Накал хлебных страстей

Киевский гуманитарный хлеб лучше и качественнее николаевского – не голословно писано, а из опыта получения. И фото Автора. Отметим этот факт, при всем нашем патриотизме.

Буханка хлеба таки должна иметь вкус и качество хлеба, а не распушителей и прочих добавок.

В гуманитарных очередях всего наслушаешься. Какой-то дедуля на протяжении получасового стояния как заведенный говорил о черствости киевского хлеба. При этом чихал и кашлял на товарищей по хлебной чреде, был без маски, не держал социальную дистанцию, и подвергал варваровцев риску заболеть и изрядно потратиться на лекарства.

Хлебная гуманитарная помощь игнорирует маски. Из противления и недоверия. Позвольте сильно усомниться в таком варианте и привести образец программы - World Central Kitchen (WCK)/ https://news.pn/ru/blogs/279328/

Очередь за горячей едой одета в средства защиты от ковида и гриппа, а также, отличается дисциплинированостью – ни ссор, ни драк! Волонтеры программы работают отлично! Порой жестко/требовательно, однако эффективно. Учитесь!

В гуманитарных социальных очередях дела обстоят неважно

Во-первых, драки и конфликты. На полуострове Сенкевича перестали выдавать помощь хлебом и тушенкой в точке «Луч». Причина проста, несколько дней назад озлобленная очередь применила рукоприкладство к девушке, дежурившей на входе.

Гумпункт прикрыли, и напрасно. Все-таки гораздо лучше дисциплинарные меры и психологическая помощь.

Без обиняков, у Автора горький опыт недоедания знаком по 90-х, это из гордости Автор с виду обманно благополучен. Вот опыт и шепчет - Голод сильнее адских ракет…

Во-вторых, понятно, что зимой Гуманитарный аспект выйдет в Украине на первое место. В предыдущей статье живет максима: Города умирают первыми! ( По дрова в ОВэА https://news.pn/ru/blogs/281052 )

Уверены - Николаев продержится! А слабые духом и любители грязного тырендежа – уезжают как беженцы в места безопасные.

Впрочем, грязный трындеж укоренился на страницы блогеров местной сферы ФБ.

Пример, / пишет блогер Х(j) У(cZ) : Гавнор та мерін (Кім/Сенкевич) обіцяли. що 01. 11 в биколаєві/нарколаєві/кагебаєві традиційно ввімкнуть опалення. Нині - 01 листопада, ніхто нічого не вмикає - не на часі. Треба обладнати вуличні пункти обігріву для безхатьків та роздати гуманітарку...по супермаркетам / - бр-р, ложь и оскорбления за границами брезгливости.

Это даже не наглый трындеж, это провокация в тяжкое военное время, и должна караться по законам военного времени.

Ответ таким дерьмо/блогерам следует давать, а то завтра их жульническая дезинформация станет достояние языков и ушей таких вот падких до клеветнических измышлений хлебных очередей.

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