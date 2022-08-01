В семье не без урода. Обращение к российским родственникам

Известная народная мудрость гласит: «В семье не без урода». А жизнь подтверждает – так оно и есть.

У меня в России живут родственники: тетя Любовь Васильевна – родная сестра моей мамы, и родной дядя Валерий Васильевич – брат моей мамы, и множество родственников двоюродные и троюродные.

Думаю, нет никакого смысла описывать в деталях те перипетии, которые происходят между двумя некогда братскими странами. Можно сказать коротко: развязана полномасштабная война против нашего государства. Это чудовищно и невообразимо, мозг обычного здравомыслящего человека отказывается в это верить. Но, к глубочайшему сожалению, это факт!

И вот недавно звонит мне моя престарелая тетя и на голубом глазу выдает: мол, я такой-сякой, националист, укронацист и бог знает кто ещё. Причем она так рьяно начала меня «полоскать», и с такой фанатичной убежденностью пересказывать нарративы пропаганды, щедро льющейся из российского телевизора, что я от неожиданности буквально оторопел!

Казалось бы, нормальный, вменяемый человек с огромным житейским опытом, долгую жизнь прожила. А вот поди ж ты – телевизору верит намного больше, чем родному племяннику, который всегда был нормальным человеком и вдруг, ни с того ни, с сего, в её глазах превратился в «нациста».

Поэтому я и решил публично обратиться к своим российским родственникам.

Хотел обратиться со словами «люди добрые», да рука не поднимается такое написать. Добрые люди не могут быть настолько недалекими, примитивными, не могут нести такую чудовищную ахинею. Это не добрые люди, а скорее злые, зомбированные, если не сказать больше – психически неадекватные. Печально, но дело обстоит именно так!

Некоторые стесняются говорить правду российским родственникам, боясь разрушить межнациональные семейные узы, формировавшиеся у кого десятилетиями, а у кого и целыми веками. Другие вообще напрочь разорвали всякие связи с родичами из России. Конечно, это тоже вариант, позиция, заслуживающая понимания. Но я отношусь к категории тех, кто молчать не намерен. Не знаю, проснутся ли разум и совесть у моих тети и дяди после всего, что я сейчас расскажу. Не уверен. Но, по крайней мере, очень хочется в это верить…

Я родился, вырос и всю сознательную жизнь прожил в Николаеве – городе русскоязычном и, скажу больше, еще недавно пророссийски настроенном. Кому-то это нравилось, кому-то нет, но это реальность – так было. Подавляющее большинство говорило по-русски или на суржике. Литературный украинский для николаевца моего поколения людей, рожденных в первые послевоенные годы, - большая редкость.

Однако при всём при этом мы всегда считали себя украинцами. Моя мать – этническая украинка. Отец – потомок переселенцев из России, у него русская фамилия, но пять поколений его предков жили в Украине, и эта страна стала для них настоящей Родиной. Неудивительно, что и он всю жизнь считал себя украинцем.

Мы никогда не делили людей на первый и второй сорт, никогда не отделяли украинцев от русских, молдован от евреев, грузинов от корейцев. Мы жили в Николаеве одной большой и дружной семьей. Мы всегда были братьями – если не по крови и не по вере, то уж точно по месту обитания: вне зависимости от этнического происхождения, от Бога, которому молимся и от языка, на котором говорим, – мы все николаевцы и украинцы, потому что Николаев – это Украина.

Так было у нас. А вот по ту сторону границы после развала Союза политико-пропагандистская машина постепенно перемалывали мышление людей таким образом, что мы, украинцы, вдруг превратились в исчадие ада. В одночасье из братского народа мы стали фашистами, нацистами, «бЕндеровцами» (кстати, меня всегда удивляло: почему именно «бЕндеровцы»? По мнению пропагандистов молдавский город Бендеры – это колыбель украинского национализма?!).

Люди за поребриком, не пришло ли время сбросить с себя путы пропаганды, вдохнуть воздуха свободы и взглянуть на жизнь трезво? Посмотрите хотя бы на мой родной город, почетным гражданином которого я являюсь уже свыше двух десятков лет. Начиная с 24 февраля его уверенно и планомерно уничтожают. Ежедневно на город падает пять-десять-пятнадцать и даже больше российских крылатых ракет. Каждая из таких ракет стоит от миллиона долларов и выше.

Скажите, россияне, что мы вам сделали плохого? Откуда такая патологическая ненависть к нашему городу и к его жителям, к старикам, женщинам, детям? Даже с чисто утилитарной точки зрения: вам не жалко в одном только Николаеве тратить сотни миллионов долларов на массовые убийства? Неужели вы живете в такой сказочной роскоши, комфорте и благополучии, что вам некуда больше потратить эти деньги???

