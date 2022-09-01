Так зветься серіал, вироблений аргентинцями в 2003 році. В Україні його демонстрували через рік на одному супутниковому каналі з російським дубляжем та традиційно для росіян перекрученою назвою. Московити найменували фільм «Циганська кров».
Мене важко примусити дивитись будь-які серіали для домогосподарок (ПРО: пристрасну кров/нещасну любов, вірність до упаду/та підступну зраду, брудні гроші/люди хороші, мамка не така/тести ДНК).
Одначе це кіно є особливим. І за якістю акторської гри, і за музичним наповненням. Автори телевізійної історії прикрасили її циганськими танцями, звичаєвим правом та найкращими іспаномовними піснями ромської спрямованості, які були відомими станом на 2002 рік.
Зазначений фільм мав ще одну цікавинку. З більшістю акторів дружина була особисто знайома через власну троюрідну сестру, виконавицю однієї з головних ролей. Тому жінка умовила мене подивитись пару серій, послухати пісні. А далі мене вже не можна було відірвати від непересічного аргентинського кіна. За впливом на глядача його можна порівняти лише з революційним бразильським серіалом «Клон».
До слова, основні задіяні в фільмі «Я – циган» зірки не мають жодного стосунку ані до андалузьких циган, що колись переїхали з Іспанії до Південної Америки, ані до будь-яких інших ромів . Довго вагався, яка пісня з кіно найбільше припала до душі. Мабуть, оця: //mi-corazon.ru/.../1040-soy-gitano/12526-11-dejame-ver
Згаданий твір присутній в репертуарах практично усіх відомих виконавців стилю латино. До речі, іспаномовний світ має власне «Греммі», церемонія відбувається щороку, в м. Маямі.
Я прибрав з тексту плач, голосні вокальні звуки, що розтягуються, віртуозні партії скрипки та гітари, та інші авторські прийоми легендарної співачки. Знайдіть її спів в мережі самостійно. Залишив голі слова. Можливо, трошки не оковирні. Але вже які є.
|
Déjame Ver.
|
Dejame ver como el viento se evapura
|
Se hace nube y luego llora
|
Como llueve en mi enterior
|
Y quiero ver el camino de la gloria
|
Lo que lleva mi memoria
|
Escondido entre mi piel
|
Y cuando vea
|
Una luz sobre mi espalda
|
Nunca me sentire sola
|
Esa luz es mi calor
|
Y en mi mente el dibujo que se borra
|
Porque el tiempo no perdona
|
Y no se pedir perdon.
……………………………………………………
|
Дай подивитись.
|
Дай подивитись, як вітерець кудись зникає,
|
Стає хмарою, сльози відпускає.
|
Немов дощ лине всередині серця.
|
Чи побачу я шлях до слави в очах – озерцях?
|
Щось відносить в даль мою пам'ять,
|
Заховану під шкірою.
|
Коли ви бачите
|
Світло моє з вірою,
|
В цей момент я кажу сумній самотності «ні».
|
Яскраве світло – це тепло в мені,
Малюнок, стертий на вікні.