Заява Анатолія Ільченко

До редакції «Преступности.НЕТ» звернувся Анатолій Ільченко. За його словами, у попередньому дописі Олени Кабашної є інформація, яка не відповідає дійсності.

Нижче публікуємо текст його заяви без змін.

Блогер Олена Кабашна російською й німецькою мовами закликала німців гнати українців назад до України. Ось цитата з її писанини: "Deutsche, treibt die Ukrainer zurück in die Ukraine! - Немцы, гоните украинцев обратно в Украину". Вона закликала німців гнати назад до України тільки українціа. Росіян та представників інших національностей, які втекли від війни до Німеччини, вона пожаліла, не закликала німців їх виганяти. Це вона зробила у своєму блозі "Реплика эмигранта А. Ильченко: Unsere in Deutschland", https://news.pn/ru/blogs/278744 на сайті "Преступности нет". При цьому Кабашна свій заклик видала за мій, хоча я так не думав і не просив її таке писати. У цьому ж блозі Кабашна написала: "С моей стороны отношения с господином Ильченко холодные" і пояснила холодність тим, що я назвав її падлюкою.

А ще Кабашна повідомила, що я був пацієнтом Дніпропетровської психіатричної лікарні. Це частина правди. Інша частина, про яку не написала Кабашна полягає в тому, що в період СРСР судом мене було направлено на примусове лікування, яке тривало 2 роки 6 місяців і 23 дні. Пізніше, у встановленому законодавством порядку, було встановлено, що злочину я не скоїв, психічним захворюванням не страждав і лікування не потребував. Мене реабілітовано, відновлено мені трудовий стаж в потрійному розмірі й надані мені пільги. То було зловживання психіатрією, бо я мав конфлікти з комуністами. Про все це знає Кабашна, але у своєму блозі написала тільки частину правди.

А ще Кабашна назвала мене правозахисником, хоча я таким не є. Я не маю ніякої юридичної освіти. Те, що я захищав і захистив її в Очаківському міськрайсуді, коли позивач просив стягнути з неї 150000 грн. за завдану нею йому моральну шкоду, не зробило мене правозахисником. До речі, я захистив її без жодної вигоди для себе..

А ще Кабашна написала: "Хорошая компания – «подлюки» и Ким, и Сенкевич и президент В. Зеленский, и иже с ними." Це теж її слова, бо я ніколи не називав «подлюками» ні Кіма, ні Сєнкевича, ні Зеленського.