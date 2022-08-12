Пора згадати українців Миколаєва з 1917-1922 років

Можливо, надійшов час будувати український Миколаїв в українській Україні? Скасувати назви вулиць, присвячені пам’яті російських імперців, замало. Хоча й ця проста робота посувається аж дуже повільно. Треба позбутись сумнівної практики сучасної влади поводитись так, ніби до них тут був дикий степ, а історія Миколаївщини почалась з їхнього обрання чи призначення в певне посадове крісло. Частота появи того чи іншого обличчя в ефірі телевізійних каналів зовсім не є пропорційною позитивному внеску чиновника в комфортне життя земляків.

Про першу десятку визначних українців Миколаєва, 19-20 сторіччя, я вже писав.

Дотично навіть не згаданих (про якесь хоча б скромне вшанування навіть не йдеться) миколаївських борців за незалежну Україну, в 1989 – 1991 роках, я також висловлювався.

До речі, за 9 місяців жодної відповіді на власне звернення від голови Миколаївської обласної ради пані Г. Замазєєвої я досі не отримав. Не коментую ось таке ставлення до ветеранів.

Надійшла черга хоча б перелічити тих миколаївців, які в буремні роки, після більшовицького заколоту в Петрограді 100 років тому, боролись за український Миколаїв, велике місто з населенням 160 тисяч осіб. В тогочасній Одесі мешкало 510 тисяч аборигенів, у Львові – 200 тисяч громадян, в Херсоні – 90 тисяч мешканців, у Вінниці – 40 тисяч осіб.

Усі нижче згадані герої, звісно, не лише володіли українською мовою, були причетними до Миколаївської «Просвіти», а й хотіли жити в незалежній українській державі.

Олександр Рожанський, єдиний миколаївець – члени Центральної Ради. Борис Брояківський, гласний Миколаївської міської думи, інженер. Андрій Покровський, адмірал флоту УНР. Володимир Костенко, Миколаївський міський голова. Олександр Зима та Степаненко – співголови Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій. Полковник Євтушевський, військовий комендант Миколаєва у 1918 році, Полковник Чапківський, наступник Євтушевського. Полковник Сухотин. Військовий старшина Віктор Попов. Військовий старшина Георгій Голубєв. Ян Ряппо. Абрам Білик. Сотник гайдамаків Косович. Інженер В’язівський. Гаврилюк. Никоненко. Гриневич.

У грудні 1918 року було ухвалено випускати в Миколаєві видання «Український часопис» (українською мовою), редколегію якого склали: Лобуренко, Траценко, Березовський, Рябоконь, Золотаренко та Костянтинович. В 1917-1920 роках, окрім часопису, в Миколаєві друкувались українські газети «Український бюлетень» та «Українська газета». Довідково: нині, на 32-му році відновлення української незалежності, в Миколаєві НЕМАЄ ЖОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ. Повторюю – жодної! Армія, МОВ, віра, кажете? В місті досі діють 18 храмів московського патріархату і лише 6 українських православних церков.

Коли ви прочитаєте деякі прізвища місцевих українських активістів без зазначення імені, знайте – це не від браку поваги до цих героїв. Радянська влада нищила буд-яку документальну згадку про український Миколаїв. Від 1922 року і до сьогодні діє російська імперська історична концепція: «Ніколаєв – город руцкой корабєльной слави, руцкіх адміралов» тощо. Історію завжди пишуть переможці. Після перемоги України у війні з Росією за власну незалежність (2014 – 2024 роки) історію Миколаєва та області доведеться повністю переписати. Миколаївці заслужили дізнатись правду про власних прадідів великих.