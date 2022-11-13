Femme Fatale украинской прозы Марко Вовчок

Практически всех украинских писательниц 19 века с полным правом можно причислить к мировому Клубу феминисток. Свободные и гордые женские даны своим образом жизни утверждали равенство и человеческие права.

Они не боролись, они полноценно обретались внутри духовного облака мирового феминизма, даже не ведая этого.

Если б случилось чудо, и с неба упали деньги и время, то за благостные дары можно было отснять не многоликих «сватов», а запустить в кино среду сериал о самой загадочной фигуре украинского литературного бомонда – Марии Александровне Виленской, по первому мужу Маркович, по второму — Лобач-Жученко, широко известной под писательским псевдонимом Марко Вовчок.

Плохая версия Жорж Санд

Украинский поэт, гоголевед, переводчик, историк и издатель, автор концепции «хуторской философии» Пантелеймон Кулиш был до последних дней жизни страстно влюблен в Марию (Марко Вовчок). Он бегал за ней по Парижу, пока писательница проводила упоительные любовные вечера с Иваном Тургеневым, устраивал сцены ревности, отказывал ей в помощи, а затем плакал, каялся, и молил о прощении.

Между тем, украинофил Пантелеймон вдохновенно вылепливал из неё украинскую Жорж Санд. У него под руками была не глина, а очаровательная материя из плоти и таланта к писательству, титанической работоспособности и редкого свободолюбия.

Кулиш обожал пигмалионить. Но на сей раз натура была сильнее, холоднее и бесстрастней. Будь Мария уступчивее и мягче, то из неё впечаталась бы в историю плохая версия аристократической феминистки баронессы Авроры Дюдеван (Жорж Санд).

Право, сударыня, вы чрезвычайно сильная, редкостная натура

Оба литератора выбрали мужские псевдонимы.

В действительности великую французскую писательницу звали парадно - Амандина Аврора Люсиль Дюпен, (Amandine Aurore Lucile Dupin) в замужестве — баронесса Дюдеван. Но короткое мужское имя George Sand принесло ей мировую славу. Пробиться женщине в литературный парижский мир было архисложно. Поэтому Жорж использовала своих многочисленных любовников как таран, так и разводной ключ. Писательство и успех в жизненных ценностях Аврора ставила выше всего.

Мир циничен и жесток. И тогда, в первой половине 19 века, совершенно напрасно было обращаться к правам человека, искать защиты у законов и власти. Это нас с вами разбаловал своими привилегиями 21 век, напрочь затупив естественный инстинкт самосохранения.

Но и любовники Авроры не отличались бескорыстностью. Несколько лет она состояла в литературных рабах у у своего любовника Жюля Сандо, вслед за которым, рискнув всем, она сбежала в Париж.

В этом они одинаковы – француженка Жорж Санд, автор бессмертного романа «Консуэло» о Полине Виардо и украинский прозаик Марко Вовчок, Автор «Институтки». Любовь к писательству – первейшая ценность.

Из письма Авроры Дюдеван Жюлю Букуарану, учителю её сына Мориса: «Решительнее, чем когда-либо, я выбираю литературную профессию. Несмотря на неприятности, которые иногда случаются в ней, несмотря на дни лени и усталости, которые иногда прерывают мою работу, несмотря на мою более чем скромную жизнь в Париже, я чувствую, что отныне моё существование осмыслено» …

На обложке первой книги «Народные рассказы» красовалось загадочное имя Автора - Марко Вовчок. По семейной легенде, псевдоним зародился от имени основателя рода — казака Марка, прозванного товарищами «Вовком»

В этом Жорж и Марко полностью совпадают. Литература – превыше всего. И не следует обращать внимания на крики некоторых завистливых женоненавистников, что ваше место на кухне, а не в гуще писательства, вы рабыни, а не свободные люди. Плюньте им в их абсурдные глаза!

Мария поступала всегда правильно и сдержано, никогда не отвечала на мужские претензии, грязные сплетни и беспочвенные обвинения. Биографии пишут после смерти, - так она говорила.

Femme Fatale украинской прозы

Список постельных любовников 2 знаменитых литераторов состоял из блестящих мужских имен, давайте без скромности, которая плохо монетизировалась всегда.

У Жорж: писатель Альфред де Мюссе, композитор Фридерик Шопен, адвокат Луи Мишель, философ Фелисите Робер де Ламенне … У Марко в списке – поэт Пантелеймон Кулиш, писатель Иван Тургенев, писатель Жюль Верн, критик и революционер демократ Дмитрий Писарев… Из-за несчастной любви к Марии застрелился молодой польский химик Владислав Олевинский. Во время любовной связи с ней скончался от скоротечной чахотки Александр Пассек. Новая любовная страсть заполонила 27-летнего Митю Писарева и 35-летнюю Марию Маркович. Однако смерть соседствовала с любовью. 16 июля 1868 года во время морских купаний на Рижском взморье у Дубулты блестящий молодой критик утонул, вероятней всего, причиной послужила холодная вода и спазм мышц.

В Марко Вовчок был влюблен и Тарас Шевченко, но ему хватило ума и сил имитировать отеческую заботу и ограничиться дорогими подарками.

Чреда несчастных смертей любимых мужчин писательницы пустила ядовитый слух о Марии как Femme Fatale- роковой женщине. В ней не было ничего демонического, скорее это была чреда трагических случайностей.

Хотя в судьбе литератора с лихвой хватает мистики Гоголя!

Как в наше время бессмысленно причислять к Femme Fatale журналистку Алёну Притулу, вспоминая Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

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