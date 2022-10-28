Беженцы в Швейцарию

Швейцария сверх/классная страна, красивая, чистая, прозрачная. Я жила пару недель в Женеве, когда участвовала в рабочих столах ООН по предупреждению торговли людьми из Украины. Была такая острая тема в 90-е!

Старая французская гостиница, с трехсотлетней черепицей, удивительно напоминала времена «Трёх мушкетеров». Дело в том, что я жила во Франции, так дешевле было для принимающей стороны. Французы скуповаты, обедали и ужинали мы не в ресторане, а в таверне. Подавали жареного цыпленка, картошку, ветчину и сыр к бокалу вина.

Все экономно, грошово, без американского шика. Зато французы дали мне возможность пожить в Женеве самостоятельно 4 абсолютно потрясающих дня.

И вот наши беженцы от войны заселяют приюты горной удивительной страны. Элитный гражданин Николаева Юрий Юрин с 82-летней мамой по программе Красного Креста для инвалидов и людей за 80-т осели в городе Швиц, кантон Schwyz.

Юрий Алексеевич демонстрирует удивительную любовь к своей маме, заботу и завидное внимание. Снимаю шляпу! Сам по себе Юрин толерантен и уживчив. Так, что конфликтов и стычек с соотечественниками и населением у него не будет.

Маленький экскурс в швицкую историю. Именно с победы 15 ноября 1315 года у горы Моргартен швейцарской пехоты над рыцарской конницей Габсбургов, под командованием Леопольда Австрийского берет начало фактическая независимость Швейцарского Союза!

1300 швейцарских пехотинцев были жителями Швица, 300 воинов из Ури и 100 — из Унтервальдена.

Ох, и отбутузили швицкие крестьяне высокомерных рыцарей!

Вдохновленные победой к Швейцарскому Союзу постепенно присоединялись всё новые области. Во второй период своего существования, а это с 1513 по 1798 гг., он, приобретя относительно стабильную структуру, включал 13 полноправных кантонов, а также ряд союзных земель и подвластных территорий. Швиц играл достаточно важную роль в делах Союза.

Кантон Schwyz и его центр – город мигрантов. В период начала прошлого века многие жители кантона уезжали в США. Их место занимали, в основном, итальянцы. К середине 50-х годов население Швица обновилось на 50%. Так что вряд ли украинские беженцы услышат: Понаехало тут!

В основном жители говорят на немецком языке. Гражданин Юрин, наследуй мой пример – учи немецкий!

На втором месте по употреблению сербскохорватский, а уж потом французский.

Не трать времени в пустую, Юрий Алексеевич, изучай историю Швейцарии, ходи в походы, штудируй немецкую грамматику.

При случае – повесь на грудь плакат: Закроем николаевское небо! Иди к швейцарцам, в люди. Удачи!

Беженцы в Германии (2)

Из Германии пришла тревожная новость: Неизвестные подожгли дом, в котором жили беженцы из Украины.

19 октября, вечером в приюте с украинскими беженцами, который обустроили в здании гостиничного комплекса Schäferecк, в предместье немецкого Гросс-Стремкендорфе в земле Мекленбург, вспыхнуло пламя.

Спикер округа Северо-Западный Мекленбург Тино Шоманн немедленно выступил с заявлением о том, что пожар был устроен намеренно. Накануне неизвестные лица нанесли граффити со свастикой на входные двери дома.

Мэр города Бловац, в состав которого входит Гросс-Стремкендорф, Тино Шмидт сказал, что раньше в районе не было никаких признаков противоправной деятельности. Он отметил, что с украинцами, которые бежали от войны, были хорошие отношения.

На момент возгорания в помещении находились 17 человек – 14 украинцев и трое сотрудников немецкого Красного Креста. Все они вовремя самоэвакуировались. Пострадавших нет.

Выводы пока делать рано, следствие идет, но звоночек тревожный.

Хотя, самое страшное – это внутривидовая борьба. Когда украинские беженцы враждуют с украинскими беженцами. И выносят эти конфликты на всеобщее обозрение.

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