Самое простое, если человек погибает сразу. Это хотя бы избавляет от мучений. А сколько людей остаются калеками, инвалидами, переживают моральные страдания, потеряв родных и близких! Сколько людей из-за войны сегодня лишены работы и крыши над головой, живут впроголодь, без надлежащей медицинской помощи, даже без питьевой воды, которую старики вынуждены баклажками таскать не верхние этажи жилых домов, где в целях безопасности еще с первых дней обстрелов отключены лифты.

Напомню: это именно вы 12 апреля перебили водовод, снабжавший Николаев. С тех пор даже во время обстрелов у нас стоят огромные очереди за питьевой водой. Без надежного источника питьевой воды южному городу грозят экологическая катастрофа, холера и дизентерия. В последний раз такое делали гитлеровцы и румыны, в 1941 году отключившие Одессу от беляевского водопровда. Но то были нацисты и их союзники. Выходит, вы не лучше гитлеровских нацистов?

А сколько десятков тысяч николаевских детей 1 сентября не смогут пойти в школы?! Вы хотя бы понимаете, что перешли черту, отделяющую человека и животное? Там у себя в День знаний вы будете радостно улыбаться и петь песни, размахивать букетами и звенеть колокольчиками. А наши дети будут прятаться в подвалах от бомб и ракет. Чем же они, еще ничего толком не успев совершить в своей жизни – ни хорошего, ни плохого – заслужили звериную ненависть с вашей стороны? За что они страдают, гибнут, становятся калеками, теряют родителей, скитаются по всей Европе?

Ответьте мне, тетя и дядя.

Хотя, что я услышу в ответ… Очередную порцию пропагандистских помоев о мифических «укронацистах», к коим уже успели причислить и меня?

Вот давайте конкретно обо мне. На протяжении десятилетий вы хотя бы раз имели повод усомниться в моей порядочности? Дядя, вспомните, как вас сбила машина, и мне пришлось за собственные средства нанять «скорую помощь», чтобы транспортировать вас из Воронежа в Николаев на лечение. Почему? Да потому что ваша хваленая медицина оказалась хорошей только на словах, а на деле – неэффективной и бесполезной. От вас отказались воронежские врачи, с вами уже попрощались близкие, вас привезли в жутком состоянии, с истощением, с 40-ка килограммами веса, с пролежнями, грязного и небритого, умирающего. И у нас в Николаеве, в городской больнице №3, доктор от Бога Сергей Иванович Моцарь сумел вас вернуть с того света и поставить на ноги. Он сложил вас по кусочкам, буквально по косточкам собрал руки-ноги, через три месяца вы начали ходить. Далее вас заботливо выхаживала моя мама, царствие ей небесное, а я оплатил вам курс реабилитации в профилактории «Ингул». И после всего этого вы то ли по-английски, то ли, по-вашему, русскому обычаю, уехали, даже не попрощавшись и не сказав «спасибо» ни доктору, ни мне.

Мы добрые и щедрые люди. Мы не обратили внимания на ваше поведение, посчитав его блажью выздоравливающего человека. Лишь теперь я понимаю, что уже тогда вы были убеждены, будто «хохлы» - люди второго сорта, которые вам всем обязаны по гроб жизни. Хотя если бы те десятки миллиардов долларов, которые ваша власть бессмысленно выбросила на войну в Украине, были вложены в российскую медицину, вы могли бы лечиться у себя в Воронеже или в любом другом российском городе. Но нет: будете жить в разрухе, по уши в грязи, но главное – война до победного конца. Непонятно, правда, ради чего эта война, - но непременно до победного конца!

А вы, тетя, вспомните, как у вас распухли ноги и даже распиаренные московские врачи не смогли ничего с этим поделать. Я прислал за вами в Москву свою машину, оплатил переезд, и вы месяцами жили у меня на Кинбурнской косе, по особой методике лечили ноги грязями и целебными водорослями.

Вас спасли, избавили от недуга. А что в ответ?

Ту самую третью горбольницу русские неоднократно обстреливали. Больничному комплексу нанесен большой ущерб, одних только окон разбито около трехсот! А Кинбурнская коса вследствие боевых действий сегодня переживает небывалую катастрофу – там сожжено такое количество лесов и степей, которое не позволили себе сжечь даже гитлеровцы во время оккупации. Вы хуже Гитлера! Неужели вы это не понимаете?!

