Про керівнийанус в умовах війни

У мене є пара трошки знайомих, що працюють в КМУ та ОПУ. Жодних посад для себе чи якихось преференцій я в них НІКОЛИ НЕ ПРОСИВ. Як напрямки, так і опосередковано.

На мої численні, даруйте нескромність, слушні пропозиції щодо покращення державного управління в Україні вони відповідають (цитую): «А што лічно я буду с етава імєть?» Саме так, російською і по-корупційному. В умовах війни. Про власну кишеню ніхто з топ-чиновників ніколи не забуває.

Сивоногий гетьман, звісно, брав на роботу моральних покидьків, неуків з псевдо дипломами. Частина цих порохоботів, що зберегти посади, 3 роки тому стали фантами 95 кварталу. Шоколадні посади купувались, бо продавались.

І не треба писати, що я вигадую. Маю невтішний особистий досвід п’ятикратної участі в конкурсах на зайняття певних посад в Миколаївській ОДА. З 40 можливих балів, на відповіді можна використати 40 хвилин, під час тестування набирав 37/38 балів протягом 12/13 хвилин. Нормально розв’язував тестові завдання. Доходив до третього, останнього туру – співбесіди. І ось тут, без жодних пояснень, двоє з п’яти членів конкурсної комісії (члени «патріотичної» партії ЄС, один з яких зараз є депутатом Миколаївської міськради) за вказівкою голови МОДА ставили мені нулі. Що означало автоматичне вибуття з конкурсів.

Одного разу мене не допускали до участі в конкурсі, поки я не приніс посвідчення про володіння українською мовою. Хоча в комісії знали, що під час моєї роботи в МОДА протягом 1992, 2008-2010 років я ніколи не використовував іншої мови, окрім державної. Довелось витримати і цей тролінг, коли російськомовні держслужбовці вимагали від мене доказів володіння українською мовою. Водночас ця публіка посміхалась, почувши гасло власного вождя «Армія, мова, віра».

Президентом України обрали В. Зеленського, і кадрова політика стала ще гіршою. Хоча, здавалось, гірше вже не може бути. Головою МОДА було призначено податківця – заочника О. Стадника, який взагалі не володів українською мовою та абсолютно не знав Миколаївщини. Цьому київському податківцю віддали нашу область лише тому, що його чергова жінка колись закінчила Миколаївську СШ № 2. Відповідно, О. Стадник оформив на роботу у власну патронажну службу (там конкурсу немає) П’ЯТЬ МИКОЛАЇВСЬКИХ ПОДРУЖОК ДРУЖИНИ. До значних свят він дарував дівчаткам премії – по 40 тисяч гривень кожній. По тодішньому курсу це складало по півтори тисячі доларів. Область відзначалась значним падінням основних соціально-економічних показників. Натомість патронатна служба зеленого гавнора отримувала святкові премії, розміром, як 2 мої дві річні пенсії. Хтось з правоохоронців поцікавився природою сумнівних бюджетних виплат? Ніхто.

Далі В. Зеленський був змушений рятувати Миколаївщину. Тому призначив керівником місцевої державної адміністрації депутата Миколаївської міськради від «Слуг народу» В. Кіма, ще одного абсольвента СШ № 2, з поглибленим вивченням англійської мови, після дружини уродженця Кропивниччини. Тепер конкурси або взагалі не відбуваються, або копіюють театральні постановки, коли ім’я переможця відомо ще до початку прийому документів конкурсною комісією. Як в стилі П. Порошенка. Абсолютно усі очевидні недоліки місцеві чиновники прикривають форс-мажорними обставинам, неочікуваною війною.

Далі критикувати керівництво Миколаївської обласної військової адміністрації не буду. Не на часі. Зачекаємо закінчення війни. Я - про тих критиків, що, можливо, залишаться живими після перемоги.

Хоча є у мене одне питання. Але до виборців, а не тих кого вониобирають. Як виграти війну, коли Україною й далі керують поци, мишигіне, шлепери, шмигалі, шайхети, книші, шмоки, мецгери, шлимазли, шмоньки, рабіновічі, медвечуркіси, льовочкіни, костіни, каломойські, фірташі, пінчуки, жовкви, шурми, монастирські, абрамовічі, ахметови, арахамії? Керують з Ніцци, Монте-Карло, Женеви, Цюріха, Відня, Мілана, Лондона, Варшави, Стамбулу, київських бункерів, де війни немає.

Ви впевнені, що ця кампанія з понадхмарними зарплатами, безмежними хабарями та неможливими в цивілізованій країні прибутками мріє про українську Україну, демократичну державу – частину НАТО та ЄС? Якщо ви вірите їм, ви – клінічні дебіли. Вас вже ніхто та ніщо не врятує. Спіть спокійно під звуки цілодобових миколаївських сирен.