Селін Діон на Титаніку

Ця пісня входить до десятки найбільш поширених В СВІТІ. Тобто, таких, що постійно добре продаються. Наразі С. Діон посідає почесне місце серед співачок – мультимільйонерок. Франкомовна канадка Селін цікава серед іншого тим, що англійську мову вивчила в дорослому віці, після 20-лття, відзначеного в 1988 році. Інакше без володіння державною мовою переїздити до США співачці було неможливо.

Мої переклади не є буквальними, слово в слово. Намагаюсь український текст адаптувати до музичного виконання. Хоч в барі - караоке, хоч вдома. Вочевидь, в колі справжніх друзів за родинним столом співається якнайкраще.

Every night in my dreams I see you, I feel you,

Щоночі у мріях знову бачу тебе,

That is how I know you go on

Я знаю, ти й далі кохаєш.

Far across the distance and spaces between us

Далеко, крізь відстані та простір з небес,

You have come to show you go on

Ти кажеш, що досі кохаєш.





Near, far, wherever you are

Поруч чи десь, де б ти не був,

I believe that the heart does go on

Я вірю, що ти - ще живий.

Once more you open the door

Коли ти торкнеш дверей засув,

And you’re here in my heart

Будеш у моєму серці,

And my heart will go on and on.

І серце моє буде вічним.





Love can touch us one time and last for a lifetime

Любов торкається нас раз і назавжди

And never let go till we’re gone

Й не зникає, поки ми живемо.

Love was when I loved you

Я покохала тебе,

One true time I hold to

Це була правдива любов.

In my life we’ll always go on

Ми створені один для одного.





Near, far, wherever you are

Поруч чи десь, де б ти не був,

I believe that the heart does go on

Я вірю, що ти - ще живий.

Once more you open the door

І коли ти торкнеш дверей засув,

And you’re here in my heart

Будеш у моєму серці,

And my heart will go on and on.

І серце моє буде вічним.





You’re here, there’s nothing I fear,

Ти тут, мені не потрібні слова.

And I know that my heart will go on

Я знаю, що серце знов ожива.

We’ll stay forever this way

Вічно ми – на цьому шляху.

You are safe in my heart

Ти – в моєму серці

And my heart will go on and on

І серце моє буде вічним.