Пойду в ОВА по дрова

Города умирают первыми. В кризис и войны. Исчезает электричество, вода, а затем канализация, отопление, останавливаются лифты, глохнет ласковое бульканье сливных бачков.

Села и дикие хутора с присущей им архаичностью и самоопределением (Selbstbestimmung) трудно, но выживают.

Украинцев правильно призывают к строгой экономии энергии, газа, тепла, воды. Еще добавлю – следует жестко соблюдать правила гигиены и санитарии, носить маски, помня о ковиде, поддерживать друг друга материально и психологически, не драться, не ссориться и не скандалить в очередях за гуманитаркой.

Проворный эксперт на радио призвал отказаться от «пережытка радянщины» - температуры в домах наших в 24 градуса по Цельсию. Берите пример из аскетической Европы, лихо пел в уши чертяка эксперт, там в квартирах 15-17 градусов по тому же Цельсию. Убедил, побежали покупать комнатный термометр.

Спору нет, европейцы экономны и рачительны. К примеру, они давно не гадят в свои реки, так как мы загадили наш уникальный, трудолюбивый Южный Буг или погубили Березанский лиман.

Богатенькие усмехнуться, да плевать, можно зиму пересидеть в Египте или в гостях у африканских племен на экваторе.

Хотя тепло любят все, но с экспертом чертякой опасно не согласиться… Поэтому легко и с неподдельным энтузиазмом принимаю предложение получить пайку бесплатных дров.

У меня в доме имеется камин, живой и действующий, он греет грубку (Grube) в моём крохотном мюнгхаузенском кабинете.

Под требования условий выдачи бесплатных дров Автор вполне подходит. Вот одно смущает, куда и кому нести важные бумажки…

Одиссея дровяная началась.

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