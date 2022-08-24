В поисках Ноева ковчега на Синюхе

Украинцы в февральском одночасье военной беды рассеялись по всему белу свету в поисках Ноева корабля спасения.

Рассказывают очевидцы, что во всех маршрутках и метро Европы можно столкнуться с нашими искателями. Даже ингульский одинокий плакатоносец пикетирует украинские консульства в Германии,тем самым, капитализируя дозы галоперидола днепропетровской психушки. Все как на батькивщине.

Ноев ковчег №1 «Первомайск на Буге»

Из Записок эмигранта. «Первомайск горделивый своей привлекательностью, сытый и работящий. Здесь ленивцам и бездельникам мало места.

Мужчины местные в большинстве своём гораздо выше среднего роста, упитанные, но не толстые, громогласные, коротко стриженные, как один в майках и шортах, обнажающих подкаченные мышцы ног и заморские сандалии.

Женщины Первомайска степенные, девушки миловидные, преимущественно среднерослые, умеренной дородности, со строгими прическами, одетые по-европейски. Ответ прост, многие из них за неимением хорошо оплачиваемого места в родном городе, уезжают трудиться в Италию, Германию и по глобусу водите пальцем далее.

В политическом аспекте женщин и мужчин в Первомайске объединяет оппозиционность к центральной власти.

Они мало сговорчивы, любят приписывать власть предержащим масштабную коррупцию и сребролюбие. И это далеко не всегда справедливо.

Местные жители во все времена больше тяготели к Одессе. Может потому, что одесситы из любой ситуации всегда извлекали выгоду, а первомайчане старались подражать, разбавляя, таким образом, авантюрными красками свой суровый, войсковой уклад.

Дети местной элиты добывали знания в одесских вузах, и затем умело пристраивали родительские капиталы в Южной Пальмире.

Николаев всегда настороженно смотрел на свои северные владения, раздражаясь их отчужденностью и своевольным нравом.

В целом, Первомайск обычный провинциальный южный городок. Интеллигентный, образованный, мультикультурный, многонациональный. Все как везде на юге Украины, есть чиновники, бизнесмены, агрессивные активисты, бандит и системные «менты».

Нынешний мэр Первомайска Олег Михайлович Демченко экс-правоохранитель, генерал-майор в отставке. Возглавлял горуправление милиции в Первомайске. Поработал и в областном аппарате. В марте 2013 года его, новопроизведенного из полковников в генерал-майоры, откомандировали руководить Харьковской милицией.

С 2017 года Олег Михайлович - начальник безопасности АО «КОНЦЕРН АВЭК И КО» (рынок Барабашово, г. Харьков).

В ноябре 2020 года он избран мэром Первомайска о от «Оппозиционного Блока» Новинского- Дятлова.

На фото слева мэр О.М. Демченко, справа разбитый рынок Барабашово, и утраченный бизнес первомайского градоначальника в 2022 году.

Мэр ныне «строй держит». С ВПО (внутрішньо переміщені особи) - эмигрантами- в городе на Буге дело обстоит следующим образом…

………………………………… Исторические отступления на полях ………………………

«И увидел Господь [Бог], что велико развращение на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём» Быт. 6:5,6

Между тем, в те гневливые времена жил себе Ной, человек праведный и непорочный «в роде своём».

«И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Быт. 6:»

Немедля ни секунды, исполнительный Ной тотчас приступил к строительству ковчега (корабля) по чертежам Господа, ни на йоту не отступая от указаний и технологических требований Небесной Канцелярии. Ибо головотяпство и лживая хитрость всегда ведут к катастрофе, как на поверхности «Звезды Полынь» под горюном градом основанном Кием, Щеком, Хоривом и сестрой их Лыбедью.

