Вибач

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21.09.2022 22:50

У кожної американської подружньої пари є «власна пісня». Хтось все життя пам’ятає мелодію, під котру майбутні чоловік та дружина познайомились. Якась поважна пара згадує, що під певну музику він та вона колись вперше пристрасно кохались.

Ми з дружиною слухаємо багато різноманітної якісної музики й, звісно, спектр наших мистецьких вподобань є доволі широким. Проте, одну пісню завше виокремлюємо, яко особливу.

П’ятиріччя шлюбу. Єгипетська Хургада, історичний центр міста, друга година ночі. Сидимо з коханою в автобусі, незабаром вирушимо до Кайру, на екскурсію. У вуличному ресторанчику молодий єгиптянин напрочуд професійно співає пісню Елтона Джона. Відчуття всепоглинаючого щастя. Минуло три п’ятирічки. Але коли чую цю пісню, знову почуваюсь і молодим, і щасливим. Попри війну, проживання дорогих серцю частин родини в різних країнах, цей твір повертає до життя, дає надію. Без котрої нам не вижити.

«ВИБАЧ» ВІД ЕЛТОНА ДЖОНА

What I gotta do
To make you love me?
What I gotta do to make you care?
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that
You're not there.

What I gotta do
To make you want me?
What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over?
Sorry, seems to be the hardest word.

It's sad, so sad, it's a sad situation
And it's getting more and more absurd.
It's sad, so sad,
Why can't we talk it over?
Oh, it seems to me
Sorry, seems to be the hardest word.
What I gotta do to make
You want me?
What I gotta do to be heard?
What do I say when it's all over?
Sorry, seems to be the hardest word.
It's sad, so sad,
It's a sad, sad situation.
And it's getting
More and more absurd.

It's sad, so sad,
Why can't we talk it over?
Oh, it's seems to me
Sorry seems to be the hardest word.
What I gotta do

To make you love me?
What I gotta do

To be heard?
What do I do when lightning strikes me?
What I gotta do? What I gotta do?
Sorry, seems to be the hardest word.

Що зробити так, щоб ти любила?
Змусити тебе кохати знов?
Блискавка мене неначе вбила,
Прокидаюсь – де моя любов?
Як вчинити так, щоб став потрібним,
Щоби повернув до твоїх снів?

Коли ми з тобою вже не рідні, «Вибач» - це найважче з усіх слів.
Як жаль, як жаль,

Це сумна історія, рідкісний абсурд.
Як жаль, як жаль, я мовити хотів,

«Вибач» - це найтяжче з усіх слів.

Що зробити так, щоб ти схотіла, серцем щоб почула знову спів?
Коли ти стосунки припинила,

«Вибач» - це найважче з усіх слів.

Як жаль, як жаль, це сумна Історія, рідкісний абсурд.
Жаль, як жаль, я мовити хотів,

«Вибач» - це найтяжче з усіх слів.

Що зробити так, щоб ти любила? Змусити тебе кохати Знов?

Блискавка мене неначе вбила,
Прокидаюсь – де моя любов?
Жити як мені? Жити як мені?

«Вибач» - це найважче з усіх слів.