Уходя, гасите свет!

Выработка электроэнергии в Украине с 9 октября 2022 года выросла на 4%.

Если 9 октября Украина произвела 260,2 ГВт·ч электроэнергии, то с 17 октября – 271,4 ГВт·ч, что следует из данных IEA.

Потребление электроэнергии выросло с 9 октября на 6,5% (с 247 до 263 ГВт·ч).

Тогда о каких "минус" 40% нам впаривают в наши оглохшие от взрывов уши? Ведь РФ молотит по трансформаторам, а не по мощностям. Получается, что после ударов выработка только возросла...

Куда уходит электричество?! Вопрос адресуется хитрым ответственным лицам!

Ответ: По словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов – импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

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