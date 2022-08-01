Труха судової системи України

Вчора ввечері український полісмен, що затримав п’яного нардепа Олександра Трухіна (слугу багатого народу), який за кермом авто вчинив ДТП з ШІСТЬМА постраждалими, гірко плакав. Бо його побила розлючена дружина, з якою та дитиною він мешкає, орендуючи квартиру в столиці.

Пам’ятаєте, як п’яний суцільно російськомовний Трухін, колишній депутат Полтавської обласної ради від патріотичного Блоку ПОПа (патріотичне мотто порошенківців: «армія, мова, віра… в бабло»), на відео пропонував поліцейському сумку з 150 тисячами доларів, щоб «по-тіхому уйті в лєс»?

Тепер ці долари в шкіряній сумці «по-тіхому» засмоктала суддя Дарницького районного суду м. Києва Олена Лужецька. Професійна суддя під присягою ухвалила рішення, за яким касир парламентської більшості ВР України, котрий щомісяця роздає слугам в парламенті готівку за потрібні Андрію Єрмаку голосування, АБСОЛЮТНО НЕВИНЕН.

Винен якийсь мужчина, що заплатить штраф - 850 грн. Позаяк він, також під присягою, розповів судді, як сидів за кермом без посвідчення водія. Тверезий Трухін дозволив йому, трішки п’яному підлеглому парламентаря, покататись на київській трасі за кермом новенької машини зі швидкістю понад 160 км на годину та повним салоном людей.

Відео з місця події немає, як свідчать прокурори. Усі відеозаписи є, а ось цей кудись втік. Його керівники поліції ще раніше продали Трухіну за гроші з іншої сумки. Міністр МВС України, кандидат юридичних наук Денис Монастирський, друг Олександра Трухіна та колишній народний депутат України від партії «Слуга народу», не дасть збрехати. Президент США Джо Байден також не надав знімків ДТП, зроблених американськими супутниками, на яких видно Трухіна за кермом авто. В нерозслідуванні злочину на українській дорозі винні американці, як завжди.

Жінка чесного поліцейського побила чоловіка з криками: «Ідіот, твій борщ – в тихому лісі, як і секс, а я йду від тебе до розумних слуг народу».

Яким НАТО чи ЄС потрібна сучасна Україна з такою ТРУХнявою судовою владою, що смердить корупцією, наче прокурватура, «моя нова полюція» чи фсбу?

Ледь не забув, карати п’яних народних депутатів за кермом авто, що вчиняють ДТП з 6-ма постраждалими, – НЕ НА ЧАСІ. Особливо, коли вони належать до президентської фракції парламенту. У нас – війна, й він – не втік, (я про Трухіна та місце ДТП), справжні герої – серед нас. В парламенті, в ОПУ, в КМУ, в ОГПУ, в МВС, в СБУ, в судах. Потрібно їм ще раз підвищити зарплати.