Невенчанный и дивианты – две стороны медали

В совокупности качеств он мерзавец и циник, деструктивист и балбес в обиходе. Родители назвали мальчика Максимом от maximus — самый большой. Он и в самом деле вырос огромным и важным, барственно представительским.

Вначале сложилась тройка нападающих – Максим Невенчанный, Денис Жело и Федор Панченко, сын полковника милиции Челентано (см. https://news.pn/ru/blogs/255214). Двое из них пробились в местную политику, а третий так и смог взять планку, и осел в активистах.

Если трудно представить себе из какого сора растут стихи, то вовсе просто догадаться – из чего вырастает местная политэлита.

Происхождение активиста Д. Жело давно раскрыто его ярыми недоброжелателями, можно порыться в Гугле и найти исходный материал самим.

Максим – есть продуктом Виктора Алексеевича Чередника, которого все знают как Тазика. Науку молодой Максим впитывал и сосал из самых грязных источников доносительства, стукачества, циничного предательства.

А ведь я знаю его старшую родню. Соседствовали мы с его дедом и прадедом Александром Кирилловичем Малюченко. Был художником его прадед. Выстроил красивый дом. Рациональный в обиходе. Прабабушку Максима звали Лидой.

А дед Шурик, Александр Александрович, был однокашником Валеры Когана, которого в Николаеве помнят, как Валерия Оскаровича Хабарова. На самом деле, Валерий Оскарович Коган, сын Оскара Львовича, еврея, неизвестно как потерявшегося в глуши дремучего села под Первомайском.

Высокий, сухощавый, длинноносый Оскар Львович знал всю подноготную и про всех. Он состоял внештатником газеты «Прибугский коммунар». Он написал в газету и про Автора, чем вызвал недовольство, хотя заметка была очень положительной. Славный был дядька. Коллега по перу.

Как-то Малюченки незаметно продали дом и перебрались всей семьёй в Николаев. Шурик, дед Максима, женился, родил дочь. Она выросла, вышла замуж за Невенчанного. Так на свет появился серийный городской деструктивист Максимка.

Не думаю, что биографию нашего персонажа следует изучить досконально с пеленок. Судя по взрослому медведю, маленький мишка был едким, доставучим, и причинял много неудобств и огорчений учителям и воспитателям.

Но при всем притом Невенчанный был расположен к диалогу. Его оппоненты, дивианты, нет.

Давайте вернемся к Докудейсу в педине семилетней давности. Что это было? Заранее спланированная провокация или стечение обстоятельств?

Винил долгоиграющий.

Тут комменты, не жалейте чернил https://www.facebook.com/elena.kabashnaya