Селін Діон на Титаніку

Ця пісня входить до десятки найбільш поширених В СВІТІ. Тобто, таких, що постійно добре продаються. Наразі С. Діон посідає почесне місце серед співачок – мультимільйонерок. Франкомовна канадка Селін цікава серед іншого тим, що англійську мову вивчила в дорослому віці, після 20-лття, відзначеного в 1988 році. Інакше без володіння державною мовою переїздити до США співачці було неможливо.
Мої переклади не є буквальними, слово в слово. Намагаюсь український текст адаптувати до музичного виконання. Хоч в барі - караоке, хоч вдома. Вочевидь, в колі справжніх друзів за родинним столом співається якнайкраще.
Every night in my dreams I see you, I feel you,
Щоночі у мріях знову бачу тебе,
That is how I know you go on
Я знаю, ти й далі кохаєш.
Far across the distance and spaces between us
Далеко, крізь відстані та простір з небес,
You have come to show you go on
Ти кажеш, що досі кохаєш.
Near, far, wherever you are
Поруч чи десь, де б ти не був,
I believe that the heart does go on
Я вірю, що ти - ще живий.
Once more you open the door
Коли ти торкнеш дверей засув,
And you’re here in my heart
Будеш у моєму серці,
And my heart will go on and on.
І серце моє буде вічним.
Love can touch us one time and last for a lifetime
Любов торкається нас раз і назавжди
And never let go till we’re gone
Й не зникає, поки ми живемо.
Love was when I loved you
Я покохала тебе,
One true time I hold to
Це була правдива любов.
In my life we’ll always go on
Ми створені один для одного.
Near, far, wherever you are
Поруч чи десь, де б ти не був,
I believe that the heart does go on
Я вірю, що ти - ще живий.
Once more you open the door
І коли ти торкнеш дверей засув,
And you’re here in my heart
Будеш у моєму серці,
And my heart will go on and on.
І серце моє буде вічним.
You’re here, there’s nothing I fear,
Ти тут, мені не потрібні слова.
And I know that my heart will go on
Я знаю, що серце знов ожива.
We’ll stay forever this way
Вічно ми – на цьому шляху.
You are safe in my heart
Ти – в моєму серці
And my heart will go on and on
І серце моє буде вічним.