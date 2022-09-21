У кожної американської подружньої пари є «власна пісня». Хтось все життя пам’ятає мелодію, під котру майбутні чоловік та дружина познайомились. Якась поважна пара згадує, що під певну музику він та вона колись вперше пристрасно кохались.
Ми з дружиною слухаємо багато різноманітної якісної музики й, звісно, спектр наших мистецьких вподобань є доволі широким. Проте, одну пісню завше виокремлюємо, яко особливу.
П’ятиріччя шлюбу. Єгипетська Хургада, історичний центр міста, друга година ночі. Сидимо з коханою в автобусі, незабаром вирушимо до Кайру, на екскурсію. У вуличному ресторанчику молодий єгиптянин напрочуд професійно співає пісню Елтона Джона. Відчуття всепоглинаючого щастя. Минуло три п’ятирічки. Але коли чую цю пісню, знову почуваюсь і молодим, і щасливим. Попри війну, проживання дорогих серцю частин родини в різних країнах, цей твір повертає до життя, дає надію. Без котрої нам не вижити.
«ВИБАЧ» ВІД ЕЛТОНА ДЖОНА
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What I gotta do
What I gotta do
It's sad, so sad, it's a sad situation
It's sad, so sad,
To make you love me?
To be heard?
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Що зробити так, щоб ти любила?
Коли ми з тобою вже не рідні, «Вибач» - це найважче з усіх слів.
Це сумна історія, рідкісний абсурд.
«Вибач» - це найтяжче з усіх слів.
Що зробити так, щоб ти схотіла, серцем щоб почула знову спів?
«Вибач» - це найважче з усіх слів.
Як жаль, як жаль, це сумна Історія, рідкісний абсурд.
«Вибач» - це найтяжче з усіх слів.
Що зробити так, щоб ти любила? Змусити тебе кохати Знов?
Блискавка мене неначе вбила,
«Вибач» - це найважче з усіх слів.