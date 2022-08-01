Отруєння Симеона Могили та його сина Петра Могили

Традиція вбивати власних опонентів через отруєння прийшла до Московського князівства, згодом –російської імперії, з Середньовічної Європи. Тому не лише росіяни труїли українців. І не завжди жертвами отруєнь (вбивств) ставали виключно українці.

Згадаймо Симеона Могилу, точна дата народження якого є невідомою. Але ми знаємо, коли він помер від отруєння – 14. 09. 1607. Відомі історії також ім’я вбивці – Ельжбети Лозинської, вдовиці його старшого брата Єремії Могили, та мотив злочину. До слова, молдовські Могили були родичами і польських королів, і Богдана Хмельницького, через його невістку Розанду, доньку молдовського господаря Лупулв, дружину улюбленого сина – козацького полковника Тиміша Хмельницького.

Старший брат Симеона, Єремія Могила (1555 – 10. 08. 1606) волів, щоб після його смерті господарем Молдови став його малолітній син Костянтин. Але наприкінці липня Симеон, батько засновника Києво-Могилянської академії Петра Могили (1596 – 01. 01. 1647), прогнав Костянтина. Щоб захопити Молдавський престол. Ельжбета, аби повернути владу власному неповнолітньому сину (а фактично собі), підступно та безкарно отруїла Симеона. Якісну отруту їй привезли дальні родичі з Венеції.

Таким чином в 11 років Петро Могила став напівсиротою, на руках у матері – Маргарет.

Далі усе найцікавіше про архімандрита, митрополита, інтелектуала, який вільно володів грецькою, івритом, латиною, німецькою, польською, українською мовами, Петра Могилу ви можете прочитати у відкритих джерелах. Як і про його участь в Хотинській битві 1621 року у складі загону Яна Хоткевича, прийняття чернечого постригу в 1625 році чи особисту бібліотеку з 3 тисяч книжок різними мовами.

Поговоримо про загадкову смерть початково здорового Петра Могили (загартованого козарлюги, що добре володів і шаблею, і конем) в 50 річному віці. В 1644 році він озвучив власний амбітний план – закінчити повний переклад Біблії українською мовою та видрукувати її в друкарні Києво-Печерської Лаври. Завдяки старанням П. Могили ця друкарня в ті часи стала найвпливовішою в Східній Європі. Львів тоді належав до Західної Європи. Ідея зробити українське православ’я повністю україномовним, яку почав активно реалізовувати «Святий Петро» (цим титулом його нагородили віряни, ще за життя), не могла сподобатись ані Москві, ані Риму з Константинополем. Плюс в Молдові залишались давні кровні родичі Петра, яких кровожерне вбивство його батька Симеона не вгамувало.

В січні 1645 року абсолютно здоровий Петро Могила виїздить до Ясс, тогочасної столиці Молдови. Там він, запрошений на святкування, був змушений прожити майже два місяці.

Що саме давали Петру в якості їжі та напоїв, ми не знаємо. Але після повернення до Києва він раптом почав хворіти. Міцний організм довго не корився отруті. Але в грудні 1646 року праву частину тіла Петра паралізувало (спрацювала венеційська вода Aqva Toffa), з’явився різкий біль в серці. Папа Римський та Константинопольський патріарх почали відверто писати про скору, неминучу смерть Пера Могили та обговорювати кандидатуру його можливого наступника.

Ідея перекладу Біблії українською мовою лишилась чекати ще два сторіччя. Перший переклад Святого Письма українською здійснив в 1869 році Пантелеймон Куліш. Зроблено це було у Львові, частині австро-угорської імперії. В тогочасному Києві, окупованому московитами, використовувати українську мову в релігійній літературі суворо забороняли. «Мишебрацья» зразка 1869 року нічим не відрізняються від власних нащадків в 2022 році.

П. Могила 01. 01. 1647 проговорив заповіт, який був записаний, та помер. Чи пробачив він перед смертю власних вбивць, не дізнаємось ніколи. Лікар О. Росохацький лише зафіксував смерть, не назвавши причини загибелі митрополита та не обстеживши належним чином труп. Могила був похований, у відповідності до заповідального розпорядження, в Свято-Успенській церкві Києво-Печерської лаври, побудованій в 1069-1078 роках. Там і зараз, ліворуч від центрального входу до храму є відповідна табула.

АЛЕ МОЩІВ ПЕТРА МОГИЛИ, канонізованого усім православним світом в якості Святого, в Лаврі немає. Від слова зовсім. Українським мірянам московські попи в погонах від ФСБ РФ банально брешуть. Їм достеменно відомо, що 03. 11. 1941 російські більшовики, відступаючи з Києва, підірвали цю церкву разом зі склепом та надмогильною плитою Петра Могили. Те, що ви бачите, не є первісною спорудою тисячолітньої давності, на жаль. Церква, як суспільна інституція, не може без реквізиту, що не завжди має бодай щось спільне з історичною правдою.

Протягом наступної половини сторіччя, після 1945року, нас переконували в тому, що це кляті німецькі окупанти знищили храм, де були останки святого Петра. Нині провести аналіз кісток митрополита Могили, щоб встановити, чим саме він був отруєний в Молдові (січень/лютий 1646 року), неможливо. Через відсутність самих кісток. Обставини поспішного знищення росіянами будівлі з могилою Петра Могили – прихильника непохитної незалежності української православної церкви від Московії, людини, що почала перекладати Біблію українською мовою для наступної популяризації, наштовхують на мокшанський слід в отруєнні П. Могили. Хоча й на молдавській землі.

Теперішнє румунське місто Ясси (друге за величиною після Бухаресту) від 16 століття до 1859 року було столицею Молдавського князівства. До речі, в Яссах було поховано видатного українця Пилипа Орлика (1672 – 24. 05. 1742). В румунському Галаці упокоївся інший український геній – Іван Мазепа (1639 – 21. 09. 1709). Але перевезти їхні останки до України неможливо.

В часи перебування Румунії в соціалістичному концтаборі місцеві співробітники «сігуритати» спільно з московськими кагебістами знищили залишки трупів українських гетьманів. Коли Україна вступить до НАТО, нарешті створить в Києві Пантеон українських героїв й попросить іншого члена НАТО – Румунію повернути додому залишки Івана Мазепи та Пилипа Орлика, наша країна отримає очікувану відмову. Кісток немає. Повертати нічого. Москва продовжує стверджувати, що такої нації, як українці, не існувало, немає і не може бути. Значить і українських національних героїв ніколи не було.