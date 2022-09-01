Так зветься серіал, вироблений аргентинцями в 2003 році. В Україні його демонстрували через рік на одному супутниковому каналі з російським дубляжем та традиційно для росіян перекрученою назвою. Московити найменували фільм «Циганська кров».

Мене важко примусити дивитись будь-які серіали для домогосподарок (ПРО: пристрасну кров/нещасну любов, вірність до упаду/та підступну зраду, брудні гроші/люди хороші, мамка не така/тести ДНК).

Одначе це кіно є особливим. І за якістю акторської гри, і за музичним наповненням. Автори телевізійної історії прикрасили її циганськими танцями, звичаєвим правом та найкращими іспаномовними піснями ромської спрямованості, які були відомими станом на 2002 рік.

Зазначений фільм мав ще одну цікавинку. З більшістю акторів дружина була особисто знайома через власну троюрідну сестру, виконавицю однієї з головних ролей. Тому жінка умовила мене подивитись пару серій, послухати пісні. А далі мене вже не можна було відірвати від непересічного аргентинського кіна. За впливом на глядача його можна порівняти лише з революційним бразильським серіалом «Клон».

До слова, основні задіяні в фільмі «Я – циган» зірки не мають жодного стосунку ані до андалузьких циган, що колись переїхали з Іспанії до Південної Америки, ані до будь-яких інших ромів . Довго вагався, яка пісня з кіно найбільше припала до душі. Мабуть, оця: //mi-corazon.ru/.../1040-soy-gitano/12526-11-dejame-ver

Згаданий твір присутній в репертуарах практично усіх відомих виконавців стилю латино. До речі, іспаномовний світ має власне «Греммі», церемонія відбувається щороку, в м. Маямі.

Я прибрав з тексту плач, голосні вокальні звуки, що розтягуються, віртуозні партії скрипки та гітари, та інші авторські прийоми легендарної співачки. Знайдіть її спів в мережі самостійно. Залишив голі слова. Можливо, трошки не оковирні. Але вже які є.

Déjame Ver. Dejame ver como el viento se evapura Se hace nube y luego llora Como llueve en mi enterior Y quiero ver el camino de la gloria Lo que lleva mi memoria Escondido entre mi piel Y cuando vea Una luz sobre mi espalda Nunca me sentire sola Esa luz es mi calor Y en mi mente el dibujo que se borra Porque el tiempo no perdona Y no se pedir perdon. ……………………………………………………