Україна воює за реальну незалежність замість бутафорської, яка існувала від 24.08.1991

Без усвідомлення істини в заголовку справжньої перемоги над Росією ніколи не відбудеться. Н І К О Л И. Пора це усвідомити. Власне, і автор, і миколаївські побратими з УГС та РУХУ це завжди розуміли. Проте, ми не спромоглись протягом тридцятиріччя пояснити це ковбасній «какаяразніце». Можливо, сирени повітряних тривог, які лунають щодоби в Миколаєві по 6-9 разів, чомусь навчать вічних руцкаязичників. Можливо, а може і не навчать. Допоки смерть від ЗС РФ не відвідає кожну родину росіян з українськими паспортам, навідників, агітаторів, агентів ФСБ.

Ми від 1991 року говорили, що потрібно створювати реальну українську СБУ з нуля, себто звільнивши усіх кагебістів, які будуть виконувати (виконували й виконують) команди з Москви. Хтось хотів це слухати?

Ми переконували плебс в очевидному - українські ЗС повинні бути саме українськими. Натомість нам десятиліттями «розбудови» торочили, що офіцери можуть віддавати команди російською мовою у відповідності до російськомовних військових статутів. Російський флот в Криму – гарант незалежності України, яку планує знищити блок НАТО (особливо, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина від 1991 року постійно мріяли напасти на Україну).

Ті особи, які реально керували Україною від 1991 року до 2014 року, на жаль, досі не на лаві підсудних. Дехто з високопосадових отримувачів газових хабарів від Росії вже помер власною смертю, залишивши дітей та онуків – мультимільйонерів, мільярдерів. Ніхто чомусь досі не запитує, звідки в нашій державі з’явились олігархи, учасники списків ФОРБС. Вони щось винайшли: порох, літак, підводний човен, Інтернет? Ні, вони опанували процес доїння громадян України. А без підтримки з Москви це зробити безпечно, для посталих на руїнах СРСР скоробагатьків, було неможливо.

Коли під час Революції Гідності в 2014 році українці заявили про власне бажання інтегруватись в ЄС, НАТО, вийшовши з під тотального впливу РФ з її «руцкім міром», відкрита війна з російсько імперією стала неминучою. Росіяни, вбиваючи українців, діють абсолютно логічно та послідовно. Їхня політика в цьому напрямку залишається незмінною останні тисячу років. Хто з українців бажає вижити, повинен стати російськомовним росіянином, рабом Кремліну. Всі інші мешканці України підлягають повному фізичному винищенню. Денацифікація, про яку говорить В. Путін, означає повну, фіззичну ліквідацію такої нації, як українці.

Ми можемо цивілізовано переконувати московитів у тому, що в сучасності вплив нації на всесвіт визначається не територією чи зброєю, а економікою, інноваціями, культурою. Імперіалістам, а таких в РФ – більше 130 мільйонів, цього ніколи не зрозуміти. Позаяк ця маса біологічних істот досі, як і сто чи триста років тому, воює за землю. За чужі терени. За нашу батьківську землю. Більшість з тих 90 %, що проголосували за незалежність України 01. 12. 1991, не просто не усвідомлювали цього, а й категорично не бажали слухати бодай щось, окрім любовних зізнань на адресу «братнього» російського народу. Ні, вони не розуміли головного. Багато хто й зараз теревенить про, те, що з сусідами - рашистами, які нас вбивають, можна про щось домовитись, треба просто припинити стріляти, себто оборонятись. Ці психічно неповносправні громадяни України ніколи не зрозуміють, що на політичній карті сучасного світу не можуть співіснувати незалежна демократична Україна та імперська Росія. Для росіян РФ без України не спроможна бути видатною імперією, яку усі бояться і тому поважають, з переляку. Місця для політичних компромісів між українцями та московитами просто немає і не може бути навіть в теорії.

Замість розмов про необхідність через перемовини з РФ «зійтись десь посередині» використовуймо досвід Південної Кореї, Ізраїлю, які не бояться агресивних сусідів, навіть з ядерною зброєю, і завжди готові дати гідну відсіч агресору.

Будь-яка імперія розуміє лише одну мову – мову сили. Без вступу до НАТО, Україна завжди житиме в очікуванні чергової війни з Росією, навіть після того, як ми переможемо в сьогоденній битві за власну незалежність. Вступити до Європейського Союзу нашій країні варто також. Обов’язково. Інакше ми ніколи не переборемо внутрішню корупцію і не навчимось поважати власні здобутки, потрібні людству.

Саме для цього російська мова має назавжди зникнути з вулиць українських міст та домівок українських громадян. Інакше РФ завжди плануватиме визволяти російськомовних в Україні за середньовічним принципом «там де чутно російську мову, там і є російська земля, руцкій мір не має кордонів». Не треба захищати російську мову серед українських громадян – вирушайте до Росії (вашої ментальної домівки), де російській мові ніхто й ніщо не загрожують. Насолоджуйтесь російським світом. Може, це ваше: щі, балалайка, водка, сільодка, галіфе та ядерні ракети.