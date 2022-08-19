Чи є в Україні СБУ? Немає

До цього абсолютно точного висновку мусимо дійти, прочитавши деякі фрагменти інтерв’ю, яке підполковник СБУ О. Арестович, російський актор, білоруський психолог, турецький авіатор, непересічний біолог, ПОЗАШТАТНИЙ радник голови ОПУ (народжений !975 року в Грузинскій РСР) дав випускнику Київського політехнічного інституту Д. Гордону, 1967 року народження. До слова, Д. Гордон є позаштатним співробітником СБУ, з його зізнання, оприлюдненого після запису гордонської передачі з полковником ФСБ РФ Гіркіним/Стрєлковим.

Спочатку нагадаю, що офіцер СБУ не має права займатись будь-якою підприємницькою діяльністю, окрім випадків виконання спеціального завдання на користь українського народу, якому він присягав, вступаючи на службу. Про те, що майору СБУ О. Арестовичу голова СБУ, дружина і теща якого є громадянкам РФ, І. Баканов надав чергове звання підполковника, громадяни України дізнались особисто від Арестовича. Коли він через усі соціальні мережі поширив копію наказу Баканова про власне підвищення в структурі української «спеціальної, потаємної» служби.

Мене не цікавить спільна військова служба О. Арестовича (де і коли?), з його слів, з нинішнім командувачем ЗСУ В. Залужним, на два роки старшим за актора «Люсю». Не турбує і доля попередніх трьох дружин Арестовича, як і актуальної четвертої. Можливо, всі ці шлюби відбувались в межах виконання особливих, спеціальних, сексуальних операцій іноземних потаємних служб. Не хочу чути і про трьох дітей підполковника СБУ, з якими він підтримує чудові відносини, навіть не запитуючи про їхні громадянства та паспорти їхніх мам. Чудовий батько, талановиті діти. Не заздріть.

Звертаю увагу лише на ті слова, які врізали мої вуха, колишнього капітан-лейтенанта запасу ВМС України. О. Арестович сказав Д. Гордону, що до війни, себто, до 24. 02. 2022, він заробляв тільки по ТРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ щомісяця. Після початку широкомасштабного нападу Росії на Україну агент «Люсьок» (невідомо якої спецслужби агент, хоча я і здогадуюсь, котрої) почав заробляти ЗНАЧНО/ЗНАЧНО БІЛЬШЕ.

Хто і за що сплачує означені суми підполковнику СБУ О. Арестовичу? Адресую цілком адекватне в умовах війни питання наступним діячам. Президенту України В. Зеленському, який особисто дозволив цьому мільйонеру щовечора виступати в етері єдиного телеканалу державних новин України; очільнику ОПУ А. Єрмаку, позаяк саме його радником - підлеглим є О. Арестович; керівництву СБУ, чий діючий офіцер (не пенсіонер) дозволяє собі публічно говорити все, що йому відомо, коли заманеться та кому воліється.

Коли О. Арестович заявляє про «хороших руцкіх», про «великі російські: мову, культуру, літературу, науку», без котрих українцям в цьому світі ніколи не вижити, про малість та ницість української літератури, про те, що він, як колишній піонер та комсомолець, вважає радянське виховання молоді зразковим, чого, на жаль, немає в теперішній Україні, це ЧИЯ ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ? Президента України та очільника його офісу? Керівництва СБУ та МО України? Генерального прокурора України, міністра МВС України чи міністра МЗС України? Хто з перелічених відповідає за слова «радника»?

Озвучувати від квітня до серпня 2022 року щотижневі точні дати визволення українськими військами окупованого Херсону раднику керівника ОПУ О. Арестовичу доручав міністр оборони України О. Рєзников чи віце-прем’єрка І. Верещук? Бо в дивному телеканалі України коли «язик наче помело, куди хотів, туди і занесло»?

Ху із містер Арестович? Хто із цензорів читає його тексти перед виступами в межах єдиного телемаратону, бо промови усіх інших топ-спікерів вичитують? Російський актор О. Арестович, котрого, в якості офіційного голосу України, щедро цитують ЗМІ країни-агресора (частіше, аніж президента В. Зеленського) точно є підполковником СБУ? Не ФС РФ? Бо я вже починаю плутатись, коли читаю його публічні зізнання в крадіжці українського реактивного міномету перед 24. 02. 2022. Викрадену зброю радник керманича ОПУ вже повернув ЗСУ?