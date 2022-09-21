У кожної американської подружньої пари є «власна пісня». Хтось все життя пам’ятає мелодію, під котру майбутні чоловік та дружина познайомились. Якась поважна пара згадує, що під певну музику він та вона колись вперше пристрасно кохались.

Ми з дружиною слухаємо багато різноманітної якісної музики й, звісно, спектр наших мистецьких вподобань є доволі широким. Проте, одну пісню завше виокремлюємо, яко особливу.

П’ятиріччя шлюбу. Єгипетська Хургада, історичний центр міста, друга година ночі. Сидимо з коханою в автобусі, незабаром вирушимо до Кайру, на екскурсію. У вуличному ресторанчику молодий єгиптянин напрочуд професійно співає пісню Елтона Джона. Відчуття всепоглинаючого щастя. Минуло три п’ятирічки. Але коли чую цю пісню, знову почуваюсь і молодим, і щасливим. Попри війну, проживання дорогих серцю частин родини в різних країнах, цей твір повертає до життя, дає надію. Без котрої нам не вижити.

«ВИБАЧ» ВІД ЕЛТОНА ДЖОНА