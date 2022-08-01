Найпопулярніше вбивство в Росії – отруєння

Продовжую розповідати про видатних громадян російської імперії, безкарно отруєних за командою очільників цієї держави вбивць, садистів, ґвалтівників, грабіжників, злодіїв, збоченців, педофілів, зоофілів, канібалів.

Почну з росіянина Володимира Бехтерєва (1857 - 24. 12. 1927), видатного вченого, психолога, психіатра біолога. Передбачаємо питання: який стосунок він мав до України.

По-перше, він був дійсним членом Наукового товариства імені Т. Шевченка. Цей факт досі замовчується російською історіографією.

По-друге, В. Бехтерєв підтримував товариські стосунки з українськими вченими. Приміром, в 1905 році на другому з'їзді психіатрів у Києві він виступив з доповіддю. За радянської влади Бехтерєв присвятив одну з власних праць Київському інституту народної освіти. А в 1926 році його ім'ям було названо одеське Товариство нормальної і патологічної рефлексології, психології та педології імені академіка В. М. Бехтерєва. Окрім Києва та Вінниці, Бехтерєв відвідував і Одесу.

І третьої причиною згадки про непересічного вченого є мотив його вбивства чекістами 24. 12. 1927, в час Першого Всесоюзного з'їзду невропатологів і психіатрів. Смерть абсолютно здорового В. Бехтерєва через отруєння спричинив діагноз, який незадовго до цього він поставив вже мертвому В. Леніну (хронічний нейросифіліс в критичній формі), та консультація Й. Сталіна. Її лікар за вказівкою вождя здійснив перед своєю смертю. Психіатр в грудні 1927 року мав необережність в оточенні свідків сказати, що у радянського царя , окрім неврологічних проблем, є й психіатричний розлад у формі тяжкої параної.

Цими словами В. Бехтерєв підписав свій смертний вирок. Його отруїли арсеном, доданим до їжі та напоїв. Експертизу та розтин тіла замінили прискореною кремацією. Згоди переляканих родичів на замітання слідів вбивства, звісно, ніхто не питав. Урну з прахом Бехтерєва було поспіхом поховано на далекому цвинтарі.

Далі, підемо вглиб історії, в зворотному порядку. Згадаймо видатну меценатку Єлизавету Милорадович з дому Скоропадських (1832 – 14. 02. 1890). Інтелектуалка, що вільно володіла французькою, німецькою, англійською мовами, фінансувала створення в Галичині «Просвіти», офірувавши першим просвітянам кілька сотень гульденів. Вона також надала власних 20 тисяч австрійських крон на заснування у м. Львові Наукового товариства імені Т. Шевченка. Якби не її внесок та щедра офіра родини Симиренків, українці, можливо, і не мали б НТШ, офіційно утвореного в грудні 1873 року.

Чи з’явилась би в 198 році ЗУНР без НТШ? Сумнівно. За активну проукраїнську діяльність, попри царські заборони всього українського, Єлизавету ще при житті нарікли «гетьманшою».

Її будинок в Полтаві, де зараз знаходиться місцева гімназія № 6 (про реституцію в Україні ніхто не бажає чути), був штабом українських самостійників. Тут на 59 році і обірвалось її жертовне життя в лютому 1890-го. Напередодні до Милорадович/Скоропадської на вечерю завітали гості, серед котрих був іуда. Єлизавета почувалась відмінно, пригощала товаришів чаєм, вишневою наливкою. Одначе, вночі вона раптом померла від зупинки серця. Ми знаємо усіх учасників останньої вечері Ісуса з Назарету. Але досі не можемо назвати імена всіх гостей Є. Милорадович 13. 02. 1890 та прізвище лікаря, що відмовився робити розтин тіла. Померла гетьманша. Для українців – горе, натомість царській охоронці – гора з плечей.

Третім героєм мого теперішнього допису є Платон Симиренко (1821- 26. 01. 1863), меценат, філантроп, вчений, підприємець, який реально «любив Україну не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Коли ми споживаємо яблука сорту «Ренет Симиренка», то навіть не замислюємось, що цей різновид яблук так назвав на честь батька Платона його син Левко Симиренко (1855 – 06. 01. 1920), по-звірячому закатований московитами-більшовиками. Дивуватись діям російських окупантів в Бучі чи Маріуполі можуть виключно російськомовні хохли, що досі відмовляються вчити правдиву історію стосунків українців та московитів. Ви ще вірите в «мишебрацьєв»? Тоді ловіть братерські ракети на власних балконах та готуйтесь до групових зґвалтувань ваших неповнолітніх доньок. Росіяни не лише «можуть повторити». Вони повторюють.

Платон Симиренко був отруєним в 42 роки за власну, активну проукраїнську діяльність. Саме він, особисто знаючи Тараса Шевченка, профінансував видавництво безсмертного «Кобзаря» в 1860 році. За рік помер Т. Шевченко. А ще за 22 місяці вбили (через отруєння) П. Симиренка.