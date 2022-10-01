В баньку к Петровичу шагом марш!

Полуостров Сенкевича. Таинственная география общественных бань и саун.

Почтенная Евгения Васильевна Андросова живет в самом центре Николаева со всеми удобствами. Но вдруг она заговорила о бане, дескать, вымыться бы всласть и попарится.

Николаевцы, обитающие в многоэтажках, вполне её поймут. Старики вспомнят, про общественные бани на Новосельской и Артиллерийской. Шайки, голые фигуры в густом пару коромыслом, роскошь горячей и чистой воды, мыло душистое и полотенце пушистое. Вершина гигиены и санитарии!

На желания Евгении Васильевны в нашем справном Николаеве всегда отыщется Петрович с банькой на дровах! И цены вполне демократичные 300 грн. за час. Если компания – то такая цена всего ничего.

Естественно, что пропускная способность бани небольшая. А потребности до таких услуг в нашем городе будут расти в геометрической прогрессии.

Потому как у нас не дефицит мыла и шампуней, а большая и гуманитарная проблема с водой.

Значит, придется строить и открывать новые помывочные заведения. В сфере малого бизнеса.

Берем старые счеты и высчитываем бюджет бизнес-проекта по статьям. Так чтоб не без роскоши и рационально. Это в детективном кино сауна – богачи и проститутки, ром рекой и кубинские сигары, люля-кебаб и разврат. А у европейского народонаселения, особенно, норвежцев, финнов и исландцев фактор здорового образа жизни.

Без ненужных понтов, минимум средств на помывочную, с веничком и паром, составит 8 тыс. долларов. В пересчете на гривны около 340 тыс. грн..

Энтузиастам пара и гигиены попутного ветра!