И наказал Бог Ною войти в ковчег со своими сыновьями и женой, и с жёнами сынов своих, и ввести также в ковчег из всех животных по семь особей чистых и по две нечистых, чтобы они остались в живых. И взять себе всякой пищи, какая необходима себе и для животных. После чего ковчег был затворён Богом. / Важно помнить, что праведники и совестливые украинцы никогда не бросят на произвол судьбы стариков немощных и братьев наших меньших!/

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«Меня бесят соотечественники, те самые, что легко и просто зовут бросать свои города и свои дома на родной до боли земле. Ухоженная квартирка, пусть в «хрущобе», или дом с вишневым садиком– это же свое кровное, частнособственническое. Надо понимать эту черту южных украинцев, которую занесли в давние времена норманны, искатели Ноева ковчега в здешних землях. Еще живут рядом с хозяевами 13 кошек, пара собак, ульи с пчелами.. Родная обитель до краев наполненная трогательной заботой о старых родителях и малых украинцах.

В прифронтовом Николаеве, городе с суровым режимом тревог и мощными ракетными обстрелами практически ежедневно, его жители из собственного опыта всосали горькую правду того, что стоимость аренды жилья далее 350 километров от пешеходной улицы Соборной стартует от 10 тысяч гривен и выше за 1 месяц, с условием - плата вперед за два месяца. При том, что коммунальные платежи считают отдельно.

Жадность арендодателей, космические цены принуждают украинцев Юга возвращаться в родные дома, под бомбы и тучи смертоносных осколков. Поистине - «Кому война, а кому — мать родна»!

Покамест господдержка гражданам, сдающим жильё в наём переселенцам, только лишь планируют повысить до 900 грн., выплаты настоящие застыли на отметке в 450 гривен.

Вице-премьер Ирина Верещук в Николаеве пообещала строить для перемещенных лиц временное жилье.

Германия, уже уставшая от украинских искателей Ноева ковчега в своих землях, обещает выделить Украине дополнительные 200 миллионов евро (199,02 миллионов долларов) для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам.

Может все-таки учесть и заброшенные дома в селах и покинутые дачные кооперативы.

В целом, израильская практика с кибуцами имеет право на жизнь в современной Украине, как никак готовый малый бизнес, и возможность облегчить финансовое положение внутренних эмигрантов, восстановить социальную справедливость их материальных утрат.

Дайте нам миллион евро из ларца немецкой помощи и мы - общественная организация «DANA» - докажем, что такой подход не прожектерство, а выход для ВПО.

В Первомайске для эмигрантов жилья предостаточно, очень разного – от частных домов до комфортных квартир с водой, оздоровительным «душем Шарко», и маршруткой в десяти шагах. Стоимость колеблется от 500 грн. до 7 000 грн.. А вот бесплатное жилье под вопросом…

Жители Первомайска доброжелательны, настроены помочь переселенцам не только сочувствием, но и действенно, окружить заботой и вниманием.

Вам нужен качественный медицинский сервис – никаких проблем, семейные врачи и специалисты к вашим услугам. Можно вне очереди сделать прививку от ковида. Сдать анализы, проверить работу сердца, и все бесплатно. Медицина в городе на Буге переселенцам доступна на хорошем уровне.

О жилье в Первомайске эмигрантам следует позаботится заранее. Без адреса проживания вы не получите заветный статус ВПО. Потому Гугл вам в подмогу. А к первомайцам призыв – не жадничайте, будьте человеками!

………………………………………… Исторические отступления на полях ………………………

… После чего ковчег был затворён Богом. И через 7 дней после этого на землю излился дождь такой страшной силы, что началось наводнение, которое длилось 40 дней и 40 ночей. «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом» (Быт. 7:19) и погибло все живое… Остался лишь праведник Ной и все, кто был с ним в ковчеге…» Женя Майш.

Картина Ивана Айвазовского «Всемирный потоп» на приведенный выше библейский сюжет.

P.S. Полное название нашей организации независимая женская ассоциация «DANA». Женская версия названия древнегерманского племени Даны, населявшее территорию нынешних Швеции, Норвегии и Дании...

Продолжение записок эмигранта следует…

Начало стр. 1- 4 https://news.pn/ru/blogs/277083

Продолжение стр. 5-8 https://news.pn/ru/blogs/277363

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