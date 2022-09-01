«Каскадне руйнування фронту» у російських окупантів замість імітації «референдумів»

Російські окупаційні війська змушені відступати на тимчасово окупованій території Херсонської області. У ворожих тилах успішно діють бойові групи українських партизан. Серед місцевих жителів активізується рух опору російським загарбникам. Все це у сукупності створює суттєві перешкоди для проведення росіянами на тимчасово окупованих територіях України імітації “референдумів”.

Результативні дії бойових партизанських груп з фізичного усунення найбільш впливових колаборантів та зрадників забезпечили дефіцит кадрів для налагодження роботи російської окупаційної адміністрації. Відомі випадки, коли місцеві колаборанти намагались втекти із тимчасово окупованих українських територій через ризик для власного життя через злочинну проросійську діяльність, яка суперечить інтересам національної безпеки України. Крім того, відзначається суттєве зменшення кількості бажаючих співпрацювати з ворогом, через небажання стати об’єктом зацікавленості українських партизан.

Проведення імітації “референдуму” під час невпинного контрнаступу Збройних Сил України втрачає сенс, через постійне поступове зміщення лінії фронту до адміністративних кордонів України з росією. Оголошені “російськими” тимчасово окуповані території України невдовзі будуть звільнені від загарбників, а результати імітованого “волевиявлення” автоматично втрачають будь-яке політичне значення. Міжнародне право підтверджує адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Усі тимчасово окуповані території, включаючи Автономну Республіку Крим, “перебувають у юрисдикцій” рф лише “відповідно” до “російської правової реальності”. Зважаючи на це, влада рф намагається створити образ “поширення власної юрисдикції” на тимчасово окуповані території України для імітації “порушення державного кордону рф”. Саме для цього, у росії розпочалась масова мобілізація. На щастя, вже нічого не здатне зупинити контрнаступ вмотивованої, підготовленої та добре озброєної української армії. Російське вище політичне керівництво вже зрозуміло, що війна програна, та намагається лише використати останні ресурси для відтермінування цілковитого розгрому окупаційних військ.

Для місцевих жителів тимчасово окупованих територій варто максимально відсторонитись від протиправної діяльності російської окупаційної адміністрації. Треба уникати будь-яких масових заходів, організованих ворогом, ігнорувати роздачу продовольчої чи грошової допомоги в обмін на персональні дані, категорично відмовитись від російського громадянства та російського паспорту, й найголовніше – у будь-який спосіб залишити тимчасово окуповану територію та спробувати повернутись на підконтрольну територію України.

Ефективність західного важкого озброєння та результативне його застосування Силами оборони України створили гарні умови для невпинного зменшення боєздатності російських окупаційних військ, забезпечили “каскадне руйнування фронту” на передових позиціях загарбників, та гарантовано призведуть до панічного відступу ворога та звільнення всієї території України.