What I gotta do

To make you love me?

What I gotta do to make you care?

What do I do when lightning strikes me

And I wake to find that

You're not there. What I gotta do

To make you want me?

What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over?

Sorry, seems to be the hardest word. It's sad, so sad, it's a sad situation

And it's getting more and more absurd.

It's sad, so sad,

Why can't we talk it over?

Oh, it seems to me

Sorry, seems to be the hardest word.

What I gotta do to make

You want me?

What I gotta do to be heard?

What do I say when it's all over?

Sorry, seems to be the hardest word.

It's sad, so sad,

It's a sad, sad situation.

And it's getting

More and more absurd. It's sad, so sad,

Why can't we talk it over?

Oh, it's seems to me

Sorry seems to be the hardest word.

What I gotta do To make you love me?

What I gotta do To be heard?

What do I do when lightning strikes me?

What I gotta do? What I gotta do?

Sorry, seems to be the hardest word.

Що зробити так, щоб ти любила?

Змусити тебе кохати знов?

Блискавка мене неначе вбила,

Прокидаюсь – де моя любов?

Як вчинити так, щоб став потрібним,

Щоби повернув до твоїх снів? Коли ми з тобою вже не рідні, «Вибач» - це найважче з усіх слів.

Як жаль, як жаль, Це сумна історія, рідкісний абсурд.

Як жаль, як жаль, я мовити хотів, «Вибач» - це найтяжче з усіх слів. Що зробити так, щоб ти схотіла, серцем щоб почула знову спів?

Коли ти стосунки припинила, «Вибач» - це найважче з усіх слів. Як жаль, як жаль, це сумна Історія, рідкісний абсурд.

Жаль, як жаль, я мовити хотів, «Вибач» - це найтяжче з усіх слів. Що зробити так, щоб ти любила? Змусити тебе кохати Знов? Блискавка мене неначе вбила,

Прокидаюсь – де моя любов?

Жити як мені? Жити як мені? «Вибач» - це найважче з усіх слів.