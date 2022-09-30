Острова бизнес-Робинзонов или «Лишние» люди

Риск не повод останавливаться и опускать руки. Как говорил мудрый Соломон ««Все проходит и это пройдет», только кушать хочется всегда и морозы дышат в спину.

Без колебаний уверим, что все, без исключения, горожане-николаевцы еженощно подвержены математической опасности увеличить число гражданских жертв.

Вот и Министр обороны Германии 57-летняя Кристина Ламбрехт, прибыв в Одессу 1 октября в субботу (поступок смелый!), от визита в Николаев отказалась. Аргументы отказа серьёзные – крайне опасное и сомнительное предприятие. Между тем, это анализ наших с вами рисков.

«Лишние» поколения

Почему-то в обществе, а особливо в украинском, прижилось мнение, будто бы люди за 55, да и за 50 - отработанный материал. Их дискриминируют – не берут на работу, легко выпроваживают на пенсию.

В основном, народ за 55 – здоровые, крепкие люди, не потерявшие желание реально приносить пользу и обществу и себе. Они не хотят сидеть дома, пялясь в гаджеты, но на работу их не берут.

А ведь у них огромный опыт по 30-40 лет, прочные знания, хорошо развит рефлекс трудовой дисциплины, старании не допустить ошибок, просчитывая варианты, ну и мозги работают на 10% лучше, чем у молодых. Отличный людской резерв, уж нынче у нас он точно в дефиците!

И эти поколения с таким ценным багажом попадают в разряд лишних.

Помните, как в ныне гонимые пришлыми активистами, советские времена шутили: Молодость проходит очень быстро, потому пенсию нужно платить молодёжи, а в старости будем пахать до последнего часа!

Пенсия в европейских странах приходит в 67 лет! Но, даже уйдя на заслуженный отдых, европейцы в основном продолжают работать. И причиной совсем не является нужда, просто они считают, что пенсия застой и медленная физическая деградация. Активная деятельность, интерес к жизни, любознательность и желание зачать новое дело – самые эффективные лекарства от старости и ненужности.

Европейцы-пенсионеры, спасаясь от дряхлости, «уходят» в бизнес

Открывают свои предприятия, магазинчики, мастерские. Заниматься ремёслами в Европе модно. К примеру, делать гобелены, посуду из глины, создавать малые скульптурные формы, выращивать редкие фрукты, или выпекать английские булочки с каннабисом… Удивлены? А мы в нашей женской организации ДАНА ни грамма!

Остров бизнес-Робинзонов

Небольшое пояснение. Робинзон Крузо герой писателя и публициста Дефо, волею судеб очутившийся на необитаемом острове за много миль от любимого Лондона.

Литератор сосредотачивает внимание читателя не на выживании, а на возрождении человеческой души в общении с дикой природой! Как важно в наше трагическое время проникнуть в глубины размышления умного англичанина.

В своих публицистических сочинениях Дефо пропагандировал здравомыслие, выступал в защиту веротерпимости и свободы слова. Во второй половине 18 века лондонцы первыми в мире читали экономические обозрения Даниеля Дефо.

Николаевские Робинзоны – несколько пенсионерок и пенсионер, живущих.., впрочем, свое место пребывания они содержат в глубокой тайне. Может это окрестные села, может дачи, а для всех – остров бизнес-Робинзонов.

Специально оговорю момент, все они члены нашей женской ассоциации «ДАНА». У истоков которой стояла Анна Дмитриевна Матвеева, директор Академии детского творчества. Кстати, она финансово поддерживает наших бизнес-Робинзонов, которые пока только разворачивают свое дело, и все средства вкладывают в расширение предприятия. Новорожденные предприниматели трудятся в меру своих сил.

Огромная благодарность за помощь острову Робинзонов депутату от ЕС Виктории Москаленко и волонтеру Миле Юрченко!

Не скрою, «ДАНА» подарила островитянам козочку, 2 лет, зовут Январина ( Янка), по месяцу рождения. Со временем появилась еще козочки Ноябрина (Ноя) и Августина (Густа), последняя оказалась мясной.

