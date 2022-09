Реплика эмигранта А. Ильченко: Unsere in Deutschland

Deutsche, treibt die Ukrainer zurück in die Ukraine! - Немцы, гоните украинцев обратно в Украину – жесткая призыв-реплика одинокого пикетчика…

Из домашнего Первомайска перенесемся в тихую и уютную Германию посредством Реплики эмигранта Анатолия Ильченко «Наши в Германии» (Unsere in Deutschland) :

«Die Deutschen müssen nachdenken! (пер. Пришла пора немцам задуматься…)

З часом все краще видно. Я вже 5 місяців у Німеччині тож побачив багато чого. Занадто багато грошей дають нам німці і занадто опікують нас.

А прибульці з України зловживають добротою німців. Тут багато з тих місцевостей України, де немає бойових дій і які ніколи росіянами не обстрілювалися. Цілими таборами прибули до Німеччини закарпатці. Багато прибульців з Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей.

Та західняки хоча б знають, що напала на Україну Росія і, що російські військові вбивають, грабують, ґвалтують і калічать мешканців України.

Більшість тих, хто прибув сюди з територій бойових дій та з окупованих Росією територій говорять російською. Вони швидко знайшли тут церкву Московського патріархату й моляться за здравіє патріарха Кірілла, який благословляє російських воїнів на війну з Україною.

Більшість російськомовних біженців люблять Росію і звинувачують у війні владу України, США і НАТО.

Більше того, вони поширюють в Німеччині російську пропаганду дезінформуючи німців. Я чув, як миколаївська пані казала: "Да, імєєт мєсто, в Украіне обіжают рускоязичних". Інші ж стверджують, що Америка воює з Росією використовуючи територію України.

А ще стверджують, що Америка і НАТО змусили Путіна почати війну. Пан з Маріуполя, який був і після захоплення його росіянами, розказував, що російські солдати чемні й культурні.

Я зауважив, що вони й говорити без матюків не вміють і запитав, про яку культуру йдеться. У відповідь він сказав, що російські солдати не матюкаються, що їх вчили культурного й чемного поводження з людьми, перш ніж направити до Маріуполя.

На моє запитання, чого він втік від чемних і культурних російських солдатів до Німеччини, він не відповів.

Сергій, водій психлікарні на Сумщині, мешкав у таборі разом зі мною в одній кімнаті. Він стверджував, що українські воїни стріляють у житлові будинки. А ще він казав: "Наші стріляють у росіян, а ми страждаємо". Немає потреби таке коментувати.

Він був на окупованій території і їхав до Німеччини своїм автомобілем через Росію і через одну з колишніх прибалтійських держав, я вже забув через яку. В Росії не залишився, а приїхав до "ворожого" НАТО.

Приїхав, бо німці дають щомісяця аж по 449 € і оплачують за нас комунальні послуги і квартплату. Я живу один у номері в гуртожитку. У кожному номері електроплита, холодильник, раковина для миття посуду, душ, умивальник, унітаз, тобто кожний номер фактично маленька однокімнатна квартира. Гаряча вода цілодобово. Є спільна пральня. І я за все це нічого не плачу, як й інші прибульці з України, якими заселений гуртожиток. А ще, німці оплачують медичне страхування, надають пільги і гуманітарну допомогу. Щотижня за 2€ можна купити велику сумку продуктів, яких вистачить на тиждень. Щотижня можна отримати також безкоштовно продукти.

А ще є безкоштовні курси німецької мови. От тільки більшість наших, коли видають продукти, пропускають заняття. Є й такі, що не вчать німецьку мову. Багато приїхало сюди для збагачення, а не заради безпеки.

Розорять наші Німеччину.

Треба нашу публіку утримувати в таборах, в казармах, як утримують біженців з Африки і Азії. Біженці з Африки і Азії в більшості справді чемні й культурні, нашим треба вмитися до них. Тож треба давати нашим стільки грошей, щоб ми зводили кінці з кінцями. Тоді тут залишаться ті, хто справді втік від загрози життю.

Російськомовних тут багато, бо ж багато радянських німців переселилися до Німеччини на початку дев'яностих. Вони вивчили німецьку мову, але по суті залишилися росіянами. І їхні діти, які народилися вже в Німеччині, ще росіяни. Вони поводяться не як німці, їхні гурти з пляшками пива, цигарками і російськими матюками нагадують мені Миколаїв. Де такі гурти - там сміття.

Більшість радянських німців не задоволені втікачам з України і вболівають за перемогу Росії у теперішній війні. Забули вони про репресії, яких зазнавали їхні предки в СРСР.

Я чув, як двоє радянських німців (водії автобусів) обговорювали проведення референдумів на окупованих частинах наших областей. Вони не розуміли, що референдуми під час війни на окупованих територіях неправомірні.

Думаю, що у разі нападу Росії на НАТО, у Путіна в Німеччині буде достатньо диверсантів, коригувальників вогню і пропагандистів "руского міра". Було багато російськомовних в Німеччині, а тепер з'явилися ще й наші російськомовні біженці. Тож німцям треба задуматися, допоки Путін не прийшов до них захищати російськомовне населення. А Путін на таке здатний».

Из письма: Олено Миколаївно, опублікуйте в "Преступности нет" таке. ( Вышеизложенное…) Записки опубликованы без правок, исправлений и дополнений. Это оригинальный авторский текст

P.S. Бывший пациент Днепропетровской психиатрической больницы режет правду матку без всяких опасений, тем более, когда он отделен тысячами километров от Николаева, регулярно обстреливаемого ракетами С-300, «Градами», «Смерчами» и «Бастионами». Как они страшно взрываются, заставляя замирать от ужаса самых смелых и отчаянных из нас, николаевцев…

Это у беженцев наших в Германии райская жизнь.

С моей стороны отношения с господином Ильченко холодные, тем более, что он как правозащитник совершил аморальное деяние. В многочисленных СМС из Нимечины, кстати, оставшихся без ответа, он изволил причислить меня к «падлюкам». Хорошая компания – «подлюки» и Ким, и Сенкевич и президент В. Зеленский, и иже с ними.

Немного личного: обидеть меня невозможно, разве что уязвить, но и это маловероятно. И еще, не могу сидеть ни минуты без работы! Если бы мне выпала судьба эмигранта в Германии, то я бы нашла себе дело по плечу, пусть даже волонтерство.

Немного истории: Принц Людвиг Баварский самолично привез гуманитарную помощь для жителей прифронтового Николаева и региона!

„Wir haben uns entschieden, nach Nikolaev zu kommen, weil Bayern viele Beziehungen zu dieser Region hat. Schließlich müssen wir dort sein, wo es am nötigsten ist. Wir glauben, dass die Einwohner von Nikolaev jetzt in einer Region sind, in der Hilfe benötigt wird warum wir hier sind", - sagte Prinz Ludwig von Bayern.

У нас с немцами большая общая история! https://news.pn/ru/blogs/258141 /

Продолжение следует, и в баварских газетах также!

