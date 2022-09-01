Коротко о манипуляциях вокруг «военного» бюджета Николаева

Постараюсь очень коротко рассказать о манипуляциях Александра Сенкевича по теме «военного» бюджета Николаева. Честно, долго себя сдерживала, но его сегодняшний ответ Татьяне Домбровской стал основанием того, что стоит все-таки осветить финансовую жизнь города.

Итак, по порядку. Сегодня Сенкевич заявил, что постановлением Кабмина 169 и 590 в условиях военного времени ЗАПРЕЩЕНО использование бюджетных средств по капитальным расходам (капитальные ремонты, новое строительство).

Это манипуляция, граничащая с ложью. Постановление 590 не запрещает, а ограничивает капитальные траты, ставя в приоритет оплату нужд обороны, что логично, в условиях войны.

И тут, давайте откровенно, как бюджет Николаева вложился в оборону города? Вопрос сейчас не о героической работе работников коммунальных предприятий, например «ЭЛУ-автодорог», которые, как я понимаю сугубо за свою ЗП наводят порядки после обстрелов.

Для сравнения возьмем тот же прифронтовой Харьков, где наряду с высадкой цветов, депутаты горсовета приняли решение компенсировать вузам 50% платы за проживание людей, лишившихся жилья, внесли изменения в программу ЖКХ по софинансированию ремонтов.

Отдельно в Харькове обновили положение о Целевом фонде по комплексному социально-экономическому развитию города, чтоб привлекать дополнительные средства и эффективно их использовать. Для этого предусматриваются новые источники поступлений в фонд (благотворительные взносы, гранты, международная финансовая помощь и т.п.). И это только просмотр решений сессии от 10 августа. Аналогичные «военные» решения принимаются и в других городах.

Возвращаясь к Николаеву и его «секретному», по словам Сенкевича, бюджету. В частности, секретным назвали информацию о его наполнении. Предположу, что «секретность» в сумме, которую город получает в качестве ПДФО. Более того, почти уверена, что бюджет Николаева мог даже вырости из-за войны. Благодаря военным, которые платят налоги.

Из тех денег, что сегодня военные отдают в бюджет, например, «Николаевэлектротранс» получил за услуги по перевозке 110 млн 34 тысячи 745 Еще на 73 млн 820 тысяч 956 гривен был пополнен его уставной капитал. Были многомиллионные вливания и в другие КП.

Говоря о бюджете, Сенкевич упомянул, что окна зашивают ОСБ за счет резервного фонда, И это интересный момент, потому что Казначейство, работу которого во время ВП регламентирует Постановление 590, разрешает тратить деньги из резервного фонда.

Для Николаева работа через резервный фонд знакома. В 2020-ом году горсовет выделял деньги для работ по восстановления крыш после урагана. Аналогичные траты были и во время пандемии. Интересным моментом использования резервного фонда является возможность искать подрядчиков и делать закупки без тендеров.

Безусловно, в преддверии зимы, хоть какое-то утепление необходимо «на вчера» и тендерные процедуры затянут принятия решений. Но с другой стороны, непрозрачность в распределении резервного фонда и отсутствие приоритетности использования денег может привести к злоупотреблениям.

В принципе, в Николаеве ничего нового. Пожалуй, за исключением того, что мэрия подсократилась в численности. Но на затратах содержания чиновников это практически не отразилось. Деньгами николаевцев по прежнему распоряжается с десяток человек, которые, судя по всему, с момента полномасштабного вторжения заняты тем, что ищут возможности вывести из бюджета деньги в обход 590 постановления. Вместо того, чтоб понять, что единственным приоритетом сейчас должна быть оборона.