Промах с Густой прибавил знаний для заводчиков козьего стада. При покупке молочного животного придерживаются трех основных правил: возраст, признаки молочности и телосложение. Молочная коза худощавая и угластая, ест гораздо меньше мясной.

Но красотку Густу, несмотря на прожорливость, оставили в стаде из-за дружелюбности и шелковитости. И потом, диетологи всегда рекомендуют козлятину пожилым людям, которые страдают атеросклерозом, болезнями сердца, а также тем, у кого ослаблен иммунитет. Козье мясо содержит множество витаминов тиамин, ретинол, рибофлавин и прочие. Полезно при болезнях печени, пониженном гемоглобине в крови. И еще – большая туча плюсов!

Мясо содержит гораздо больше полезных свойств, нежели свинина и говядина. А какой вред? Ответ прост -никакого вреда нет!

Из козьего молока изготовляют первоклассную брынзу! Без химических добавок и консервантов. Сами бы ели, да деньги нужны. Коза животное коллективное, живет в стаде. Нужны не просто сотоварищи, а продуктивные, молочные козы.

Вот и государство в этом деле в помощь! Даешь государственные программы развития бизнес-Робинзонов!

Островитяне активно занимаются собирательством лекарственных растений. Ромашка, подорожник, лаванда, шиповник и его листья, корни некоторых редких по полезности растений.

Но мечта Робинзонов – кошачья ферма для добывания молока, так необходимого при производстве дорогущих лекарств для онкобольных. Так, стоп!..

Как найти себя в бизнесе людям за 50

Приобрести теоретические знания, уметь увидеть возможности для развития своего дела все вы получите полезные сведения и практические навыки на курсах бизнеса для людей за 50.

Бизнес -курсы поддерживают успешный николаевский бизнесмен Анатолий Дюмин и Женская ассоциация «ДАНА». Планируется очное обучение. Следите за объявлениями!

Международная помощь не запустит экономику

Экономический ликбез по Даниелю Дефо, однако за окнами 21 век, октябрь 2022 года:

С 3 июня 2022 года Нацбанк Украины повысил размер учетной ставки со смягченных 10% сразу до 25% годовых из-за широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Вряд ли, это решение изменится до второй половины 2024 года.

Нацбанк сигнализирует бизнесу и населению: в 2023 и 2024 годах никакого экономического развития у нас не будет, так как кредитный рычаг будет отключен от реального сектора и переключен на финансовый.

Для понимания бизнес-Робинзонов - вся прибыль системы будет зарабатываться в финансовом герметичном пузыре, напрочь отрезанном от потребностей экономики.

НБУ транслирует базовую цель - зарабатывать в 2023-2024 годах в Украине можно будет лишь на финансовых спекуляциях.

Справка: «Учетная ставка НБУ – монетарный инструмент, которым НБУ устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка – это ключевая процентная ставка Нацбанка, по которой он осуществляет основные операции с банками по предоставлению или привлечению средств в рамках проведения монетарной политики. Учетная ставка является ориентиром стоимости денег. Ее динамика характеризует состояние монетарной политики (жесткая или мягкая).»

Но следует осознать простую истину, что одна лишь международная помощь не запустит заглохший экономический мотор.

Украинская экономика настоятельно требует структурной перестройки под изменившиеся факторы внешней и внутренней среды и трансформации под формат мобилизационной экономической модели.

Необходимы кредиты или инвестиции. А предпочтительней, кредиты и инвестиции разом!

Увы! В воюющую страну не приходят внешние инвестиции

Украинцы могут рассчитывать лишь на государственные капитальные вложения, инвестиции населения и части национального бизнеса.

Инвестиции населения – и есть бизнес-Робинзонов.

Выньте деньги из-под матрасов и трехлитровых банок – и в работу!

Возвращаемся к израильским кибуцам (коммунам) и складчине…

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