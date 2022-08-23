Вибірковість «Української правди» Севгіль Мусаєвої

Згаданий інтернет-ресурс оприлюднив матеріал про батальйон з Монако – українських чиновників, народних депутан, котрі втекли з України до 24.02.2022. Протягом 6 місяців ця публіка мешкає на півдні Франції, отримуючи на банківські рахунки зарплату з України. Ось перелік осіб, вчасно попереджених В. Зеленським про війну. Список 17. 08. 2022 складено С. Мусаєвою. Отже, «Батальйон Монако»:

Абрамович Ігор Олександрович, Абрамович Олена Анатоліївна,

Столар Михайло Леонідович, Столар Вадим Михайлович,

Суркіс Ігор Рахмільович, Суркіс Григорій Рахмільович,

Пузанов Олександр Геннадійович, Вязмікін Сергій Анатолійович, Вязмікіна Оксана Олександрівна, Єрмолаєв Вадим Володимирович,

Мосцевий Олексій Олександрович, Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна, Карпюк Артур Теофілович, Головешко Петро Іванович, Вафін Вадим Олександрович,

Мельничук Наталя Миколаївна, Шаріфов Тимур Юсуб – Огли,

Гольдштейн Юрій Олександрович, Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна,

Ядловський Микола Володимирович, Котілевська Олеся Іванівна,

Бойко Олексій Григорович, Скоробагач Володимир Іванович,

Скоробогач Марія Володимирівна, Скоробагач Лілія Федорівна,

Грицак Юрій Петрович, Дегтяр Наталія Геннадіївна, Дегтяр Катерина Володимирівна, Марцинюк Євгеній Олександрович, Лаурінаічуте Яна Андріївна, Божик Василь Васильович,

Тітаренко Олег Миколайович, Ковальова Наталія Олександрівна,

Ковальов Олександр Михайлович, Коваленко Наталія Вікторівна,

Мінакова Яна Георгіївна, Мінакова Альона Андріївна,

Лученко Валентина Миколаївна, Марчук Ірина Олександрівна,

Табалов Сергій Олександрович, Табалов Андрій Олександрович,

Табалова Ксенія Вікторівна, Цимбалова Хелена Федорівна,

Вінниченко Анна Олександрівна, Назаренко Владислав Сергійович,

Назаренко Сергій Леонідович, Величко Юрій Васильович,

Шевченко Сергій Ігорович, Вернудін Олег Іванович, Тищенко Олена Олександрівна, Дев’ятов Денис Олексійович, Астапов Андрій Юрійович, Астапова Наталя Сергіївна,

Барабаш Дмитро Вікторович, Станевічус Аліна Едгарівна

Храмцов Олександр Володимирович, Калівошко Едуард Михайлович

Бородуліна Юлія Олегівна, Андріканич Крістіна Іванівна,

Боярчук Ігор Степанович, Данилів Борис Васильович, Веретенніков Віталій Сергійович

Рудь Микола Володимирович, Рабенко Ганна Юріївна, Глоба Анатолій Михайлович

Афоніна Ганна Рубінівна, Олександров Дмитро Андрійович, Олександров Андрій Миколайович, Губан Сергій Миколайович, Ковтун Вікторія Віталіївна,

Оксаметна Валерія Геннадіївна, Хомутиннік Юрій Юрійович, Хомутиннік Віталій Юрійович

Чернець Юрій Петрович, Назарко Роксоляна Олегівна, Мацюк Юлія Олегівна,

Цимбалова Ірина Анатоліївна, Щербановський Андрій Анатолійович,

Шевченко Валентина Олександрівна, Шевченко Оксана Миколаївна,

Баран Сергій Васильович, Олексієнко Віталій Федорович, Мухалов Андрій Сергійович,

Ейдельнант Андрій Юрійович, Завадська Наталія Андріївна.

Ці українські VIP-біженці у Монте-Карло, Ніцці, Каннах не лише отримують зарплату з України, а і по 400 євро з французького бюджету (щомісячно) в якості постраждалих від війни. Повідомляючи про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВРУ, «Українська правда» чомусь «забуває» про народних депутатів України Льовочкіних: Сергія Володимировича та його молодшу сестру Юлію Володимирівну, котрі постійно під час війни відпочивають в Ніцці. Питання до С. Мусаєвої: Льовочкіни вже пожертвували гроші на розвиток «Української правди»? Коли напишете про колонію українських правоохоронців з Харкова, які мешкають в найдорожчих апартаментах Канн?