На 32 році незалежності України починається формування українських ЗС та СБ

За минулі три десятиріччя в Україні так і не були сформовані ані українська армія, ані українська служба безпеки. Хоча усі нормальні українці ще в 1990 році усвідомлювали: без власних ЗС, служби безпеки незалежна країна не може існувати. Але ці інституції – основу державності і не планували створювати народні депутати першого скликання ВР України й постколоніальний КМ України Вони під аплодисменти з Кремля відмовились від запису про етнічне походження в паспортах громадян України та залишили всіх російськомовних росіян на керівних посадах в ЗСУ, СБУ, міліції, прокуратурі. Генералам, полковникам, що принципово не володіли українською мовою, достатньо було сяк-так прочитати з папірця присягу українському народові, щоб залишивши собі зарплату, квартиру, пільги. До слова, весь світ мовчки спостерігав за ганьбою – до 2014 року офіцерам можна було віддавати команди в ЗСУ російською мовою, себто, чекати на повернення України до складу російської імперії.

З огляду на те, що більшість керівних посад в теперішній Україні обіймають діти Сіону на чолі з президентом, який називає себе «радянським євреєм», пропоную поцікавитись досвідом Ізраїлю. Серед 9, 5 мільйонів ізраїльських громадян 2 мільйони є арабами, які вільно володіють івритом та арабською рідною мовою. Вони можуть служити в Моссаді або підрозділах Цахал, але на посадах не вище сержанта. Щоб дослужитись до бодай керівника департаменту в спецслужбі (майорська посада), потрібно бути як мінімум галахічним євреєм, себто, по-матері. Те саме стосується і 200 тисяч етнічних українців – нинішніх ізраїльських громадян. Не єврей НІКОЛИ не стане президентом, прем’єром , міністром, керівником Моссаду, Цахалу в Ізраїлі. Повторюю це для особливо отруєних Зеленським, Бужанським, Дубінським, Монастирським, Шмигалем чи Шайхетом.

Щоб уникнути звинувачень політичних збоченців в антисемітизмі, вчергове нагадаю голландський приклад. Після того, як росіяни збили в небі над Україною пасажирський боїнг, зі спецслужб та армії цієї країни були звільнені усі офіцери, дружини котрих є етнічними росіянками. Хоча більша частина цих жінок - громадянки Нідерландського королівства чи однієї з країн ЄС. ЖОДЕН голландець не звернувся з позовом до суду, розуміючи відсутність судової перспективи. За все треба платити. Хочеш мати дружину-росіянку, відмовляйся від військової служби в країні, що є частиною НАТО. Проста логіка, зрозуміла кожному європейцеві, окрім українців, якщо вони (ми) плануємо інтегруватись в Європу. В чому я, особисто, сумніваюсь, спостерігаючи непорушність совкових традицій в українському законодавстві та практиці «державотворення».

Подивіться на досвід НДР та країн Балтії. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН, штазі була повністю розформована, службовці звільнені без права поновитись на військовій чи державній службі, більшість архівів відкрили. Згадайте вступ Латвії, Литви, Естонії до ЄС та НАТО. Ще в 1990 році в цих країнах були звільнені всі кадебісти, прокурори, поліцаї та офіцери, пов’язані з Росією чи власним походженням, чи близькими родичами, чи неволодінням місцевою мовою. Після розпаду СРСР сталінський КДБ на території Латвії, Литви та Естонії був заборонений. Викриття у зв'язках із КДБ СРСР/Росії дорівнювало політичному вироку – зраді. Балтійці також домоглися виведення радянської, себто, російської, армії зі своєї території. Тому у них і не могло бути «Кримської весни 2014 року».

Що зробили в Україні майстри ходити проміж крапельок кремлівської сечі? Запропонували присягнути керівництву радянських військових округів, розташованих на українській землі. Чи стала ця армія українською? Ні вона залишилась російськими збройними силами в Україні, що тимчасово грається в незалежність від РФ. Така армія з не могла захистити Україну. Ніколи та за жодних обставин. До речі, керівники РФ все чудово розуміли: етнічних українців, які служили на високих посадах у стратегічних ракетних військах, просто звільнили, навіть без російської військової пенсії.

КДБ УРСР лише перейменували на СБУ, яке народ відразу справедливо перехрестив на ФСБУ. Для ілюстрації згадаю, що протягом 32 років незалежності Миколаївським обласним управлінням СБУ керували лише 2 етнічних українці. Усі інші 8 керманичів були етнічними росіянами, що проводили службові наради російською мовою. Нагадую, що це відбувалось в області, 84 % населення якої є україномовними етнічними українцями. Себто, місцева служба більше переймалася безпекою росіян, які володіли усіма прибутковими бізнесами краю. Ніхто з них випадково не загинув під час ракетного обстрілу з боку Херсону. Єдиним багатим українцем в області був Олексій Вадатурський. Саме тому російська ракета за професійною наводкою і вбила його вночі, у власній спальні.

Попри напад РФ на Україну, війну, що триває 9-й рік, Україна відмовляється користуватись успішним досвідом європейців. У нас СБУ може очолювати І. Баканов, дружина котрого та близькі родичі є громадянами Росії. Українську розвідку очолю етнічний росіянин К. Буданов, дружина якого – росіянка та друг з грузинським прізвищем і російським паспортом також мають родичів в РФ. Баканов призначав керівниками центрального апарату СБУ та очільниками південних підрозділів служби відвертих зрадників, що безкарно допомагали росіянам захопити Херсон 24. 02. 2022.

На жаль, нам знадобився 2014 рік, щоб зрозуміти: без направду української армії та української служби безпеки Україна припинить власне існування в якості незалежної держави. Президенти П. Порошенко та В. Зеленський цього так і не усвідомили, керуючись під час призначень підлеглих лише одним критерієм – особистою відданістю. Всі ці Ложкіни, Райніни, Степанови, Авакови, Баканови, Буданови, Татарови, Арестовичі ніколи особливо і не приховували власної любові до російської мови, росіян, родичів – громадян РФ.