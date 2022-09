Шоу мусить тривати

Не спробувати перекласти бодай одну пісню видатного британського гуру Queen було б несправедливістю. І дотично славної пам’яті Фреді Меркурі, і стосовно мільйонів українських шанувальників творчості цієї команди. Під час роботи частково скористався заочними послугами перекладачки Ірини Фурпи, за що їй – окрема подяка.

THE SHOW MUST GO ON

Empty spaces what are we living for?

Порожнеча, навіщо живемо?

Abandoned places, I guess we know the score.

Місця пустельні. Рахунок сплатимо.

On and on, does anybody know what we are looking for...

Хто-небудь певно знає, що ми так довго шукаємо…

Another hero, another mindless crime,

Черговий герой, без сенсу кримінал,

Behind the curtain, in the pantomime

Цю пантоміму, завісу жде фінал.

Hold the line, does anybody want to take it anymore?

Зачекайте, хто-небудь терпітиме це й далі?



The show must go on,

Це шоу мусить бути,

The show must go on,

Це шоу мусить бути,

Inside my heart is breaking

І серце вже розбите,

My make-up may be flaking

Мій грим тепер розмитий,

But my smile still stays on.

Та усмішка - завжди.



Whatever happens, I’ll leave it all to chance.

І що б не сталось, залишу все на шанс.

Another heartache, another failed romance.

Розбите серце, невдалий знов романс.

On and on, does anybody know what we are living for?

Знов і знов, хто-небудь знає, навіщо ми живемо?

I guess I’m learning, I must be warmer now,

Я все навчаюсь, я близько підійшов,

I’ll soon be turning, round the corner now.

Вже завертаю за ріг, не чутно мов.

Outside the dawn is breaking,

За вікном вже розвиднюється,

But inside in the dark I’m aching to be free.

Але, там в темноті, я хочу бути вільним.



The show must go on,

Це шоу мусить бути,

The show must go on,

Це шоу мусить бути.

Inside my heart is breaking,

І серце вже розбите,

My make-up may be flaking,

Мій грим тепер розмитий,

But my smile still stays on.

Та усмішка – завжди.



My soul is painted like the wings of butterflies.

Моя душа неначе метеликів крила.

Fairytales of yesterday will grow but never die.

Казки вчорашні, та не для них - могила.

I can fly, my friends!

Я лечу, друзі!



The show must go on,

Це шоу мусить бути,

The show must go on.

Це шоу мусить бути.

I’ll face it with a grin,

Вам – посмішка моя,

I’m never giving in,

Бо не здаюся я,

On with the show.

І шоу буде.

I’ll top the bill, I’ll overkill

Я буду в топі, в Штатах, Європі.

I have to find the will to carry on

Я мушу знайти сили для руху,

On with the

Щоб далі

On with the show.

Продовжувати.

The show must go on...

Це шоу мусить бути…