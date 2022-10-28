Terra Incognita! Годовщина смерти Виктора Чередника (Тазика)

Виктор Чередник в эпоху «Тазика» играл значительную роль в местной политике Николаева и региона. Закрывать глаза на сей разящий факт – подло обманываться и таскать за нос других.
4 сентября 2021 года Виктор Алексеевич Чередник скончался в одной из николаевских клиник от неизлечимого недуга. Прошло чуть больше года. Мы немного запоздали, и не удивительно, под варварскими обстрелами Николаева память, экономя силы, предусмотрительно теряет даты прошедшего.
Как известно, годовщина смерти человека – это траурная дата для всех родственников. По обычаю, в этот памятный день собираются члены семьи и близкие друзья усопшего. Вспоминают о добрых делах, которыми прославился усопший при жизни. Разумеется, делятся воспоминаниями.
Поворошить в минувшем у Вити-Тазика есть чего. Разные деяния и имена известных людей всплывут на поверхность.
Впрочем, многие и не отрекаются вспомнить добром имя Виктора Алексеевича. В голодные 90-е конкретно Тазик» снабжал больницы продуктами питания. Не слышали мы, чтоб машину цыбули в благотворительных целях подогнал во двор скудных бюджетных больниц какой-нибудь прокурор, или судья, к примеру, Галагуза, или милиция и богатенькие «буратины» из ГАИ, как охотница за квартирами экс-гаишница Ольга Матвиенко. Перечисленным персонажам всего было мало, и они гребли под себя все, к чему могли дотянуться их алчные, расчетливые руки!
Изучать следует 90-е тщательно. Они порой удивляют и напрягают внезапными открытиями. Вот как был тесно связан с Тазиком дважды секретарь земельной комиссии Николаевского горисполкома Виктор Афанасьевич Ярошенко? А ведь был! Замечу, не кости мы его беспокоим в могиле, хотя загадочная гибель доцента Ярошенко до сих пор покрыта завесой тайн, а сопоставляем и выстраиваем сценарий политической летописи нашего города. Так что, особо нервных прошу не беспокоится …
Из эпохи выглядывает бородатое, барское лицо депутата от ОПЗЖ Максима Невенчанного, содержанта Медведчука, плечевого «За життя». Огласим весь список попозже.
«Эпоха «Тазика» - пока Terra Incognita – земля неизвестная.
Родственники Виктора Алексеевича, а вы-то хорошо помните как на поминках упал его портрет. Что он вам и всем знающим хотел сказать этим – он завещал вам передать воспоминания для записи людям, наделенным талантом литератора и анализатора. Но до настоящего времени его просьба остается в мутных водах Стикса. Грех это!
Материалы истории 90-х Николаевщины в стадии сбора. Хотя первая часть готова к печати как исторический детектив. Есть такой самый сложный жанр!
Виктор Алексеевич обожал Высоцкого: