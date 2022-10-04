Гекатомба Кинбурнской косы

Божественная Кинбурнская коса соткана из песка, моря, сосен и солнца.

Песок самая загадочная природная субстанция. Он словно вечность сочится в склянке часов.

Первооткрыватели Кинбурна, тогда безымянного, древние греки, не единожды лицезрели на полуострове Посейдона, мифического верховного бога морей, с грозным тризубом в одно руке и с чашей, наполненной вином в другой. Рядом с повелителем, вдали от придирчивого Олимпа, пировала и его свита: прелестница жена Амфитрита, сын Тритон, вестник глубин, Океаниды, смотрящие за всеми водными потоками земли и подземелий, красавицы Нереиды в белых одеждах, помощницы моряков, чей стройный хор услаждал любовными песнопениями слух сурового владыки морей.

И оставил Посейдон в наследие святой песчаной земле воду родниковую и отпечаток воинственного тризуба, как печать второй колыбели цивилизации… Срисовали тот тризуб вольные обитатели Северного Причерноморья…

Справка: В переносном смысле гекатомба — огромные жертвы войны, террора, эпидемии и т. д

Наследники Эллады

Кинбурнскую эстафетную палочку от Властителя морей перехватили николаевские журналисты, фрилансеры, блогеры, литераторы и художники.

Местом отдыха, общения, пленэров, подведением итогов различных конкурсов «Быть добру» для пишущих и снимающих Николаева стал "Кинбурн-Элит", база отдыха Анатолия Дюмина.

Удивительная усадьба посреди песков и вод лимана выросла благодаря многолетним кропотливым трудам семьи Дюминых, потомственных николаевских купцов.

Хлебосол-хозяин не жалел ни финансов, ни времени для достойного приёма пишущих и снимающих.

Варварство…

Со 2 на 3 октября 2022 года Кинбурнская коса была подвержена жесткой бомбардировке ракетами и системами залпового огня. Горели целые сёла, горели сосны, горел песок.

Бессмысленная война с хатами, вечно зеленой хвоей, рыбацкими сетями, утлыми лодками, женщинами и детьми… Да, ещё с кефалевыми озерами, капризными мидиями и краснокнижными катранами…

Стереть с лица земли уникальный уголок планеты, да так, чтоб из песка торчали опаленные стволы, плавали вверх брюхом дельфины, и птицы с ужасом наблюдали за родным обугленным полуостровом из знойной Африки - цель изуверская.

Тем временем, ракетный пожар буквально слизал почти половину Элит-Кинбурна, приюта литераторов и художников.

Пострадали домашние животные и пасека... А мед кинбурнский отличное лекарство – он также целебен как масло марокканской аргании.

Не молчать! А спасти и сохранить Кинбурн

Первые шаги к цели:

а/ Обращение в WWF - Всемирный фонд природы. В, частности, в его немецкий офис в Берлине, а также к Канцлеру Германии. Это должен быть серьезный доклад с цифрами и реальной ситуацией на Кинбурнском полуострове.

Один их ходатаев – созданный два года назад исторически Фонд «Право и Наследие

Кинбурна»

б/ Гуманитарная помощь для жителей Косы. Теплая одежда и обувь. Спасибо жителям Хмельницкого!! Лично Наталье! На подходе помощь из Днепра. Как мы полагаем, и наши американские друзья не оставят Северное Причерноморье в беде!

В мире практически все делается на личных контактах. Большая благодарность Татьяне Бойко, моей коллеге по работе в ГМ ОПОРА.

Слава общественной сети ОПОРА, 17 лет неустанно работающей на благо Украины!

Татьяна расширила моё эссе про острова бизнес-Робинзонов ( https://news.pn/ru/blogs/279523 ) таким месседжем: «Я зараз по проєкту ПРООН Terra працюю як коуч із жінками-переселенками, які відкрили свій агро-бізнес. Там є такі історї, що то капець. Наші жінки - неймовірні. Одна жінка працювала технологом на шахті в Донецьку, у 60 років (2014 рік) сталася окупація, вона переїхала в Закарпаття і відкрила ферму, зараз вже виходить на міжнародний рівень… у неї і козочки, і свинки, і купа всього… Є жінка з Миколаївщини, у якої бджоли і виробничий цех в окупації, зараз все наново з сином будують, він в Одесі фізично відновлює бізнес, вона з Данії».

Какое точное наблюдение – украинки вынесут Неньку из огненной пасти зла на своих руках!!

Комменты тут https://www.facebook.com/elena.kabashnaya

P.S. Автор вовсе не собирается идти в волонтеры. Уже на первом этапе получения помощи, посчитались и затраты времени, и транспортировка и подготовка к гуманитарки к раздаче нуждающимся. На самом деле, это большая, ёмкая работа! Можно сколько угодно тырендеть чепуху в фейсбуке, при этом палец о палец не ударив, а только жадно потребляя добытую трудами поддержку мирового сообщества.

Позвольте выразить опасение того, что трудоспособные украинцы могут подсесть на иглу гуманитарной помощи.

Времени катастрофически не хватает. Автор по-прежнему собирает материалы по 90-м годам в Николаеве и области, в надежде, что книга в соавторстве с Юрием Ицковским таки увидит свет.

Разумеется, историю напишут выжившие! Впереди нас ждет трудная зима, и летопись волонтерства и гуманитарных программ продолжается, ежели не будет электричества, то, стало быть, и писать будем гусиным пером.

Что касается приюта для пишущих и снимающих, то члены Фонда «Право и Наследие Кинбурна», предлагает, при этом с нотками уважительной просьбы, Андрею Вадатурскому передать коттедж на Кинбурне в качестве подарка для приюта художников и литераторов Фонду «Право и Наследие Кинбурна». .