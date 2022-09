На дев’ятому році визвольної війни України проти російської імперії, ця пісня Queen, що стала міжнародним славнем вболівальників, звучить якось особливо. Українці демонструють усьому світові, що людські моральні чесноти, за які можна віддати найдорожче – власне життя, ще існують. Вони присутні не тільки в добрих книжках, але й і реальному житті. Тут та зараз, right now.

Люди залишаються людьми, доки вони сповідують нематеріальні цінності. Інакше гомо сапієнси перетворюються на бридких біологічних істот, садистів, канібалів, ґвалтівників, грабіжників, злодіїв, педофілів, зоофілів, брехунів. Наче росіяни. Як давні, так і сучасні.

Українці під час третьої світової війни, котра ще не закінчилась, вже вибороли власне право назватись моральними чемпіонами світу. Звісно, я пишу не про всіх громадян України. На жаль. Попереду мою Батьківщину чекає не велике будівництво, а «Велике Очищення». Лише опісля якого будуть можливі і великі будівництва, і всеосяжні відбудови з тотальною модернізацією.

WE ARE THE CHAMPIONS

I've paid my dues

Time after time.

I've done my sentence

But committed no crime.

And bad mistakes

I've made a few.

I've had my share of sand kicked in my face

But I've come through.



We are the champions my friends.

And we'll keep on fighting till the end.

We are the champions, we are the champions,

No time for losers,

Cause we are the champions

Of the world.



I've taken my bows

And my curtain calls.

You brought me fame and fortune

Аnd everything that goes with it.

I thank you all

But it's been no bed of roses.

No pleasure cruise.

I consider it a challenge before the whole human race,

And I ain't gonna lose.



We are the champions my friends.

And we'll keep on fighting till the end.

We are the champions, we are the champions,

No time for losers,

Cause we are the champions of the world.

МИ – ЧЕМПІОНИ

Віддавши борги

Раз за разом,

Хоча й без вини,

Карався відразу.

Дурних помилок

Наробив випадково,

Я отримав за це в обличчя пісок,

Та здолав все.



Ми – чемпіони, так-так!

Б’ємОсь до кінця, тризуб – наш знак.

Ми – чемпіони, ми – чемпіони,

Невдахам – не місце тут, чемпіони –

Ми в світі.



Вже відкланявся,

Виходи на біс

Принесли тепер визнання

Та все, про що мріяв колись.

Я дякую вам.

Проте важко мені жилось,

Сумна прогулянка -

Наче виклик людству, усім нам, притомним, але

Ніколи не здамось.



Ми – чемпіони, так-так!

Б’ємОсь до кінця, тризуб – наш знак.

Ми – чемпіони, ми – чемпіони,

Невдахам – не місце тут, чемпіони –

Ми в світі.