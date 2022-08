Тексти В. Зеленському пишуть юридичні неуки

Частина 1

Мені часто буває соромно, особливо під час спілкування з європейцям, за президента моєї держави. У мене єдине громадянство – українське. І хоча я не голосував за В. Зеленського та слуг невідомо якого народу, але ж він – чинний президент моєї Батьківщини. Тому мені болить від його скандальної неосвіченості. Бакалавр права, навіть заочник, повинен знати елементарні правові норми. Або наймати на роботу компетентних радників і слухати їх, а не аферистовичів чи абсольвентів Мінського медичного інституту.

Всі вже знають про величезні прогалини В, Зеленського у вивченні історії України - частини Європи, конституційного права (про що я писав неодноразово). Але межі невігластва не існує. До такого сумного висновку доходжу, спостерігаючи за черговим зверненням президента України на адресу лідерів європейських країн. Він вимагає не давати візи всім росіянам для відвідин Європи, зокрема, країн Шенгенської зони, та скасування дозволів на проживання, які були надані громадянам РФ раніше, себто до 24. 02. 2022. Римське правило закону, що «не має зворотної сили», ніколи не було відомо російським царям. Тепер воно стало нецікавим і для українських царьків, на жаль.

Юристи – радники президента України, доктори права, зайдіть, нарешті, на офіційний сайт ЄСПЛ і прочитайте собі та В. Зеленському вголос:

«ЄСПЛ 22. 03. 2022 ухвалив резолюцію, у якій було роз’яснено про наслідки виходу РФ з Ради Європи та подальшої участі в рамках Європейської конвенції з прав людини та ЄСПЛ. Відповідно до неї Росія перестає бути учасницею Конвенції від 16. 09. 2022. Європейський суд буде приймати та розглядати заяви проти Росії щодо порушень, які мали місце до 16. 09. 2022. Окрім того, від сьогодні Суд відновлює розгляд усіх справ проти РФ, який був призупинений з 16. 03.2022. Наразі 16. 03. 2022 рішенням КМ Ради Європи РФ була виключена зі складу цієї організації. Відповідно до ст. 58 Конвенції сторона, яка перестає бути членом Ради Європи, денонсує Конвенцію зі спливом шестимісячного строку. Але це не звільняє зацікавлену Договірну Сторону (РФ) від її зобов’язань за цією Конвенцією стосовно будь-якого діяння, яке могло бути порушенням таких зобов’язань і могло бути здійснене нею до дати, від якої денонсація набирає чинності».

Тобто, від 16. 09. 2022 суди РФ можуть виносити смертні вироки громадянам України. Позаяк російський мораторій на смертну кару втрачає чинність. Міжнародний Червоний Хрест та ООН вже готові спостерігати за вбивствами полонених «азовців» на території РФ. Вони, високо оплачувані хабарники з МЧХ, ООН, нічого нікому не гарантували. У ВРУ, ОПУ, КМУ взагалі хтось читав цю резолюцію ЄСПЛ? А читати слуги навчені?

Повертаюсь до закликів В. Зеленського закрити в’їзд до Європи усім громадянам РФ. До слова, чи знають в ОПУ, що Росія визнає інститут подвійного громадянства. Тому її громадяни можуть користуватись в країнах Шенгенської зони і не російськими паспортами, а європейськими, ізраїльськими, американськими, канадськими, у кого вони є.

Продовжую лікнеп для правників В. Зеленського, А. Єрмака, Р. Стефанчука, О. Данилова.

1) Нині Шенгенську угоду ратифікували 25 європейських країн. Якщо 24 країни будуть відмовляти росіянам у видачі шенгенських віз, а одна (наприклад, Угорщина) - НІ, то громадяни РФ мають право з шенгенською візою, виданою мадярами, вільно відвідувати усі інші 24 європейські країни. Так говорить Шенгенська угода. Хлопці з ОПУ, починайте щось читати, окрім результатів закритих соцопитувань.

2) Помилково вважати, що після 16. 09. 2022 європейські країни, які ратифікували Європейську Конвенцію з прав людини, в тім загалі і Україна, можуть не видавати візи тим громадянам РФ, які мають власність на території цих країн. Відмова у видачі дозволу на в’їзд в державу може бути оскаржена в суді. Бо в такому випадку країна – відмовниця порушить ст. ст. ст. 1, 14 Європейської Конвенції та ст. 1 Протоколу №с1 (захист приватної власності). Франція, Іспанія, Португалія, Австрія, Німеччина чи Італія не можуть якось зашкодити громадянам Росії володіти, користуватись, розпоряджатись власними будинками, квартирами, авто, земельними ділянками на території країн, що ратифікували Конвенцію. І НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА цікавитись політичними поглядами цих росіян, якщо вони не порушують законів країни перебування.

3) Це в Україні, колишній колонії Росії, президент, як абсолютний диктатор, може без рішення суду позбавити українського громадянства будь – кого, кого йому заманеться, і заборонити повернення в рідну державу. В Європі усе регламентовано законами. Тому жоден тамтешній керівник не буде виконувати «хотєлкі» В. Зеленського щодо громадян РФ. Тим паче, в самій Україні у росіян, платників податків до путінського бюджету, від 2014 року «українська» влада не забрала ані копійки. І власне війну український парламент досі не назвав війною. Європейці здивовано бачать намагання В. Зеленського «загрібати жар чужими руками». Ви збільшуйте санкції проти РФ, а ми будемо в Стамбулі цілуватись з Р. Абрамовичем, російським мільярдером, підсанкційним гаманцем В. Путіна. І П. Порошенко, і В. Зеленський вважали та вважають європейців, американців, канадців, австралійців клінічними ідіотами, в порівнянні з собою - дуже розумними красенями. Дурень думкою багатіє.

