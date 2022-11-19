Отражение голубого зэка в оранжевом зеркале

Николаев, осень, 2004 год. В полном разгаре избирательная президентская кампания – Ющенко против Януковича. Другими словами, начало времен оранжевого передела.

Колесо истории, скрипнув, прокрутилось 18 полных оборотов назад в прошлое.

Посвящается 18-летию николаевского майдана-2004!

Региональную историю напишут выжившие

- Вы верите очевидцам? Отвечу вам, уважаемые читатели, как профи в расследованиях : - С натяжкой, доверяй, но проверяй! Верификация обязательна. Однако для того, чтоб очевидцы перешли в разряд свидетелей следует записать их показания при независимых наблюдателях, и заверить нотариально самые важные.

Жаль, не было в то славное, романтичное оранжевое время Фейсбука. А то бы хроника событий в голубом Николаеве была как на ладони. И сидели бы историки-литераторы в теплом кабинете перед экраном, отбирая зерна от плевел, а не гонялись с диктофонами и Никоном за очевидцами по жаре и в собачий холод.

«Зэку нет!» в бело-голубом Николаеве

В сером осеннем городе баллончик с весёлой оранжевой краской, поздним вечером на пустырях, но так - чтобы надпись «Зэку нет!» была видна с проезжавших трамваем и троллейбусов – тянул на административку и политический криминал. Потому наши партизанские действия в рамках американского проекта «Громадянська ініціатива «ЗНАЮ!» частенько переходила информационно-просветительские границы и попадала в разряд политических актов. Писали собственноручно на стенках и заборах «ЗЭКУ НЕТ!»

Особо отметим то, что на(за) «правильного кандидата» в Николаеве и регионе работали администрация губернатора Алексея Гаркуши в полном составе, УСБУ, прокуратура, милиция, Облоно, ВУЗы, исключая университет Петра Могилы, школы, детские сады, …, проще перечислить тех, кто, опасливо ёжась, наблюдал со стороны.

Они в совокупности и олицетворяли собой образ «голубого зэка».

Признаемся честно – противник был силен, но тем больше наш успех и слава…

Гражданское общество Николаева в оранжевый период

Давайте сразу исключим православную церковь, как составляющую гражданского общества, которая всецело поддерживала «Правильного кандидата».

В фокусе оставим общественные, немногочисленные, местные организации. К сентябрю 2004 года была парализована местная ячейка КВУ (Комитет Выборцив Украины) под руководством Ярослава Индикова.

По информации наших источников, это были вовсе не вражеские проявления, а следствия внутри организационной борьбы за киевскую «булаву» и большие американские финансовые вливания. Марионетки Т. Михайловский и М. Гардус всего лишь подыграли тогдашнему Голове Игорю Попову.

Собственно, между Игорем Поповым и Ярославом Индиковым развернулось подковерное сражение.

По мнению нашего источника в КВУ артистичный и образованный Ярослав импонировал американцам больше, чем фанерный Игорь, учитель географии.

Справка: «Коміте́т ви́борців Украї́ни (КВУ) — всеукраїнська громадська організація, головним завданням якої є спостереження за ходом виборчих кампаній, підтримання взаємозв'язків між виборцями та органами влади та захист виборчих прав громадян. Відділення організації працюють у 24 областях та в понад 200 районах України. Дата створення КВУ — 20 лютого 1994».

Создателем КВУ был мой давний друг Сергей Васильченко.

Ныне он электоральных географ и аналитик. Консультировал многие проекты, в том числе и ГИ «ЗНАЮ!»Сергей, ты супер электоральный знаток и исследователь

Самонадеянный и ленивый Ярослав Индиков вчистую проиграл Игорю Попову, своему киевскому начальнику.

Отделение КВУ в Николаеве на выборах- 2004 было представлено в слабом составе.

Еще один грантовый соросовский представитель гражданской среды Михаил З., по информации Т. М. (КВУ) «лежал» под СБУ.

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