Волонтером может стать каждый украинец

Волонтерская деятельность – часть украинской действительности со всеми плюсами, пассионарным прагматизмом и болезнями ловкачества.

Оставим за скобками мошенников и воров от волонтерской работы, пусть ними занимаются правоохранители и журналисты. Вскрывать и придавать гласности эти криминальные гнойники несложно. Хотя и сами клиенты гуманитарных проектов нередко злоупотребляют помощью, и несут на продажу и мену полученные пайки.

В 90-е годы, обозначеные как лихие и голодные, новорожденная власть бросила украинцев на произвол судьбы. Такой, как сейчас, открытой и обильной помощи продуктами, одеждой, лекарствами, услугами не видно было даже под микроскопом. Выжили и за счет народной солидарности и взаимной поддержки друг друга. Острую нехватку одежды и питания компенсировали «челноки».

Можно сказать так, что зарождалось волонтерство в диком переделе собственности на заре украинской Независимости.

Климат николаевский переменчив. Сырость, мокротища требуют теплой, качественной обуви, курток на меху, перчаток и шапок. Увы, и в домах николаевцев зимой и ранней весной особого щадящего климата не наблюдается. Пойдут в ход спальники, теплые одеяла, термобельё и другие согревающие средства. Шутки в сторону! Голод не тетка, а холод и пустой кошелек – всегда внезапны…

Гуманитарный проект по сбору теплой обуви и одежды для николаевцев и ВПО народился летом. Но вызревал медленно.

Особенность волонтерства – инициатива группы людей. Вопрос в том, как к месту доставить собранные вещи, найти подходящий склад для размещения и хранения, перебрать, рассортировать. Понятно, что все на благотворительных основах. Работы для желающих под завязку.

Наши партнеры – волонтеры из Днепра наладили кустарное производство таких вот светильников каганцов.

Технология изготовления от Наталки из Днепра: «Банка з - під горошку -скручуємо по розміру банк гафрірований картон - кладемо в банку - в середину до самого дна всовуємо ганчірку( бажано натуральну) - топимо в чайнику віск, парафін ( в церкві беремо недогорівші свічки) і вже розтопленим заливаємо картону фітелем в банці.

На такому каганці, якщо взяти банку вищу та зробити в горі отвори, можна гріти будь що. Наші азовці їсти на таких каганцях варили.»

Волонтеры из Хмельницкого прислали николаевцам вот такие витаминные добавки к чаю. Простой рецепт – имбирь, мед и лимон. Но вкус и полезность отменного качества!

Не сидите, сложа руки, находите себя в разнообразной деятельности, не игнорируйте волонтерство. Спорт, организация различных мероприятий, психологическая поддержка, без оплатная юридическая помощь, выпуск информационных листовок и многое другое. Не стесняйтесь проявлять инициативу, дайте бой неверию и унынию!

Вовлечение горожан в волонтерство – важная задачка для всех активистов.

Не жалейте чернил - https://www.facebook.com/elena.kabashnaya