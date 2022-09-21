Пісню про солдата фортуни гурту Deep Purple, власне як й інші балади цієї команди, я переклав українською доволі давно, років 40 тому. Мо’ й раніше, коли ще навчався в МКІ і трішки грав в тамтешній художній самодіяльності. Ніхто нас тоді в Миколаєві за спів українською мовою не переслідував, не буду вигадувати репресій для ореолу великомученика. А викладачі: доктори та кандидати наук Л. Дихта, В. Шестопал, М. Багмет навіть дозволяли відповідати українсько мовою. В Миколаєві часів СРСР, в технічному вузі! Начальство особливо не звертало уваги і на невеликий портрет С. Бандери, що висів в кімнаті студентського гуртожитку. Мабуть, невтаємничені просто не здогадувались, чиє це зображення.

Серед нашого земляцтва (студентів, прибулих до Миколаєва зі Львова, Тернополя, Дрогобича, Калуша, Бродів) я був єдиним випускником російської школи. Тому допомагав друзям позбуватись українського акценту під час публічного використання російської мови. Але в межах нашої боївки з 6-ти осіб ми завше говорили українською мовою, відзначали усі християнські свята та виконували наші пісні. Навіть коли це були переклади з англійської.

Отож, співайте. Згадую жарт 70-х років «Як діпапли залобали, хлопці в чоботинаклали». Бо було незрозуміло, про що співається. Хто знав, перекладав. Приміром, як про солдата фортуни.

Я історії розповів

Про мій шлях, лишень

Котрим так довго я блудив,

Чекаючи день.

Коли відчую твою руку,

Пролунають слова:

«Я з тобою – жива.

Ніц без тебе нема».

Але чую серцем старість

І пісні, що я співав,

Відлунюють десь там,

Наче крил вітряків скрипіння.

Певен, назавжди я -

Солдат фортуни.

Дуже довго я був блукальцем,

І бачив я безодню

В печальні дні, холодні ночі,

Що минули самотньо.

Та здавалось мої очі

Бачили тебе. О, ні,

Сліпий згодитись не хоче

З тим, що ти – в далечині.

Але чую серцем старість

І пісні, що я співав,

Відлунюють десь там,

Наче крил вітряків скрипіння.

Певен, назавжди я -

Солдат фортуни.

Так, я чую крил вітряків скрипіння.

Певен, назавжди я –

Солдат фортуни.