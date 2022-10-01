Несколько слов о тех, кому выгоден взорванный в Николаеве памятник

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20.10.2022 12:10

Взрыв комментариев относительно подрыва памятника в центре Николаева сорвал маски со многих, кто сменил риторику после первых братских ракет. Все эти сообщения с обвинением «шароваровых патриотов», «поцриотов», наводят на мысль, что это работа россиян или их пособников, которые использовали ситуацию с митингом для создания некого раскола в обществе.

Конечно, война многое поменяла. Но в моей голове не всплывает ни одной фамилии человека, который таким образом мог бы демонтировать то, что противоречит его убеждениям и вряд ли бы те, кто за Украину подвергал бы опасности мирных жителей. Ведь так поступают террористы. А кто террорист в этой истории – всем известный факт.

Потенциальные подрыватели памятника, на которых сейчас грешат защитники сооружения, сейчас на фронтах и подрывают немного другую сталь. Тех же, кто не может этого делать по причине возраста, трудно представить с шашками наперевес под покровом ночи взбирающихся на солдата в буденовке.

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Александра Ющишена

Журналистка "Преступности.НЕТ"

Несколько слов о тех, кому выгоден взорванный в Николаеве памятник
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