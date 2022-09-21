Пісню про солдата фортуни гурту Deep Purple, власне як й інші балади цієї команди, я переклав українською доволі давно, років 40 тому. Мо’ й раніше, коли ще навчався в МКІ і трішки грав в тамтешній художній самодіяльності. Ніхто нас тоді в Миколаєві за спів українською мовою не переслідував, не буду вигадувати репресій для ореолу великомученика. А викладачі: доктори та кандидати наук Л. Дихта, В. Шестопал, М. Багмет навіть дозволяли відповідати українсько мовою. В Миколаєві часів СРСР, в технічному вузі! Начальство особливо не звертало уваги і на невеликий портрет С. Бандери, що висів в кімнаті студентського гуртожитку. Мабуть, невтаємничені просто не здогадувались, чиє це зображення.
Серед нашого земляцтва (студентів, прибулих до Миколаєва зі Львова, Тернополя, Дрогобича, Калуша, Бродів) я був єдиним випускником російської школи. Тому допомагав друзям позбуватись українського акценту під час публічного використання російської мови. Але в межах нашої боївки з 6-ти осіб ми завше говорили українською мовою, відзначали усі християнські свята та виконували наші пісні. Навіть коли це були переклади з англійської.
Отож, співайте. Згадую жарт 70-х років «Як діпапли залобали, хлопці в чоботинаклали». Бо було незрозуміло, про що співається. Хто знав, перекладав. Приміром, як про солдата фортуни.
Я історії розповів
Про мій шлях, лишень
Котрим так довго я блудив,
Чекаючи день.
Коли відчую твою руку,
Пролунають слова:
«Я з тобою – жива.
Ніц без тебе нема».
Але чую серцем старість
І пісні, що я співав,
Відлунюють десь там,
Наче крил вітряків скрипіння.
Певен, назавжди я -
Солдат фортуни.
Дуже довго я був блукальцем,
І бачив я безодню
В печальні дні, холодні ночі,
Що минули самотньо.
Та здавалось мої очі
Бачили тебе. О, ні,
Сліпий згодитись не хоче
З тим, що ти – в далечині.
Але чую серцем старість
І пісні, що я співав,
Відлунюють десь там,
Наче крил вітряків скрипіння.
Певен, назавжди я -
Солдат фортуни.
Так, я чую крил вітряків скрипіння.
Певен, назавжди я –
Солдат фортуни.