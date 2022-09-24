Одна из лучших гуманитарных программ Николаева – WCK!

Писать хроники о непокорном Николаеве и его стойких жителях с места событий - большая честь и ответственность.

Конституционный порядок и защищенность, пища, кров, медицина, гигиена, психическое здоровье мирных украинцев – важнейшие компоненты самосохранения нации.

С тех самых пор, когда россияне-некрофилы методично и жестоко обстреливают Николаев крылатой смертью – власть, общественные организации, гуманитарные центры, волонтеры, журналисты и прагматичные блогеры - заботятся о его жителях и эмигрантах ежечасно.

В данном цикле речь пойдет о гуманитарных проектах и программах. Процедура лишь издали напоминает опцию присвоение звезд «Мишлен». На самом деле, наш стандарт – оценка гражданскими экспертами действующих гуманитарных программ на территории прифронтового Николаевского региона.

Знакомимся поближе с программой World Central Kitchen (WCK). Реальный претендент на звезды «Мишлен».

Супер-кухня WCK на полуострове Сенкевича

World Central Kitchen (WCK) – некоммерческая неправительственная организация (NGO), обеспечивающая питанием пострадавших после стихийных бедствий. В нашем случае она действует на прифронтовой территории в Николаеве.

WCK основана в 2010 году знаменитым мишленовским ресторатором испанцем Хосе Андресом, который вместе со своей командой готовил еду на Гаити после разрушительного землетрясения. С момента основания World Central Kitchen организовывала питание в Доминиканской Республике, Никарагуа, Замбии, Перу, Кубе, Уганде, Багамах, Камбодже, Украине и США.

Красный метод работы WCK заключается в оперативном реагировании и сотрудничестве с местными поварами для решения проблемы питания пострадавших сразу после природных катастроф и в горячих точках на карте Мира.

2 марта 2022 года WCK открыла 8 кухонь на украинско-польской границе. Спустя короткое время, были сформированы пункты питания на каждом из пограничных переходов.

Также WCK в начале марта немедленно приступила к организации питания и выдаче продуктовой помощи в пострадавших Харькове, Сумах, Краматорске, Николаеве, Одессе, Киеве, Днепре и снабжать крупнейшие транспортные узлы Укрзализныци.

Благодаря энергичной и стильной Елене Любаровой, руководителю местного проекта-WCK, Мировая Кухня ресторатора Хосе Андреса заработал на правом берегу Буга! (Не скрою, а чего ради скромничать, я обратилась с такой просьбой, лоббируя интересы и потребности жителей Варваровки, или как теперь называют, пока в шутку, полуострова Сенкевича).

Правда, меня смутило незнание варваровчанами-клиентами Мировой кухни, кто же оказывает бесплатную, жизненно важную помощь. Одни говорили, что ООН, другие, немного задумавшись, называли Красный Крест, третьи быстренько бормотали – Сенкевич. И это, не смотря на флаги и наклейки на упаковках.

Когда я называла имя благодетеля проекта NGO Мировая кухня и с удовольствием рассказывала о мишленовском рестораторе испанце Хосе Андерсе, то народ слушал с интересом. С людьми нужно просто говорить!

Очередь за горячим питанием и есть информативная социальная сеть получше ФБ. Еду привозят к 12 ч. 20 мин., но чреда желающих формируется с 10 часов. И вовсе не только потому, что порции большие, сытные и вкусные, а чтобы поговорить, поделиться новостями, пошептаться про прилеты, пересказать жизнь своих родичей эмигрантов, окрыситься на стоимость касок /какая-то агрессивная тетя-инвалид «плевала» мне в лицо вопросом – почему каска стоит 18 тыс. грн., а её благоверный барабанил меня по спине в очереди, и пытался вытолкнуть вон/.

В таком разно полюсном коллективе, мне приходилось выстаивать за большой порцией горячей каши, мясным и салатом из капусты, огурцов и горошка. Цель – убедиться, что качество еды отличное. Как в таком случае, не испробовать предложенное блюдо на вкус?!

Можно смело утверждать, что местные николаевские повара полностью соответствуют требованиям World Central Kitchen. Так держать!

А Ковид-19 не спит!

Вполне вероятно, что очередников раздражала моя маска, но это невозможно в хвостатой очереди и без маски… Месяцем ранее, после такого очередного стояния, я прихворнула не на шутку. Поэтому, заставьте потребителей одеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Это будет трудно сделать, ибо я наблюдала в очереди драки за место и обладание правом быстрее получить вожделенный контейнер.

Поэтому присутствие полиции или участкового необходимо. И полицейский отлично выполнит роль психолога!

Будущее без помощи Мировой кухни варваровским потребителям сдается туманным. Один из них жаловался как давно он не ел борща со сметаной. А учитель-пенсионер вспомнил про вареники с творогом.

Овощи стоят нынче очень дорого, и многим они просто не по карману. Знаменитые наши синенькие можно купить по цене 80 грн. за кило, помидоры не спускались ниже 40 грн., огурцы стоят баснословные деньги. А ведь это юг, помидорно-баклажанная нива.

Что касается украинского сала – настоящего толстого найти трудно- то за средне-тонкое нужно отдать 180 грн.. Пенсия -минималка ёжится и гибнет на глазах!

Наш проект сельскохозяйственных кибуцей по опыту Израиля

- находка для борьбы с наступающим кризисом продовольствия.

Волонтеры и клиенты

На фото слева - волонтер Наташа из варваровских. Она давно помогает ресторатору Хосе в раздаче контейнеров с горячей едой. Трудится добросовестно, умело ладит с людьми.

В центре фото клиентки проекта Мировой кухни которой 85 лет (год рождения 1937). Женщина пережила румыно-немецкую оккупацию Варваровки пятилетней девчонкой. Судьба не пощадила старость, в 2022 году она живет под регулярными обстрелами С-300, которые гораздо страшней бомбежек Лондона в августе 1940 года.

Старушке по правилам достался всего один контейнер, хотя дома, по её словам, с едой ждет мама(!). Для своей дворовой собаки она подобрала с земли брошенный кем-то паёк с остатками каши. Не смотря на возраст, ей, потомственной варваровчанке, оптимизма и веры в людей не занимать.

Уважаемый Виталий Александрович, потому в очередь на дрова это древнее семейство станет безоговорочно.

Уж Вы учтите и варваровчан. Тепло им необходимо, чтоб как-то пережить большую зиму, может и ковид в помеси с гриппом.

Спасибо Миле Юрченко за подсказку.

Коммениы тут https://www.facebook.com/elena.kabashnaya