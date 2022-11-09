По следам похищенного протографа Гоголя

Век двадцать первый. Северное Причерноморье - это земля набитая загадками, тайнами и кладами.

Предисловие к детективу

Один из мистических сюжетов состоит в пропаже протографа Гоголя под названием «Личная война».

Кабмин и Минкульт причислили Миколу Васильевича к украинским писателям. Совершенно правильный шаг. Хотя Гений не написал на украинском языке ни одной строчки.

Историк Гоголь в своей приверженности к жесткой исторической реалистичности никогда не был инструментом компромисса. Даже в тесном мундире писаря Третьего отделения (высший орган политической полиции Российской империи) он твердо держался принципов и правил своих воззрений.

Мистик Микола Васильевич не выходил за пределы мелового круга, очерченного нетвердой рукой бурсака Хомы Брута. Он состоял в тайном сообществе почитателей «Большого ключа Соломона» (Clavicula Salomonis). Гоголь соткан из сверх естественного и таинственного…

Похищенный протограф Гоголя «Личная война»

Криминальный бег по следам украденной первоначальной рукописи Гоголя, текст которой лег в основу более поздних копий - это настоящий детектив, требующее отдельных страниц.

Мы надеемся, что кому-нибудь из любопытных читателей вдруг что-нибудь да известно.

Третьего дня Вячеслав Головченко в своей «Губернской неделе» опубликовал очерк о николаевском коллекционере Феодосии Каминском, возглавлявшем и местный краеведческий музей.

Феодосий Тимофеевич Каминский (14 [26] августа 1888, Корабельный район, Херсонская губерния — 11 октября 1978, Николаев) — советский краевед, археолог, общественный деятель. В девяносто лет он умер от рук злоумышленников, которые и похитили его ценнейшую коллекцию.

Об этом уголовном деле рассказал в очерке «Смерть коллекционера. Милицейские хроники» доблестный николаевский сыщик майор Котов.

По всей вероятности, именно в списке похищенного и был протограф Гоголя «Личная война». Текст не найден.

Совсем неожиданно след пропавшего протографа появился в 1994 году в деле уникальной, на миллиард долларов, коллекции электрика Ильина из Кировограда.

Следует особо подчеркнуть, что в коллекции Ильина находилась единственная в своем роде серебряная кружка киевского мастера Ивана Равича.

Справка: Иван Андреевич Равич (укр. Іва́н Андрі́йович Ра́вич; 1677, Киев — 1762) — ювелир, основатель направления барокко в украинском ювелирном искусстве.

Содержание рукописи «Личная война» уникальный философский трактат украинского Гения. Напомним, что рукописи не горят.

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