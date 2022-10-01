Смерть несет алюминий нашего НГЗ

Ракеты С300 из Николаевского глинозема!

Каждый день мы, Николаевцы, теряем школы, университеты, жилые дома и мирных Горожан в мирных домах нашего города, где построен мощнейший в мире Глиноземный завод, что до 24 февраля 2022 года 100% продукции отсылал путину и дерипаске в их закрома.

Нас убивают ракеты из НАШЕГО алюминия, добытого на НАШЕМ заводе НГЗ, который президент- "папа олигархов" Кучма продал "русским за копейки".

Тогда путин покупал украинские заводы коррумпируя наших президентов, мэров и чиновников, а потом убивал производство и закрывал заводы как ЧСЗ или львовский автобусный завод!

Тогда путин убивал лучших директоров Украины, как Мешин или Овдиенко , руками продажных прокуроров( сейчас одного такого судят в Николаеве) и готовился к войне(чтобы такой ракетой убить и Вадатурского), саботируя строительство в Украине завода по производству конечного алюминия!!

Тогда директора "Русского алюминия" каждый год подписывали с нашим мэром "Договора дружбы и сотрудничества" за лавочки и скамеечки политикам под выборы, а старикам ветеранам на подарки под их день победы, чтобы они встречали "освободителей" доносами про ВСУ!!

СЕГОДНЯ путин и его орки пришли просто брать и грабить!

ГО "ГОРОЖАНИН Николаева" и Кучме мешали, информируя трудовой коллектив НГЗ и пороху кричали о красном шламе, что русские оккупанты" оставляют НАМ, а себе в россию плоды производства и ПРИБЫЛЬ (за минус взяток).

СЕГОДНЯ президент Украины Зеленский поставил точку в истории НАШЕГО НГЗ и вернул его Украине и Украинскому народу, а на дерипаску и его "посыпак" наложил санкции ( как и США плюс Британия, где вчера арестовали чиновника, что вздумал помогать корешу путина обходить санкции).

СЕГОДНЯ главе военной администрации Киму( он сам из бизнеса и цену грошей и собственности знает) нужно немедленно:

1. взять под охрану имущество украинского НГЗ.

2. Назначить с проверкой на детекторе( а не русский ли шпион или на склонность к воровству) управляющего имущественным комплексом НГЗ, что был и будет собственностью нашей общины!!

3. Под активы НГЗ взять кредит и выплатить всем работникам зарплату по вынужденному простою!!( сейчас а не потом)

4. В своих встречах с министрами и послами НАЧАТЬ работу по строительству украинского алюминиевого завода с участием НГЗ для алюминия для украинских ракет, украинских снарядов, алюминиевых кораблей и самолетов!!!

Украинский президент своим указом указал путь к действию!

А строить и создавать уже придется НАМ, Николаевцам!, чтобы опять НАШЕ не выскочило в загребущие руки продажных чиновников, торгующих атомным оружием, черноморским флотом и Николаевским глиноземным заводом !

Непомнящий прошлого народ не имеет БУДУЩЕГО!