«Бьёт – значит любит» - моя любовь, ништяк

Он нещадно нанес сильный удар молотком по лицу. Итак, бил в исступлении еще 19 раз в одно и то же место. Кромсал уже бездыханный труп тяжелым, тупым предметом. Затем, еще теплое, мертвое тело любимой девочки 21-летний душегубец выволок за порог дома, действуя аккуратно так, чтоб не запачкать кровью одежду. Молоток, со стекающей кровью перемешенной с мозгами, так и остался лежить на месте жестокого преступления.

Осознавая содеянное, трясущимися руками набрал номер татка. Сообщил факт кровопролития и пустился во все тяжкие…

Монстр с молотком в руках

Сверхжестокое убийство случилось несколько дней назад в селе Обаров, что в пяти километрах от Ровно. Погибшей было неполных 17 лет.

Следствие пока не назвало мотивы злодеяния. Вероятней всего – убил молотком от «большой любви».

В Украине строк за умышленное убийство исчисляется от 7 до 15 лет. Девочка мертва, мотив неизвестен, смертная казнь за пролитую кровь отменена, монстр с молотком выйдет максимум в 36 лет на свободу. И будет жить долго и счастливо. Такие петлю на шею не набрасывают.

Монстр снова возмёт в руки молоток…

Ратификация Украиной Стамбульской Конвенции

20 сентября 2022 года Украина ратифицировала Стамбульскую Конвенцию. Гендер одержал весомую победу.

Полное название исторического документа - Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Короткое название: «Бьёт – значит сядет!»

В Украине текущие события отвлекли внимание общественности от обсуждения Документа Совета Европы. Лишь неумные и необъективные комментарии изредка прорезали пелену неосведомленности.

Но прежде, чем о чем-то спорить и осуждать, давайте, уважаемые читатели, внимательно, ни один раз, прочитаем полный текст Конвенции, особо обратим внимание на ст. 14 и взвесим, что важней – молоток в руках монстра или смена пола.

Убийство молотком Татьяны Горбенко

Николаев, 26 января 2008 года. На ул. Набережной, недалеко от дома своей матери, было обнаружено тело 49-летней Татьяны Горбенко. Применены не пистолет, не нож, а редкое орудие - молоток. Способ убийства ритуальный, с явной целью запугать правозащитников и журналистов, которые помогали Татьяне доказать невиновность мужа Сергея и сына Евгения в деле покушения на начальника Николаевского порта.

Так в 30-х расправлялись с «врагами народа» сотрудники НКВД. Саперная лопатка и молоток – лишали жертву лица, оставляя лишь кровавое месиво и разбросанные мозги.

Убийство молотком Татьяны Горбенко так и осталось нераскрытым…

Народные депутаты, кровавый пир насилия продолжается

Івано-Франківська обласна прокуратура , 11.11. 2022 р.

11 років ув’язнення - за зґвалтування неповнолітньої сестри засуджено мешканця Прикарпаття

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської окружної прокуратури 38-річного місцевого жителя засуджено за зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання - 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що в серпні цього року чоловік в стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку своєї матері, де проживала його 15-річна сестра та запросив дівчину до себе додому допомогти по господарству. Однак, як тільки неповнолітня зайшла в помешкання він, застосувавши силу, зґвалтував її.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав, а прокурор наполягав на найсуворішому покаранні.

Зазначимо, що чоловік вже судимий за вбивство іншої неповнолітньої сестри, поєднане зі зґвалтуванням.

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