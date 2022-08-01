Покажи мені своє щастя

Усі чули популярну американську приказку «Якщо ти такий розумний, покажи мені твої гроші». До 24. 02. 2022, будьмо відвертими, в Україні панував культ грошей, матеріального добробуту. Навіть російська збройна агресія, що тривала від березня 2014 року, не змінила ментальності абсолютної більшості громадян. Війна – це десь там, далеко, а гроші потрібні тут і вже. Для купівлі будинків, квартир, машин, дипломів, популярних турів, дорогого одягу та аксесуарів, депутатських мандатів, орденів, зірочок на погонах, інтерв’ю в глянцевих журналах та електронних ЗМІ тощо.

І значними матеріальними здобутками треба було обов’язково вихвалятись перед родиною, друзями, товаришами, кумами, сусідами, фоловерами в соціальних мережах. Так чинили всі справжні кулери, а не лузери. Останні бояться порушити закон, що для крутеликів в Україні давно перетворився на «дишло», а місцеві суди стали базарами, де можна купити будь-яке рішення. Пересічні громадяни заздрили мінігархам, мінігархи заздрили олігархам.

При цьому в Україні панував російський варіант презумпції невинуватості: «Нє пойман – нє вор», що є життєвим кредо будь-якого українського депутата або чиновника.

Страшна війна з сотнею тисяч вбитих та покалічених українців, мільйонами біженців за пів року змінила націю. Американське мірило життєвого успіху (цитоване в першому абзаці) змінилось українським: «Якщо ти такий розумний, покажи мені твоє щастя». Людина приходить у цей недосконалий світ, щоб бути щасливою. Так стверджують усі найбільш авторитетні релігії.

Ми раптом зрозуміли, як важливо кожного прожитого дня почуватись щасливим, потрібним іншим людям.

Щастя – це коли твої батьки ще живі, не хворіють, їх можна щодня чути телефоном. При нагоді батьківський дім можна провідати особисто і поговорити з мамою віч на віч.

Щастя – радіти успіхам твоїх дітей, бачити, як вони стають розумнішими, добрішими, кращими за тебе. Вони підуть далі, ніж ми, але нашим шляхом, яким «ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою».

Щастя – дочекатись онуків, а комусь щастить і на правнуків, котрі пишаються власними дідусями та бабусями, які все у власному житті набули праведно, не вкравши ані копійки.

Щастя – жити з головним, найдорожчим другом (дружиною або чоловіком), який ніколи не зрадить, підтримає у скрутну годину. Турки завжди бажають молодятам зустріти старість на одній, спільній подушці.

Вічні люті вороги цивілізації - російські окупанти прийшли на українську землю, щоб забрати у нас наше ЩАСТЯ.

Ще одна складова щастя – знищити всіх загарбників, ґвалтівників, катів, грабіжників, садистів з Росії, дочекатись повернення додому живими з війни захисників України, жінок та дітей з вимушеної міграції та виконати заповіт Тараса Шевченка: «І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі».

А чорноброві, що бажають кохатисьзмоскалями, повинні мігрувати до РФ, власної ментальної домівки. Там знаходяться їхні улюблені: російська мова («твою мать»), російська література («му-му»), російська історія («можем повторіть»), російський рівень життя («украду унітаз») та демократичні свободи («царь – хороший, власть – от Бога»).