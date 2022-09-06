Чекаю на судний день або боротьба зі зрадниками завжди на часі

Після перемоги України в нашу державу мусить прийти «Судний день» з притягненням до відповідальності усіх українських громадян, що свідомо чи неусвідомлено допомагали окупантам. Як після 24. 02. 2022, так і до початку широкоформатної війни. Про котру влада знала достеменно, але не готувалась. Взагалі. Перетворити «не на часі» у вічну недоторканість персон, руки яких – в крові загиблих сотень тисяч українців, не вдасться. Якби це не планували теперішні ОПУ, КМУ, ВРУ, ФСБУ, ОГПУ, МВСУ. На все приходить час розплати, казав Т. Шевченко. Цей час мусить прийти. Далі цитую Валерія Бебика та Михайла Млавця.

Ось вам історія зради зеленої влади. Читайте про смерті українців, які вона спричинила.

В. Зеленський все знав про напад. Його попередила власна розвідка, розвідки США та Британії. Він вже визнав це публічно. В січні 2022 року директор ЦРУ В. Бернс передав ці попередження В. Зеленському ОСОБИСТО. Президент України "діяв": евакуював власних батьків до Ізраїлю, дружину та дітей – до Італії, попередив друзів, які також вивезли свої сім'ї. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТО, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію. “Ми можемо збільшити армію в 2/3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги”, – В. Зеленський. Зараз по дорогах іде армія ворога, а ЗСУ все одно довелося збільшувати в 2/3 рази.

Українська розвідка напередодні війни була успішно введена в оману. На картах К. Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група НГУ. Але навіть ця група з підручних засобів 24. 02. 2022 знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час вона в стримує декілька сотень десантників. Відступає. Тримали б тут механізований батальйон ЗСУ, - десант ЗС РФ був би знищений відразу. Аеропорт був би цілий. Вартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців, ірпінців було б збережено.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти отримали заздалегідь. Мер Бучі А. Федорук, якого росіяни не впізнали: "Російський офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками". Кореспондент МОУ А. Бальчос: "Їм були відомі імена та адреси атовців, членів ТО." За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає: "Росіяни склали "розстрільні списки" – Foreign Policy. В. Зеленський не робить нічого. Секретар РНБО О. Данілов повідомляє: "Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ми дуже спокійно ставимося до списків". За день до нападу підтверджує наявність списків і сам В. Путін: "Нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

Керівництво Київської області, призначене В. Зеленським, 24. 02. 2022 запевняє, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі А. Федорук: «Ми цікавилися, як нам діяти. Начальство сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть». Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська/Смаглюк 24. 02. 2022 закликає своїх виборців сидіти вдома: "Це найбезпечніше місце, чекайте приходу російських військ, цивільне населення не є їхньою ціллю". Карателі одразу заходять в міста і починають вирізати цивільне населення, вожночас не чіпаючи депутатів від СН. Для окупантів вони – «свої» Адже нині серед колаборантів – більш, як 120 депутатів різних рівнів від партії «Слуга народу».

А. Портнов в ПЕРШІ ДНІ приходу до влади В. Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків: "Для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья. Составим подробную картотеку. Присылайте идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, описанием деятельности, профилей в соцсетях, контактов, места работы - для уголовных мероприятий. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то в больницу, а кто-то вообще."

"Зробити їх разом" А. Портнову допомагають на найвищому рівні. В партії СН схвалюють його дії, в ефірі каналу В. Медведчука згадана слуга І. Коломойського Василевська в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами: "Я вдячна А. Портнову. Його руками відновлюється справедливість". Зелена влада знала про списки, хто їх складає, допомагала карателям впіймати якнайбільше людей закликами не тікати. Кримінальна справа проти Портнова не порушена досі. Він не викликаний на допит. Йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав", "кому в Росії ці списки передав". Засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза. Навпаки. В перший день війни А. Портнов отримує охорону з ОПУ. Коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в Бучі та Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу О. Татаров допомагає А. Портнову втекти з України. Син Портнова спокійно покидає Україну 28. 03. 2022. Люди Портнова в ОПУ – О. Татаров, А. Смірнов, заступники А. Єрмака, досі не затримані. Вони продовжують працювати та мати доступ до державних таємниць. «Надайте нам інформацію. Про А. Портнова відомо багато. У нас стільки загроз. Треба ж мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, а інші служби. Як тільки будуть докази, ми таке питання можемо відпрацьовувати», – заявив Данілов. Тепер докази є. Бо Портнов вже втік.

Бригадний генерал А. Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада». У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки. А. Наумов прийшов у СБУ в 2019 році, після того, як її очолив друг В. Зеленського рядовий (чи лейтенант) І. Баканов. До СБУ «Наум» працював в прокуратурі завгоспом. При Зеленському він одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ. В контррозвідку був введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все. В. Зеленський 14. 10. 2020: "Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику А. Наумову – начальнику Головного управління ВБ СБУ", а 01. 04. 2022: "Понизити бригадного генерала А. Наумова у військовому званні на один ступінь" .

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки. В. Зеленський: «Призначити С. Криворучка начальником Управління СБУ в Херсонській області. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Криворучку". Зеленський 24. 08. 2022: «Застосувати до генерала С. Криворучка дисциплінарне стягнення - пониження у військовому званні на один ступінь». В. Зеленський 31. 03. 2022: «Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками». Керівник АТЦ в Херсонській області полковник І. Садохін був затриманий за державну зраду. Він корегував ворожий вогонь.

Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані. Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.

Перший законопроект В. Зеленського представлений особисто - про люстрацію представників влади П. Порошенка. От тільки серед люстрованих виявились усі керівники оборонних підприємств, серед яких – О. Коростильов, розробник «Вільхи», «Нептуна», «Скіфу».

Законопроект за кілька днів до цього анонсує А. Портнов. В наступні 3 роки строки ракетної програми штучно зриваються, виробники не фінансуються, закінчення виробництва першого дивізіону «Нептуна» штучно відсувається на період після російського вторгнення. Жодна ракета з протитанкових не вироблена. РСЗВ «Вільха» - лише 98 ракет, які вистріляні. Випробування ОТРК «Грім» зупинене без пояснень. В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів грн. Постачання військ ворога на Південь стало безперешкодним. Результат - захоплення Півдня, Херсону, Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших захисників. Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракет, РСЗО, що б'ють на 70/100 кілометрів". «Вільха» якраз і била на відстань до 120 км.

Вищенаведені незаперечні факти вимагають трибуналу для організованої злочинної групи (ОЗГ) при владі. НА ЧАСІ. За pohuj&proebali треба відповідати.