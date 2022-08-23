Плани російських окупантів дотично Миколаєва

Початково не волів писати нижче наведене через зайву повагу до військової таємниці, менеджерських зусиль очільників військової адміністрації та мерії обласного центру. Але постійні псевдо оптимістичні балачки: «ми хорошо насипалі оркам», скоро звільнимо Херсон, називати прізвища зрадників, які розмінували усі виходи з Криму та 24. 02. 2022 здали росіянам Херсон, не на часі, нехай і далі керують Україною, - примушують говорити правду. Особливо під жіночий рефрен: та коли вже припиняться нічні обстріли, що вони від нас, російськомовних, цивільних, хочуть?

1. Населення Миколаєва за пів року зменшилось з 480 тисяч осіб до 200 тисяч мешканців. Стратегічна мета окупантів, що стріляють з боку Херсону, не змінилась - знелюдніти місто, котре вони непередбачувано для ФСБ РФ так і не змогли окупувати. На відміну від Херсону.

2. В межах загальної стратегії «мишебрацья» постійними обстрілами (з 180 минулих ночей для мешканців обласного центру лише 24 були «тихими») виконують 2 завдання.

2.1. Перше – зруйнувати початок навчального року 01. 09. 2022. Для цього вже були обстріляні головні корпуси трьох миколаївських університетів з чотирьох. Не обстріляною залишається місцева «аграрка», тьху-тьху, щоб не наврочити. Також постійно накриваються ракетами та снарядами школи обласного центру, щоб ті нечисленні діти, які залишились в Миколаєві, відмовились відвідувати школи. Всі розуміють, що так зване дистанційне навчання може дати позитивний результат лише тоді, коли учні – дорослі, сформовані особистості, які знають, для чого їм потрібні знання і які саме. Для сільської місцевості навколо Миколаєва, де відсутній стабільний сигнал мережі Інтернет та якісні хатні комп’ютери, розмови про дистанційне навчання виглядають знущанням над ВПО, миколаївцями, які нікуди не виїхали, батьками та дітьми.

2.2. Друга задача російських військ пов’язана з опалювальним сезоном, котрий в Миколаєві традиційно починається 01 листопада. Керівництво обласного центру на відміну від інших міст України, протягом минулих 8 років штучно стримувало перехід на індивідуальне газове опалення мешканців багатоквартирних будинків. Нині котельні будуть опалювати житлові будинки, де 75-80 % кватир пустують. Там ніхто не живе і не планує колись платити за опалення (пересічний опалювальний сезон триває як мінімум 5 місяців). Ані за 2021/2022 рік, ані за 2022/2023 рік. Тобто, спочатку теплоносій ганятимуть по трубам та батареям в нежитлових квартирах, а потім з міського бюджету ці витрати компенсують комунальним та державним підприємствам, які завжди виступають проти індивідуального опалення котлами в багатоквартирних будинках. Бо тоді їхній менеджмент з високими окладами паразитів на тілі міської казни виявиться нікому не потрібним.

Протягом вересня 2022 року російські окупанти з боку Херсону зосередяться на котельнях та ТЕЦ. Саме об’єкти, пов’язані з теплозабезпеченням Миколаєва, будуть обстрілюватись першочергово. Я не розкрив державної таємниці?

2.3. Вочевидь, потрібно терміново ремонтувати електромережі та забезпечувати населення різними матеріалами для утеплення стін, вікон, дверей в квартирах, які на певний період можуть залишитись без централізованого опалення. Люди намагатимуться вмикати електрообігрівачі, на роботу котрих електромережі в стареньких «хрущовках» абсолютно не розраховані. Хтось про це подумав? В миколаївських супермаркетах відсутній навіть простий скоч, щоб люди могли його придбати та згодом заклеїти всі щілини у вікнах. Який геніальний розум потрібен, щоб завезти в магазини господарський клей, поролон, плівку для вікон, яка зберігає тепло?

3. Останній захід в плані підготовки до зими є найефективнішим. Він залежить від ЗСУ. Якщо до початку опалювального сезону звільнити від російських окупантів Херсонщину та сусідні населенні пункти Миколаївської області, нічні обстріли миколаївських об’єктів критичної інфраструктури майже припиняться. Лише тоді можна буде налагодити і нормальне водозабезпечення обласного центру, і цивілізовано розпочати та провадити навчальний, опалювальний сезони. Про «інакше» я навіть не хочу міркувати, а не лише писати. Моліться на ЗС України, а не на ваших богів.

Тим паче, в храмах православного московського патріархату. Таких в Миколаєві досі – абсолютна більшість. Не можна вдень ставити свічки за здоров’я Гундяєва, Шойгу, Кадирова, Лаврова, Путіна, російського воїнства, а вночі питати – «пачему русскіє па нам снова стрєляют?» Чому? Тому, що ви – терпіли та дебіли, малороси, однім словом.