці. Одним з лідерів цього антиукраїнського шабашу був Юрій Арбатський, юрист, син адвоката Олександра Арбатського. Естафетну паличку вимог створення в Миколаївській області «Новоросії» батько впевнено передав сину.

Жодного миколаївського учасника «Антимайдану» (з 2 тисяч осіб) не було покарано. Від слова ніяк. Якщо ви не вириваєте бур’яни з корінням, вони легко відростають. Не було покарано ані учасників, серед яких миколаївцями було дві третини, ані фінансистів. За словами тодішнього генерального прокурора України Юрія Луценка мова йшла про «керівника ОЗУ Ігора Копійку» (цитата) та Михайла Титова (Мультика), внесеного до сайту «Миротворець» в якості фінансиста терористів з ДНР та ЛНР.

Мультика протримали протягом року в Маріупольському СІЗО та випустили, так і не довівши його участь в злочинній діяльності. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич навіть грав з ним у футбол, називаючи власника фракції ОПЗЖ в Миколаївській обласній раді просто «бізнесменом з сумнівним минулим».

Ігор Копійка протестував Миколаївський СІЗО лише протягом половини доби 25. 01. 2018, до внесення застави – 1 мільйону гривень. За декларацією 2016 року на його рахунках зберігалось 190 тисяч доларів, 52 тисячі євро а 380 тисяч гривень. І. Копійку та його сина звинувачували в дачі хабарів. Справу, що в Заводському суді розглядав його голова Сергій Щербина, успішно...розсипали. Раджу порівняти декларації про доходи С. Щербини за 2016 рік та, наприклад, за 2020 рік й помітити, як матеріально змужнів досвідчений суддя. І. Копійка, виявився порядною людиною, а не хабарником зі стажем. Він тепер працює заступником голови Миколаївської районної ради.

Миколаєву запропонували комендантську годину на 2 доби, щоб виловити усіх коригувальників. А тим часом прокуратура інкримінує вбивці лише ч. 3 ст. 114-2 КК України і погоджується випустити Юрія Арбатського під заставу в 700 тисяч грн. Саме так прокурори оцінюють життя 136 цивільних мешканців Миколаєва, що протягом 5 місяців вже загинули через російські обстріли обласного центру, керовані Арбатськими та прокурорами.

В чому звинуватили Ю. Арбатського: несанкціоноване поширення інформації про направлення зброї в Україну, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану - карається позбавленням волі на строк до 5 років. Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк від до 8 років. Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, вчинені з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, - караються позбавленням волі до 12 років.

Питання – чому Ю. Арбатському не пред’явили звинувачення за ст. 111 КК України (державна зрада)? Читаємо разом з прокурорами, друзями Арбатських.Діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності, державній безпеці України: шпигунство, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Прокурори з вищою юридичною освітою уміють читати?

Товариш Арбатських - керівник окружної прокуратури Миколаєва Геннадій Герман був затриманий СБУ в якості навідника, що корегував обстріл російськими ракетами військового містечка 79 – ї бригади. Загинуло більше 40 українських військових. Геннадію висунули звинувачення за ст. 111 КК України. Він уклав угоду зі слідством і кудись виїхав. В місцевому СІЗО його немає, в суді також.

Прогнозую, що і Арбатський в СІЗО не опиниться. По-перше, Юрію пред’явили максимально м’яке звинувачення, якщо можна так висловитись про особу, причетну до вбивств мирного населення. По-друге, він заявив по готовність укласти угоду з прокурором, щоб не потрапити до СІЗО. По-третє, протягом 2006/2010 років Арбатські в якості юристів обслуговували Миколаївський міжнародний аеропорт. В їхньої родини є вся документація аеропорту, необхідна для успішного наведення російських ракет. Правоохоронці досі шукають навідників, які забезпечили руйнування аеровокзалу, диспетчерської вежі, злітної смуги. Не там шукаєте, хлопці. Агенти ФСБ РФ сміються вам в обличчя і плюють. Обтираєтесь?

Замість того, закривати обласний центр на 2 дні, треба лише перевірити телефонний трафік усіх учасників Миколаївського «Антимайдану», які залишаються в місті. Друзі з поліції та ТО зі мною погоджуються. Але від квітня 2014 року існує проблема – такого списку потенційних зрадників, колаборантів ані в місцевій філії СБУ, ані в поліції НЕМАЄ. Тобто протягом 2014/2022 триває війна з РФ, а списку латентної російської агентури в Миколаєві досі немає. Хлопці – довбограї, зніміть погони, не ганьбіть звання українського офіцера. Через вашу бездіяльність Миколаїв щоночі, по кілька разів обстрілюють за «наводками» тих, кого ви протягом восьми (!) років так і не спромоглись нейтралізувати.