Російська політика – безкарне отруєння опонентів

До цього абсолютно точного висновку я дійшов, вивчаючи обставини смерті тих московитів, що так чи інакше були пов’язані з Україно, тобто певний час мешкали на цій землі, володіли кріпаками, землею. І лише тому імена цих цинічних вбивць та жертв (в одній особі - так працює Господній закон бумерангу) пришелепуваті малороси зберігають в назвах вулиць власних міст. Хохол завжди з насолодою робить фелаціо власному хазяїну, а після смерті господаря буде возвеличувати його збочене імя в пам’ятниках та локаціях ніби українських поселень.

Подивіться на одеситів та одесосок. Як вони затято захищають катів – збоченців, моральних виродків, вбивць, бісексуалів: Петра І (1672 – 28. 01. 1725) його мокрозадого друга Меншикова (1673- 28. 01. 1725), російську царицю Катерину ІІ (1729 – 17. 11. 1796) її сутенера Г. Потьомкіна (1739 – 05. 10. 1791), геїв М. Кутузова (1745 – 28. 04. 1813), царя Олександра І (1777 – 19. 11. 1825, «могутню купку музичних педерастів» М. Мусоргського (1839 – 16. 03. 1891), М. Римського-Корсакова (1844 – 08. 06. 1908), П. Чайковського (1840 – 25. 10. 1893), О. Бородіна (1833 – 27. 02. 1887), М. Балакірєва (1836 – 16. 05. 1910) та міжнародного авантюриста Хосе де Рібаса (1750 – 02. 12. 1800)!

Саме тому теперішня Росія так ненавидить гейропу, яка показує усім російські політичні ікони – дупограйки, вбивці, мародери, садисти, грабіжники, злодії. Не дивуйтесь, теперішні російські окупанти виховані на так званій культурі, створеній вище переліченими збоченцями. Тому московити цілком природньо для них поводились і в Бучі, і в Маріуполі.

Нині за браком місця я розповім лише про двох «героїв»: іспанця Х. Де Рібаса та росіянина М. Кутузова, з іменами котрих, яко з іконами святих, носяться, відповідно, одесити та миколаївці. Чому згадалась ця парочка? Позаяк вони були отруєні тією самою речовиною, що і Богдан Хмельницький (1595 – 06. 08. 1657). Про його вбивство я вже писав.

Якщо поцікавитись останніми двома тижнями перед смертю зазначених осіб, неможливо не помітити однакові симптоми. Спочатку у пацієнта раптом критично підвищується температура, яку жоден лікар не може унормувати. Потім параліч охоплює праву половину літа, хворий не може писати правою рукою. Далі зупиняється серце, лікарі констатують інфаркт чи інсульт (говорячи сучасною мовою), або поєднання непомітної раніше хвороби серця та відмови мозку. За версією відомої дослідниці історії європейських монархічних родин Аїди Болівар, вище згадана симптоматика вказує на відому з часів клану Медичі венеційську отруту AquaToffana. Ця рідина без запаху та смаку легко й непомітно змішувалась з червоним вином. Її неможливо вирізнити смаковими рецепторами. Людина під час обіду випивала бокал напою і за 2-4 тижні помирала. Посмертна експертиза показувала зупинку серця, тромби судин мозку абсолютно здорової до цього людини.

Тепер поговоримо безпосередньо про наших героїв. Що їх об’єднує? Обоє були причетними до інтриг проти царя Павла І, вбитого 24. 03. 1801. І цар, і М. Кутузов, і Х. Де Рібас, були масонами. Російський цар Олександр І, який замінив на посаді батька – Павла І, мав гей-контакти з М. Кутузовим. Обидва герої, яких згодом отруїли як небажаних свідків, що забагато знають (моя версія), відзначились на півдні України, в Одесі, Очакові та Миколаєві. В останньому досі зберігся будинок, де мешкав Хосе/Йосип де Рібас, дивіться – фото.

До початку квітня 1813 року, М Кутузов, що примушував підлеглих солдатів робити йому блоу джоб, був абсолютно здоровим, їздив верхи на коні. Поки в м. Болеславець (тоді - німецьке містечко Bunzlau) не прибув його російський цар Олександр І для участі в перемовинах з королем Прусії. За тиждень йому стало так погано, що він ліг в ліжко в будинку фон дер Марка і до власної смерті не вставав. Цар особисто спостерігав за останніми днями життя М. Кутузова. Німецькі лікарі лише констатували спочатку параліч правої половини тіла, а потім смерть. Поховали фельдмаршала 13. 06. 1813 в Казанському соборі, процедурою керував імператор Олександр І, який погасив усі борги М. Кутузова.

Є й інша версія смерті М. Кутузова, що пояснює пристрасну любов царя Олександра І до фельдмаршала, військового керівник, що програв усі власні битви Наполеону. Відомий чеський історик І. Фанел у власні книзі "Гей-історія" стверджує: «Гомосексуал Олександр Перший по-царськи дружив з Михайлом Кутузовим. Славетний полководець спав з такими військовими, як сам, і в юні літа, і на схилі років. Мало хто знає, що 67-річний М. Кутузов помер від інфаркту. Серце дідуся не витримало в той момент, коли... солдат робив йому фелаціо». Версія доволі суперечлива. Проте чехи та словаки вірять І. Фанелу, а не офіційній російській історіографії.

Сам російський цар Олександр І (1777 – 19. 11. 1825) також жив недовго. Його 48 – річним отруїли в українському Таганрозі, з допомогою солі важкого металу. Посмертний діагноз безіменного лікаря – менінгіт. Хлопчик не послухав поради матері й бігав на вулиці без шапки) Діти, слухайте маму – одягайте картуз.

Тепер про адміала Хосе (Жозе) де Рібаса, якого в Одесі обожнюють, як Йосю. Позаяк «на Дєрібасовской аткрилася півная, там сабіралася кампанія блатная, там билі дєвочкі Маруся, Роза, Рая» і с німі вмєстє Йося…»

Хосе помер 50-річним 02 грудня 1800 року в Санкт-Петербурзі. Його безкарно отруїв граф Петро Пален, приналежний до групи змовників, що згодом вбили російського царя Павла І. Майбутні кілери, знаючи брехливість, зрадливість, збоченість каталонця де Рібаса, боялись, що він може видати їх. Іронія долі полягає в тому, що Петро отруїв Йосипа саме тією італійською отрутою, яку останній привіз з Венеції (світової столиці отруйників) для вбивства Павла І. Класична ілюстрація біблійної істини про недопустимість риття ями іншому. Бо можеш потрапити в неї власним тілом. Петро стояв біля ліжка Хосе, чекаючи його смерті, щоб той не зміг комусь сказати про наступне вбивство російського імператора. Для прискорення довелось трішки придушити брехливого італо-іспанця.