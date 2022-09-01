Soy gitano

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24.09.2022 12:32

Так зветься серіал, вироблений аргентинцями в 2003 році. В Україні його демонстрували через рік на одному супутниковому каналі з російським дубляжем та традиційно для росіян перекрученою назвою. Московити найменували фільм «Циганська кров».

Мене важко примусити дивитись будь-які серіали для домогосподарок (ПРО: пристрасну кров/нещасну любов, вірність до упаду/та підступну зраду, брудні гроші/люди хороші, мамка не така/тести ДНК).

Одначе це кіно є особливим. І за якістю акторської гри, і за музичним наповненням. Автори телевізійної історії прикрасили її циганськими танцями, звичаєвим правом та найкращими іспаномовними піснями ромської спрямованості, які були відомими станом на 2002 рік.

Зазначений фільм мав ще одну цікавинку. З більшістю акторів дружина була особисто знайома через власну троюрідну сестру, виконавицю однієї з головних ролей. Тому жінка умовила мене подивитись пару серій, послухати пісні. А далі мене вже не можна було відірвати від непересічного аргентинського кіна. За впливом на глядача його можна порівняти лише з революційним бразильським серіалом «Клон».

До слова, основні задіяні в фільмі «Я – циган» зірки не мають жодного стосунку ані до андалузьких циган, що колись переїхали з Іспанії до Південної Америки, ані до будь-яких інших ромів . Довго вагався, яка пісня з кіно найбільше припала до душі. Мабуть, оця: //mi-corazon.ru/.../1040-soy-gitano/12526-11-dejame-ver

Згаданий твір присутній в репертуарах практично усіх відомих виконавців стилю латино. До речі, іспаномовний світ має власне «Греммі», церемонія відбувається щороку, в м. Маямі.

Я прибрав з тексту плач, голосні вокальні звуки, що розтягуються, віртуозні партії скрипки та гітари, та інші авторські прийоми легендарної співачки. Знайдіть її спів в мережі самостійно. Залишив голі слова. Можливо, трошки не оковирні. Але вже які є.

Déjame Ver.

Dejame ver como el viento se evapura

Se hace nube y luego llora

Como llueve en mi enterior

Y quiero ver el camino de la gloria

Lo que lleva mi memoria

Escondido entre mi piel

Y cuando vea

Una luz sobre mi espalda

Nunca me sentire sola

Esa luz es mi calor

Y en mi mente el dibujo que se borra

Porque el tiempo no perdona

Y no se pedir perdon.

……………………………………………………

Дай подивитись.

Дай подивитись, як вітерець кудись зникає,

Стає хмарою, сльози відпускає.

Немов дощ лине всередині серця.

Чи побачу я шлях до слави в очах – озерцях?

Щось відносить в даль мою пам'ять,

Заховану під шкірою.

Коли ви бачите

Світло моє з вірою,

В цей момент я кажу сумній самотності «ні».

Яскраве світло – це тепло в мені,

Малюнок, стертий на вікні.