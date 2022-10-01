Мой родной город-герой!

С молодых лет я не понаслышке знаю, что значит воинская служба, воинская доблесть и что такое военные действия. Давным-давно, в годы срочной службы в Советской армии, мне пришлось побывать в горячих точках. Так что тема сегодняшнего разговора для меня не чужда.

Сегодня, в разгар войны, у нас есть поводы гордиться нашим президентом. Он уже далеко не тот задиристый сатирик из «95 квартала», критикующий пороки общества, продажных политиков и чиновников, каким был несколько лет назад. С тех пор он возмужал, окреп, набрался политического опыта и превратился в одного из лидеров современности планетарного масштаба. И это не преувеличение! Достаточно посмотреть, насколько внимательно прислушиваются к нему президенты, премьеры и парламентарии ведущих стран мира, как они доверяют ему и искренне стараются помочь нашей стране победить опасного и коварного врага.

Владимир Зеленский в первые дни войны не струсил, не сбежал, не отсиживался в глубоких бункерах. Он оставался в осажденном Киеве и продолжал руководить государством и вселял в украинский народ уверенность в правоте своего дела, своей борьбы за свободу и справедливость. Он стал примером для миллионов украинцев – как солдат, так и гражданских людей.

Не отстает от Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Его простоватая внешность обманчива. На самом деле это высокоинтеллектуальный, грамотный и опытный генерал, для которого не бывает побед «любой ценой». Главное для него – не только не пускать врага вглубь Украины, не только освободить все наши оккупированные территории в рамках международно признанных границ, но ещё и сохранить жизни украинских военнослужащих и мирного населения.

Поверьте, с такими лидерами нам здорово повезло!

Патриотический подъем в Вооруженных силах сегодня зашкаливает. Каждый из нас по праву гордится своей армией – мужественной, бесстрашной, получившей бесценный боевой опыт.

Есть у нас в Николаеве настоящий герой, и в то же время очень скромный человек, который никогда не выпячивался. Как и другие воины, он делал и будет продолжать делать всё от него зависящее, чтобы освободить украинские земли от орды XXI столетия. С самого начала российской агрессии, с 2014 года, он пошел защищать Родину, стал киборгом Донецкого аэропорта, прошел через тяжелые испытания, уготованные судьбой.

Речь о николаевце Артеме Дыбленко – директоре «Украинской медиа-группы», детищем которой является один из самых популярных николаевских сайтов и ряд других не менее интересных проектов.

Точно так, как и в 2014-м, в конце февраля нынешнего года, тихо, не сказав ни одного лишнего слова близким, чтобы сберечь их нервы, он снова отправился на защиту нашей страны. И снова – в самое пекло! Если в прошлый раз этим пеклом был ДАП, теперь им оказался прекрасный украинский город металлургов, машиностроителей и портовиков – Мариуполь.

Артем – тихий и порядочный бескорыстный человек, который всегда держит слово, прекрасный семьянин и любящий отец. Не просто было ему оставить в Николаеве жену и детей. Но если бы не Артем и такие как он, если некому было бы встать стеной на пути врага в Мариуполе, агрессоры вполне возможно могли бы оккупировать и Николаев. К счастью, на других фронтах они понесли настолько колоссальные потери, а самом в Николаеве наткнулись на такую стойкость и отчаянное мужество его защитников, что им пришлось значительно умерить аппетиты и отступить от города корабелов.

В Мариуполе, к сожалению, обстановка сложилась иначе. Буквально в первые дни войны город был окружен и отрезан врагом от внешнего мира. Он превратился в кровавое месиво, подобное Сталинграду. Город, его жилой фонд, инфраструктура, объекты здравоохранения, образования и культуры просто сметались врагом с лица земли. Это был настоящий ад!

Пока некоторые чиновники, предприниматели, депутаты, лидеры общественного мнения потайными тропами побежали на запад, стремясь поскорее пересечь спасительную границу, Артем отправился в противоположном направлении – на восток, чтобы принять участие в жесточайшем сражении, непрерывно длившемся более двух с половиной месяцев.

Наши воины испытывали тяжелейший недостаток еды, воды, боеприпасов, медикаментов. Их уничтожали многотонными авиабомбами, системами залпового огня, выжигали фосфором. При этом они готовы были сражаться до последнего патрона, последней гранаты. И лишь получив соответствующий приказ верховного командования, с 16 мая защитники Мариуполя начали оставлять «Азовсталь».

Вскоре со своими боевыми побратимами наш герой попал в плен, из которого его удалось вызволить лишь в сентябре.

Пока, после возвращения из плена, мне удалось пообщаться с Артемом только по телефону. Сейчас он проходит длительный и сложный процесс реабилитации. В плену защитник Донецкого аэропорта и Мариуполя находился в жутких условиях, подвергался пыткам и избиениям, его морили голодом, в результате чего он похудел на несколько десятков килограмм (!), ему переломали ребра.

Если захочет, Артем сам рано или поздно публично поведает обо всех ужасах российского плена. Скажу лишь одно: это был ад ничуть не меньший, чем сама оборона «Азовстали». И речь не только о физических издевательствах. Бойцов пытались также деморализовать путем информационных вбросов, мол, Киев уже захвачен, Николаев тоже, ваши семьи находятся в наших руках, и мы сделаем с ними всё, что только захотим.

Защитники Мариуполя – цвет нашей нации, их имя золотыми буквами будет вписано в современную историю Украины.

Как почетный гражданин города Николаева, в прошлом – депутат городского совета пяти созывов, наконец, как советник Николаевского городского головы хочу публично обратиться к мэру нашего города.

Уважаемый Александр Федорович! Я знаю вашу принципиальную позицию по отношению к нашим воинам. Рад тому, что вы не бросили город в трудную минуту, не поддались панике первых дней, когда многие ехали куда глаза глядят. Вы остались и достойно несете свой крест, по сути дела спасая израненный прифронтовой город от невероятного множества проблем.

Извините, но еще одну проблему я вам добавлю. Хотя это и не проблема вовсе, а хлопотное, но в высшей степени благородное дело. Я прошу рассмотреть вопрос о присвоении Артему Дыбленко звания почетного гражданина города Николаева. Добавлю, что его подвиг по достоинству оценен главой государства, наградившим нашего героического друга орденом «За мужество».

Согласитесь, его заслуги неоспоримы. Это, во-первых. А, во-вторых, в его лице мы отдадим должное всем николаевцам – морпехам, десантникам, артиллеристам, морякам, летчикам, бойцам Нацгвардии, внесшим свой вклад в защиту свободы и независимости Украины в этой страшной войне.

Но не только военные находятся сегодня на боевом посту. В эти сложные дни большой вклад в нашу будущую Победу вносят медики, в том числе и николаевские врачи, продолжающие самоотверженно работать под градом снарядов и ракет. За это время ими были излечены тысячи раненых – военных и мирных граждан.

В связи с этим считаю необходимым присвоить высокое звание почетного гражданина города Николаева одному из наиболее ярких и заслуженных представителей медицинской сферы нашего областного центра.

Разумеется, свое предложение я озвучу и при личной встрече с мэром. Но очень хочется, чтобы меня поддержали и горожане, и журналистская общественность города, а также – депутаты городского совета. Ведь последнее слово – за ними.

Искренне хочу, чтобы город не забывал своих героев и воздал им должное.