Частина 2

Змушений продовжити юридичний лікнеп для радників президента України з правових питань. Додатково поясню, як певні категорії громадян РФ зможуть легко обходити пропоновані ним «грізні» заборони росіянам відвідувати країни Шенгенської зони.

Читаймо ст. 6 «Шенгенського кодексу про кордони».

Умови в’їзду для громадян третіх країн (тобто, РФ).

1. Для запланованого перебування на території Держав-членів протягом не більше, ніж 90 днів на будь-який 180-денний період умови в’їзду для (росіян) є такими:

(а) вони мають чинний проїзний документ (travel document), що надає власнику право перетинати кордон, і відповідає таким критеріям:

(і) документ залишатиметься чинним щонайменше три місяці після запланованої дати від’їзду з території Держав-членів, у разі потреби, це зобов’язання може бути скасоване;

(іі) він має бути виданий протягом попередніх 10 років;

(b) вони є власниками чинної візи, відповідно до Рішення Ради ЄС №539/2001 від 15. 03. 2001, що встановлює перелік третіх країн, громадяни яких зобов’язані мати візу для перетину зовнішнього кордону (ЄС), окрім випадків, коли вони мають чинний дозвіл на проживання або чинну довготермінову візу (long-stay visa).

ЄВРОПЕЙЦІ НЕ МОЖУТЬ НЕ ПУСКАТИ ДО ЄВРОПИ РОСІЯН, які: мають дозвіл на проживання, або довгострокову візу;

(с) можуть обґрунтувати мету запланованого перебування, і мають достатні засоби для існування, в тому загалі і для повернення до країни походження або транзиту до третьої країни, право на в’їзд до якої вони мають (into which they are certain to be admitted);

(d) про них немає запису у ШІС (Шенгенській інформаційній системі) про відмову у в’їзді;

(е) не вважаються загрозою для публічної політики, внутрішньої безпеки, здоров’я (public policy, internal security, public health) або внутрішньої безпеки будь-якої з держав, зокрема, щодо них не було внесено до національних систем записів (alerts) про відмову у в’їзді.

2. В межах параграфу 1, дата в’їзду має вважатися першим днем перебування на території «Шенгену», а дата виїзду має вважатися останнім днем перебування.

3. Перелік документів, які свідчать про відповідність параграфу 1, є в Додатку І.

4. Засоби для існування залежать від тривалості та мети перебування, на підставі середніх цін у Державах-членах на харчування та проживання бюджетного класу (board and lodging in budget accommodation), помножених на кількість днів перебування.

Декларації спонсорства (sponsorship) та гарантійні листи від приймаючої сторони, де збирається перебувати громадянин РФ, можуть бути доказом наявності засобів для існування.

5. У порядку винятку з параграфу 1:

(a) громадянам Росії, які не відповідають усім умовам, викладеним у параграфі 1, але мають дозвіл на проживання або довгострокову візу, БУДЕ ДОЗВОЛЕНО в’їзд на територію інших країн з метою транзиту, щоб вони мали змогу дістатися члена, що видав їм дозвіл на проживання (наприклад, Угорщина, Франція, Німеччина, Італія) або довгострокову візу, окрім випадків, коли імена цих громадян внесені до національної системи оповіщень (national list of alerts) держави, зовнішній кордон якої вони перетинають, з приписом заборонити їм в’їзд.

(c) Громадянам РФ, які не відповідають умовам, викладеним у параграфі 1, може бути дозволено в’їзд на територію держави-члена на підставі гуманітарних міркувань, національних інтересів або міжнародних зобов’язань. Якщо про такого громадянина третьої країни (РФ) існує оповіщення (alert), про яке йдеться у параграфі 1 (d), країна (приміром, Угорщина), що надає росіянам дозвіл на в’їзд, має поінформувати про це інші держави.

Шенгенський кодекс про кордони (ДОДАТОК I)

Супровідні документи для підтвердження відповідності умовам в’їзду. Документальне обґрунтування, про яке йшлося у статті 5 (2), може включати наступні документи.

(a) Для ділових поїздок:

(і) запрошення від фірми, органу влади відвідати зустрічі, пов’язані з торгівлею або роботою; (іі) документи, які демонструють наявність відносин.

(b) Для подорожейз метою навчання:

(і) сертифікат про зарахування до навчального закладу (a certificate of enrolment at a teaching institute) з метою навчання; (іі) студентські картки або сертифікати відвідуваних курсів.

(с) Для подорожей з метою туризму або з приватних причин:

(і) супровідні документи дотично проживання:

запрошення від приймаючої сторони, лист від установи, що надає помешкання або будь-який інший документ про помешкання; (іі) супровідні документи стосовно маршруту:

підтвердження замовлення подорожі або будь-якого іншого прийнятного документа; (ііі) документи щодо повернення: зворотній квиток чи квиток на круговий тур; (d) для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних, релігійних заходах: запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію (enrolments) або програми, в яких зазначено назву приймаючої організації і тривалість курсу.

Все вище перелічене давно відоме юридичним фірмам, як європейським, так і російським, які обслуговують громадян РФ – фанатів постійного відвідування ненависної для них гейропки. Найфотогенічніший, найталановитіший актор не може одним «відосиком» змінити європейські правові норми. ЄВРОПА – ЦЕ НЕ УКРАЇНА.