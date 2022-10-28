Terra Incognita! Годовщина смерти Виктора Чередника (Тазика)

Виктор Чередник в эпоху «Тазика» играл значительную роль в местной политике Николаева и региона. Закрывать глаза на сей разящий факт – подло обманываться и таскать за нос других.

4 сентября 2021 года Виктор Алексеевич Чередник скончался в одной из николаевских клиник от неизлечимого недуга. Прошло чуть больше года. Мы немного запоздали, и не удивительно, под варварскими обстрелами Николаева память, экономя силы, предусмотрительно теряет даты прошедшего.

Как известно, годовщина смерти человека – это траурная дата для всех родственников. По обычаю, в этот памятный день собираются члены семьи и близкие друзья усопшего. Вспоминают о добрых делах, которыми прославился усопший при жизни. Разумеется, делятся воспоминаниями.

Поворошить в минувшем у Вити-Тазика есть чего. Разные деяния и имена известных людей всплывут на поверхность.

Впрочем, многие и не отрекаются вспомнить добром имя Виктора Алексеевича. В голодные 90-е конкретно Тазик» снабжал больницы продуктами питания. Не слышали мы, чтоб машину цыбули в благотворительных целях подогнал во двор скудных бюджетных больниц какой-нибудь прокурор, или судья, к примеру, Галагуза, или милиция и богатенькие «буратины» из ГАИ, как охотница за квартирами экс-гаишница Ольга Матвиенко. Перечисленным персонажам всего было мало, и они гребли под себя все, к чему могли дотянуться их алчные, расчетливые руки!

Изучать следует 90-е тщательно. Они порой удивляют и напрягают внезапными открытиями. Вот как был тесно связан с Тазиком дважды секретарь земельной комиссии Николаевского горисполкома Виктор Афанасьевич Ярошенко? А ведь был! Замечу, не кости мы его беспокоим в могиле, хотя загадочная гибель доцента Ярошенко до сих пор покрыта завесой тайн, а сопоставляем и выстраиваем сценарий политической летописи нашего города. Так что, особо нервных прошу не беспокоится …

Из эпохи выглядывает бородатое, барское лицо депутата от ОПЗЖ Максима Невенчанного, содержанта Медведчука, плечевого «За життя». Огласим весь список попозже.

«Эпоха «Тазика» - пока Terra Incognita – земля неизвестная.

Родственники Виктора Алексеевича, а вы-то хорошо помните как на поминках упал его портрет. Что он вам и всем знающим хотел сказать этим – он завещал вам передать воспоминания для записи людям, наделенным талантом литератора и анализатора. Но до настоящего времени его просьба остается в мутных водах Стикса. Грех это!

Материалы истории 90-х Николаевщины в стадии сбора. Хотя первая часть готова к печати как исторический детектив. Есть такой самый сложный жанр!

Виктор Алексеевич обожал Высоцкого:

За меня невеста отрыдает честно,

За меня ребята отдадут долги,

За меня другие отпоют все песни,

И, быть может, выпьют за меня враги.

Сороковины со дня кончины Виктора Чередника …из цикла «Каждая история ждёт своего часа»