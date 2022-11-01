На тлетворном пути атисемитов встают архивы

Не трудно нацарапать путь антисемитов железом по стеклу. Особливо, если в ненавидящих живой и разнообразный мир их злобных текстах, ползают жирные черви преднамеренной, но ломкой, лжи.

Оказывается, что князь Потемкин Григорий Александрович по национальности еврей. Хотя ни один исторический документ или свидетельство о рождении этого не подтверждают.

Возмущенный, вождением за нос, читатель досадливо махнет рукой – развелось этих graphomane и версификаторов, как блох у приблудного пса. И ошибется в своём благодушии: ибо этот выпад чистой воды провокация, попытка сбить общество на курс разобщенности и ненависти. По своей версии авторы или автор (сузим круг антисемитов) подспудно возлагает всю вину за разгон Запорожской Сечи на украинских евреев.

Князь Григорий Александрович конечно же не еврей, а смоленский дворянин. Вот как описывают его очевидцы: «Орлиный нос, высокое чело, красиво выгнутые брови, голубые приятные глаза, прекрасный цвет лица, оттенённый нежным румянцем, мягкие светло-русые вьющиеся волосы, ровные, ослепительной белизны зубы — вот обольстительный портрет князя в цветущие годы. Немудрено, что он по количеству своих романов… не уступал знаменитому герою романтических новелл — Дон Жуану-ди-Тенорио». Красиво написан портрет. , в пику злобным клеветникам и очернителям.

Росту князь Григорий был высокого, не бывают такими евреи. Единственное, что может роднить смоленского дворянина и украинских иудеев так это знание древнегреческого, латыни и приличного французского.

Не было языковых проблем в общении с его подчиненными адмиралом гребного флота принцем Карлом Генрихом (Николай Отто) Нассау-Зигенским и Джоном Полом Джонсом - Джон Пол Джонс – корсар, капер, герой американской революции, злейший враг Англии, блестящий любовник Франции, запорожский казак, русский контр-адмирал командующий Черноморским флотом в период русско-турецкой войны. https://news.pn/ru/blogs/259149

Как требовательные стражи на пути лжи стоят архивы, как государственные, иноземные, так и личные, семейные!

Трагедия пишущих историков и amator состоит в том, что наследники, молодые, привыкшие к потребительскому обществу, не могут оценить приоритетность и значимость архивов, выбрасывают авторитетные, важные документы, письма, воспоминания, фотографии и далее на мусорки, сжигают ценнейшие наблюдения без сожаления.

А ведь свидетели и очевидцы, скажем, независимой истории Украины в 90-х, уходят в вечность молча. Уж, сколько их упало в эту бездну… А с ними и свидетельства, события, воспоминания… Жаль, очень жаль…

Корыстные, необъективные, вербованные graphomane и лже/историки бросают крючки с тлетворной наживкой, которую охотно заглатывают ленивые и охочие до тухлятины граждане. Но на пути вырастают Архивы противоядие исторической лжи и диффамации!

Наш исторический Фонд «Право и Наследие Кинбурна» принимает на хранение частные, семейные АРХИВЫ. Перечень всех эпох истории Николаева и мира: акты, бумаги, грамоты, свидетельства, подлинники, оригиналы, документация, деловые бумаги: счета, инденты, райтсы, патенты, а также протоколы, ксивы, сертификаты и т.д..

Систематизацию, классификацию и конфиденциальность ГАРАНТИРУЕМ!

Возможно, со временем, мы будем способны выкупать ценные исторические документы, старые уголовные дела ( да, они продаются, имейте совесть держатели – отдайте Фонду безвозмездно!)

Также, принимаем в дар книги, журналы прежних лет, винил!

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