На косе живут мирные люди, над которыми вы сегодня изощренно издеваетесь. Поставки с материка отрезаны, рыболовство запрещено под страхом смерти. А ведь это замкнутый уголок первозданной природы, где земли неплодородные, полноценного сельского хозяйства никогда не было, люди жили исключительно за счет рыболовства и лесных даров. Сегодня рыболовства нет, отдыхающих, на которых можно было заработать, тоже нет, леса и степи выжжены, выпасать скот негде, подвоза топлива и продовольствия через лиман нет. Ведутся активные боевые действия, туда-сюда летают снаряды и ракеты, местное население брошено на произвол судьбы и с наступлением зимы людям реально грозит смерть от холода и голода.

Такова ваша благодарность за всё добро, которое вы от нас получили, причем совершенно безвозмездно?!

Да, у нас есть проблемы, но мы сами с ними разберемся, сами наведем порядок в собственном доме, не нужно лезть к нам со свиным рылом в калашный ряд. Вспомните 90-е годы, когда Россия стояла на грани развала. Из-за границы к вам никто не полез наводить порядки. Так почему вы лезете к нам под какими-то совершенно дурацкими, абсурдными предлогами наподобие мифической «денацификации»?

Не вам решать, какая у нас власть, вне зависимости от того, нравится она вам или нет. В отличие от вас, мы избираем власть открыто, честно, на основе равноправной политической конкуренции, как это принято в цивилизованных странах. Вам не нравился Зеленский? Но своим вторжением вы подняли его, рейтинг, до небес. Вы хотели защищать русскоязычных? Но неужели вы всерьез считаете, что лучший способ защиты – убить их и стереть с лица земли города, в которых они комфортно, мирно и счастливо жили?!

Посмотрите на фото Сталинграда 1942 г. и сегодняшнего Мариуполя. То, что 80 лет назад творили гитлеровские нацисты, сегодня творите вы. За что? За то, что мы свободные люди и хотим жить в свободной стране?

Тем временем в Николаеве продолжается ад, уничтожаются предприятия, школы, больницы, детские сады. Разрушен главный корпус моего родного вуза, который подготовил десятки тысяч инженеров-кораблестроителей. А ведь именно Николаевский кораблестроительный институт вырастил те кадры, благодаря которым сегодня на российских верфях строятся боевые корабли, суда торгового, пассажирского, рыбопромыслового и специализированного флота. База этого уникального учебного заведения создавалась десятилетиями. И сегодня вашими руками всё это разрушено. Весьма своеобразная «благодарность» нашей общей альма-матер. Конечно, придет время, и мы всё отстроим, всё восстановим. Но уже без вас. А вы останетесь за бортом.

Уничтожили вы и два корпуса университета им. Сухомлинского. Ведь это не военный объект, там не было никаких «нацбатов». Там готовили будущих учителей. Или вы всерьез считаете, что Украина – это не высокообразованная нация, а банановая республика, которой не нужны учителя, которой не нужно растить свое подрастающее поколение.

Вы хотите повернуть историю вспять, вогнать нас в средневековье? Не выйдет!

А может это следствие слепой ярости: вы не можете победить на поле брани и потому подло мстите мирному населению, уничтожаете наш промышленный потенциал, транспортную инфраструктуру, медицину и образование, жилой фонд, склады с продовольствием, лишаете нас даже питьевой воды?

В любом случае выглядит это мерзко и гнусно. Наверное, нет уже такого преступления, которое бы вы не совершили против украинского народа. Ну, кроме нанесения ядерного удара, разве что…

Не мы разделили наши народы по разные стороны баррикад – вы сделали это. С вашей звериной ненавистью, необъяснимым чувством превосходства по отношению к другим, реваншизмом, милитаризмом, искренним убеждением в том, что остальные нации неполноценны, и вы непременно должны их покорить.

Возможно лет триста назад, в эпоху колониализма и великих империй это смотрелось бы нормально. Но сегодня, в двадцать первом, веке ваши действия выглядят как поведение ущербного социопата, одержимого манией величия. Вы ужасны и кровожадны, но в то же время жалки и смешны!

Пока не поздно, задумайтесь над тем, что вы творите, признайте свои ошибки, остановитесь и покайтесь. Иначе за все ваши преступления придется расплачиваться не только вам, но и вашим потомкам, как это было с Германией после Гитлера. Уже сегодня тысячи ваших детей возвращаются домой в цинковых гробах. И это только начало! А что будет завтра?!

Подумайте, на что вы обрекаете свои будущие поколения.

P/S

Буквально заканчивая писать ночью данную статью в 4:30 17 августа утра разбомбили и уничтожили один из крупнейших вузов Украины Черноморский Национальный университет имени Петра Могилы . В общем за месяц три крупнейших вуза Украины – КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ???