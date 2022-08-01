Хто ж такий Олексій Арестович?

Підполковник СБУ Арестович в інтерв’ю Гордону сказав, що до війни він заробляв по 300 тисяч грн на місяць, а тепер він заробляє значно більше. Хто і за що платить О. Арестовичу? Адресую це запитання наступним: Президентові України В. Зеленському, який особисто дозволив йому щовечора виступати в етері єдиного телеканалу державних новин України; очільникові ОПУ А. Єрмаку, позаяк його радником є О. Арестович; керівництву СБУ, чий діючий офіцер (чи офіцер запасу) дозволяє собі говорити все, що йому відомо, усім.

Коли О. Арестович заявляє про „хороших руцкіх“, про „великі російські: мову, культуру, літературу“, без котрих українцям в цьому світі ніколи не вижити, про малість та ницість української літератури, про те, що він, як колишній комсомолець, вважає радянське виховання молоді зразковим, це – чия позиція? Президента України та очільника його офісу? Керівництва СБУ та МОУ? Генерального прокурора України, міністра МВС чи міністра МЗС? Хто з перелічених відповідатиме за слова „ЗЕ/радника“?

Спочатку нагадаю, що офіцер СБУ не має права займатись будь-якою підприємницькою діяльністю, окрім випадків виконання спецзавдання на користь українського народу, якому він присягав, вступаючи на службу. Про те, що О. Арестовичу голова СБУ І. Баканов надав чергове звання підполковника, громадяни України дізнались особисто від Арестовича. Коли він через усі мережі поширив копію наказу Баканова про власне підвищення в структурі української „спеціальної, потаємної“ служби.

Мене не цікавить доля попередніх трьох дружин Арестовича, як і актуальної, четвертої. Можливо, всі ці шлюби відбувались в межах виконання особливих, сексуальних операцій іноземних потаємних служб. Не хочу чути і про трьох дітей підполковника СБУ, з якими він підтримує чудові відносини, навіть не запитуючи про їхні громадянства та паспорти їхніх мам.

Вікіпедія каже наступне. Олексій Арестович народився 03. 08. 1975 в Грузії; актор, політичний та військовий оглядач, організатор психологічних семінарів і тренінґів, радник з інформаційної політики голови української делеґації в Мінській групі та радник голови ОПУ Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки. Олексій має білоруське та польське коріння по батьківській лінії, мати – росіянка. У 1993 році Арестович грати в Київському театрі „Чорний квадрат“, покинувши навчання в університеті. У театрі він виступав до 2010 року, паралельно знімаючись в російських серіалах. У 1998 році Арестович закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, як військовий перекладач, але не служив. Потім він вступив до „Братства“, був заступником голови партії Д. Корчинського. Неодноразово брав участь у конференціях „Євразійського руху“ О. Дуґіна, де активно виступав проти Помаранчевої революції. Після Революції гідности почав давати інтерв’ю для телеканалів, радіостанцій, електронних та друкованих ЗМІ, котрі за чиєюсь командою популяризували О. Арестовича, як універсального експерта з будь-яких питань

Ще 01. 12. 2020 керівник ОПУ Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. Відповідно 23. 02. 2022 Арестович публічно сказав, що наступ на Київ з півночі є неможливим, а вже 24. 02. 2022 надзвичайно компетентний радник А. Єрмака заявив: „Треба розуміти, що Путін не буде бити по цивільних об’єктах. Йому треба зберегти лояльність населення України“. Після вторгнення Росії в Україну в інтерв’ю „BBC News Русская служба“ О. Арестович відхилив тезу про колективну відповідальність громадян РФ за військові дії.

Далі 10. 08. 2022 в інтерв’ю росіянину Д. Бикову О. Арестович сказав, що позитивно оцінює історичну роль СРСР: „Нічого кращого за Радянський Союз ми поки що не придумали“. У вересні 2021 року О. Арестович розкритикував політику дерусифікації, зокрема у боротьбі з засиллям російської культури, заявивши, що „культура та спорт знаходяться поза політикою“, 21. 06. 2022 на каналі „Ісландія“ цілий підполковник СБУ заявив, що жінка в армії – жах. Ця його заява викликала обурення українських жінок.

А 14. 08. 2022 Уповноважений уряду Т. Кремінь назвав О. Арестовича порушником мовного законодавства. Використання посадовцями недержавної мови, особливо під час війни, неприпустиме. О. Арестович внесений до бази даних Центру „Миротворець“ за «здійснення громадських інформаційних диверсій на користь російських загарбників та участь у актах гуманітарної аґресії проти України». Йому інкримінують участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації ЗСУ та дискредитують органи влади.